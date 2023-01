Fediverso y la esperanza en torno a sus posibilidades

El fediverso podría lograr un equilibrio más saludable de autonomía, tamaño de paquete, fricción, despliegue y velocidad que las generaciones anteriores de software social.

La nostalgia es una droga peligrosa y siempre es arriesgado revolcarse en ella.

Así que aquellos de nosotros que recordamos con cariño la blogosfera temprana y, ahora, queremos establecer paralelismos con el fediverso, debemos hacerlo con cuidado.

Pero queremos aprender de la historia. Aquí hay una forma de comparar cinco generaciones de software social a lo largo de las cinco dimensiones mencionadas en el título de esta publicación.

Estas son categorías blandas, pero creo que emergen distinciones clave.

Muchos de los que estábamos activos en la blogosfera de principios de la década de 2000 disfrutábamos de un alto nivel de autonomía.

Nuestros lectores de RSS eran nuestros tableros de Internet. Los cargamos con una mezcla seleccionada de voces oficiales e individuales.

No había límites en el tamaño de los paquetes intercambiados en esta red. Podrías escribir un párrafo corto o un ensayo de 10.000 palabras.

La creación de redes no fue fácil porque las publicaciones de blog se sentían principalmente como ensayos y porque los comentarios aún no existían.

Para comentar en mi publicación de blog, debe escribir su propia publicación de blog con un enlace a ella.

Esa fricción limitó el grado en que una publicación se desplegaría a través de la red y la velocidad de su propagación.

La arquitectura de:

Alta fricción

Bajo abanico

Y baja velocidad

fue una combinación ganadora durante un tiempo.

En ese ambiente me sentí conectado pero no sobreconectado, informado pero no sobrecargado.

Twitter cambió las cosas por completo. Y no fue solo la pérdida de autonomía a medida que los anuncios y los algoritmos se hicieron cargo.

Con los paquetes limitados a 120 caracteres y los tweets potencialmente vistos de inmediato por todos, la fricción se redujo casi a cero.

La arquitectura de baja fricción creó una experiencia adictiva y permitió efectos poderosos.

Pero no era propicio para un discurso saludable.

Lo que podemos esperar

El fediverso puede, quizás, lograr un equilibrio.

Los seres humanos no evolucionaron para prosperar en redes sociales sin fricciones con un alto abanico y velocidad. Podría decirse que no deberíamos hacerlo.

Evolucionamos en redes regidas por el número de Dunbar, y nuestras conexiones online deberían respetar ese límite.

Necesitamos menos fricción DENTRO de las comunidades de conocimiento y práctica, así como más fricción ENTRE ellas.

Queremos que los mensajes se propaguen de manera generalizada y rápida dentro de las comunidades, pero menos entre ellas.

Estamos en un punto de inflexión extraordinario en este momento.

¿La fediversidad nos permitirá encontrar el equilibrio adecuado?

Creo que tiene los ingredientes arquitectónicos correctos para aterrizar donde lo he colocado (especulativamente) en esa mesa.

Alta autonomía.Tan poca fricción como sea necesaria, pero no demasiado poca.

Tambien tanto fanout y velocidad como sea necesario, pero no demasiado.

Nadie sabe cómo resultarán las cosas. Las predicciones son inútiles: el comportamiento es emergente.

Pero estoy al borde de mi asiento viendo cómo se desarrolla todo esto.