Las herramientas de inteligencia artificial están transformando la manera en que se escribe código, colocando a los programadores en la primera línea del cambio tecnológico. ¿Estamos ante el fin del desarrollador tradicional o ante una nueva era de colaboración hombre-máquina?

Por: Laszlo Beke, presidente de Bekesantos

Los mejores ejemplos actuales de los cambios que traerá Inteligencia Artificial en la forma de trabajo y para los nuevos cargos están presentes en la traducción y en la programación. Las herramientas de IA de Microsoft y otras empresas están ayudando a escribir código, lo cual coloca a los programadores a la vanguardia del potencial de la tecnología en los cambios en la fuerza laboral. La IA afectará profundamente el trabajo de los desarrolladores, y sucederá más rápido para esa ocupación que para otras.

Las perspectivas para los desarrolladores ofrecen una ventana hacia el impacto que la IA generativa (el tipo que está detrás de los chatbots como ChatGPT de OpenAI) probablemente tendrá en los trabajadores del conocimiento en toda la economía, desde médicos y abogados hasta gerentes de marketing y analistas financieros.

Un asistente de programación de IA permite pulsar unas pocas teclas, generando un prompt, y la herramienta de software sugiere el resto de la línea de código. También puede recomendar cambios, buscar datos, identificar errores y ejecutar pruebas básicas. Aun cuando la IA comete algunos errores, representa un ahorro importante de horas. Para muchos, es parte asistente, parte profesor. Como principiante, se le puede hacer preguntas de codificación. Aquellos que comienzan a utilizarla comentan que “no puedo imaginarme trabajar sin ella ahora”. Ese sentimiento es cada vez más común entre los desarrolladores de software, que están a la vanguardia de la adopción de agentes de IA, los programas de asistencia diseñados para ayudar a los empleados a hacer su trabajo en campos que incluyen el servicio al cliente y la manufactura.

LEE TAMBIÉN: MLOps y otros roles que debe considerar en la era de la IA

Las predicciones sobre las consecuencias de la tecnología varían ampliamente, desde la eliminación de franjas enteras de la fuerza laboral hasta la hipercarga de la productividad como un elixir para el crecimiento económico. La rápida mejora de la tecnología ha estado acompañada de advertencias terribles de que la IA pronto podría automatizar millones de trabajos, y los desarrolladores de software han sido señalados como los principales objetivos. La perspectiva para los desarrolladores de software indica que es más probable que sea la evolución que la extinción, según ingenieros de software experimentados, analistas del sector y académicos. Durante décadas, mejores herramientas han automatizado algunas tareas de codificación, pero la demanda de software y de las personas que lo crean ha continuado en aumento. La IA acelerará esa tendencia y elevará el nivel del arte y de la artesanía del diseño de software. Las habilidades que necesitan los desarrolladores de software cambiarán significativamente, pero la IA no eliminará la necesidad de ellas.

La evolución de la tecnología

Las opiniones dispares sobre la IA generativa, que ya puede conversar con fluidez humana y crear imágenes y videos realistas, reflejan una incertidumbre básica: ¿Qué tan rápido mejorará la tecnología y hasta dónde puede llegar? Los desarrolladores afirman que los asistentes de codificación son cada vez más capaces y fiables. El progreso se alimenta de una gran cantidad de datos de alta calidad que se utilizan para entrenarlos: portafolios de software en Internet, sitios web de preguntas y respuestas sobre codificación y documentación e ideas para la resolución de problemas publicadas por los desarrolladores. El software de IA puede entonces generar resultados más precisos y muchas menos “alucinaciones” descarriadas, en las que ofrece información falsa o sin sentido, que un chatbot entrenado en la cacofonía inconexa de Internet en su conjunto.

Las grandes empresas tecnológicas y los principales proveedores de software empresarial como IBM y Salesforce se han lanzado a ofrecer programas de codificación asistida por IA. Microsoft, que lanzó su agente GitHub Copilot en 2021, es el líder comercial inicial. La oportunidad en los asistentes de codificación de IA ha generado varias empresas emergentes y ha atraído una oleada de financiación de riesgo. La inversión en este nicho de IA alcanzó casi 1.600 millones de dólares en 2024, el triple del año anterior.

Hay expertos que postulan que, en poco tiempo, la IA podría escribir entre el 80 y el 90 por ciento del código creado por desarrolladores corporativos. El papel del desarrollador humano pasará a ser guiar y dirigir a los agentes de IA, será como un director de una orquesta potenciada por IA. Hasta ahora, los agentes de IA:

Mejoran la productividad diaria de los desarrolladores en entornos comerciales reales entre un 10 y un 30 por ciento.

Mejoran la calidad del código.

Pueden fungir como una especie de instructor automatizado para poner al día rápidamente a los nuevos miembros de un equipo de desarrollo.

Ayudan a generar la documentación que los programadores necesitan escribir para explicar su código a otros.

Automatiza gran parte del trabajo de traducir software antiguo a lenguajes de programación modernos.

Ejecutan algunas tareas que se podrían asignar a un pasante humano.

Pudiera preocupar el caso de los desarrolladores junior que ingresan al campo ahora. La demanda reciente de ingenieros de software junior, definidos como aquellos con tres años de experiencia o menos, ha sido débil. Pero aún es pronto para determinar cuánto contribuye la IA a la debilidad de la contratación, dicen los analistas del mercado laboral.

Capacitación

Algunos programas de capacitación laboral se están moviendo rápidamente para adaptarse a la era de la codificación de IA. El programa de capacitación, una combinación de instrucción en línea y en persona, ahora ofrece un curso de “fundamentos de IA”. Luego, después de que los estudiantes de ingeniería de software aprenden todos los conceptos básicos de programación, obtienen experiencia práctica usando un asistente de IA para escribir aplicaciones de software.

Se hace referencia a A.I. Is Prompting an Evolution, Not Extinction, for Coders. También aparece en mi Portal https://tinyurl.com/3jayw96f. La imagen es cortesía de Bing Image Creator.