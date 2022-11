Tendencias 2023, lo que está por venir según BGH

Habían demorado en aparecer los pronósticos de las tendencias 2023 que, en principio, muestran continuidad con este año.

Es difícil que cualquier anticipación de lo que será el año por venir no sea una suerte de prolongación del año en curso.

Cuando no es así, suele ser un intento fallido. No puede ser de otro modo: no podremos ver en el futuro lo que no estemos construyendo – de alguna manera – en la actualidad.

No obstante, contando con lo que se sabe que está desarrollando la mayoría hoy, se pueden adelantar lo que vendrá, para quienes están rezagados con sus planes e inversiones.

BGH Tech Partner se adelantó a mencionar las próximas tendencias 2023 en las que no faltan las herramientas del momento en:

Computación de nube ( Cloud computing )

Internet de las Cosas (IoT)

Ciberseguridad

Y Analítica de datos

Primera de las Tendencias 2023: la nube

Un análisis de la consultora Statista prevé que en 2023 el mercado de servicios de nube pública en su conjunto crece rá 21% contra el año anterior.

El informe destaca el segmento de servicios de infraestructura (IaaS), que avanzará un 30,5%.

Por su parte plataforma como servicio y desktop como servicio crecerán cerca de 24%

El software como servicio (SaaS) casi 18%.

En tanto, la computación perimetral, de borde o Edge computing – que permite a los datos ser procesados más cerca del lugar donde se recopilan – sumará casos de uso.

Una estimación internacional indica que para 2023 más del 50% de las nuevas implementaciones de infraestructura de TI empresarial se llevarán a cabo en el borde de la red en lugar de en los data centers centrales.

Federico Zaballa, Regional Cloud Pre-Sales & Architect Leader de BGH destacó que en lo que respecta al cloud computing, se espera una mayor adopción de nubes de mercado vertical, especialmente para industrias como:

Salud

Manufactura

Agricultura

Finanzas

“Así como también una mayor prevalencia de las soluciones híbridas / multinube, que permiten mover cargas de trabajo entre nubes públicas y privadas y facilitan mayor control sobre los recursos informáticos”, señaló el ejecutivo.

Segundo pronóstico: IoT

La tendencia a un mundo hiperconectado e inteligente hará que se expandan las redes de IoT (sensores y dispositivos e infraestructura conectados que recopilan, transmiten y procesan datos).

Un estudio prevé que el mercado global IoT crecerá:

De US$ 478 millones en 2022

A US$ 2.465 millones para 2029,

Con una tasa de interés anual compuesta de 26% durante el período de pronóstico

Este modelo permitirá interacciones de máquina a máquina más útiles y complejas.

En 2023 habrá más trabajo en el desarrollo de estándares y protocolos globales que los dispositivos podrán usar para comunicarse entre sí y funcionar de manera más efectiva.

Mariano Fernandez, BDM Regional de Comunicaciones y IoT de BGH Tech Partner anticipa que, con 5G, los dispositivos IoT se conectarán más rápido y en mayor cantidad además de que la comunicación entre ellos se podrá aislar en canales discretos para que no se vea perturbada.

“Esto dará lugar a dispositivos conectados más fiables para su uso en procedimientos críticos. Sin embargo, como estos dispositivos abren nuevas brechas en las redes corporativas, la seguridad de IoT será una preocupación central: mejorar las capacidades para evitar los eventuales ataques será una prioridad e involucrará herramientas capaces de predicción asistida por inteligencia artificial (IA).” explicó.

Ciberseguridad

Tanto en América Latina como alrededor del mund este concepto cobra cada vez mayor relevancia y es considerada una de las principales prioridades de cualquier organización.

Sin embargo, se espera que en los próximos años se tomen las medidas necesarias para minimizar el alcance de los ataques y evitar escenarios donde se ponga en riesgo información privada.

El papel del aprendizaje automático (ML, por las siglas en inglés de machine learning) se expandirá.

Los sistemas de detección de amenazas habilitados para IA pueden predecir nuevos ataques y notificar a los administradores sobre violaciones de datos al instante.

También habrá un mayor desarrollo de las prácticas proactivas de ciberseguridad tales como las pruebas de penetración y el análisis de vulnerabilidades.

Se espera más medidas para garantizar que los dispositivos móviles estén protegidos contra ataques externos. ‍

“Cada vez más empresas y organizaciones migran cargas de trabajo a la nube. Por ello se pondrá foco en reforzar y optimizar la configuración de la seguridad en el ambiente cloud, y se buscará que tenga componentes predictivos”, explicó Martín Medina, Business Development Manager en BGH Tech Partner.

Datos, ¿la última Tendencia 2023? Sólo para BGH

En lo que refiere a los datos, consultores anticipan que, para fines de 2023, las leyes de privacidad de datos cubrirán la información personal del 75% de la población mundial.

Por lo tanto, se espera que las regulaciones tengan un importante impacto en las prácticas de seguridad cibernética y en las de gobernanza de datos.

Cristian Rojas, CTO de BGH Tech Partner destaca que, si bien el aprendizaje automático y la IA ya son parte del proceso comercial en muchas organizaciones, es fundamental seguir creando conciencia respecto a:

Cómo preparar datos

Generar conocimientos

Y convertirlos en información procesable

“En tal sentido podemos esperar el inicio de una etapa de análisis aumentado, en la que estas tecnologías ayudarán a interpretar más rápidamente los datos complejos. Además, es esperable un aumento en la automatización del análisis de big data, lo que aportará más capacidad para manejar múltiples flujos de datos de una sola vez,” concluyó el ejecutivo.