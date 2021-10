Herramientas ágiles: las 11 mejores para la gestión de proyectos

Mantenga sus proyectos funcionando con estas herramientas ágiles diseñadas para equipos comprometidos con prácticas y flujos de trabajo también ágiles.

Por Peter Wayner

Original de IDGNS

Cuando el Manifiesto Ágil apareció, por primera vez, en 2001 era un conjunto de ideas radicales establecidas por un pequeño grupo de programadores que pensaban que había una mejor manera de crear código.

Tenían un plan para trabajar más rápido y de manera más productiva. Todo lo que necesitaban era la libertad de reorganizar constantemente su flujo de trabajo, muchas notas Post-It y espacio en la pizarra para mantener todo en orden.

Ahora, casi 20 años después, ágil se ha convertido en un movimiento completo respaldado por conjuntos de herramientas que respaldan el proceso.

La mala caligrafía, los adhesivos secos y la confusión multicolor del papel han sido reemplazados por la precisión y la atención infinita de las aplicaciones web respaldadas por bases de datos.

Tampoco es solo para programadores. Los principios ágiles se han vuelto tan populares que otros en la empresa se están dando cuenta.

No es raro encontrar conjuntos de herramientas ágiles comercializadas para todos en la empresa, especialmente aquellos involucrados en la gestión de proyectos.

Esto puede resultar molesto para los programadores quienes encuentran que algunas de las herramientas no se centran directamente en las tareas de desarrollo de software, como las confirmaciones y la implementación.

Pero este crecimiento es un reconocimiento del trabajo inteligente que ha realizado el mundo de la programación.

Aquí, en orden alfabético, se encuentran once de las opciones más interesantes para mantener a todos los involucrados en sus proyectos trabajando juntos y avanzando en la misma dirección.

1. Asana

La literatura de ventas de Asana no se centra en los programadores, los cuales hablan en el lenguaje general de los proyectos, el flujo de trabajo y los equipos.

Sus gráficos brillantes y coloridos no son solo para los equipos de desarrollo, sino para toda la empresa.

Este enfoque más amplio puede ser útil en organizaciones en las cuales los codificadores trabajan en estrecha colaboración para respaldar al resto del negocio. En otras palabras, empresas que hacen más que solo crear software.

Hay más de 50 plantillas para la recopilación de datos tabulares para apoyar a varios grupos como Operaciones (“solicitudes de instalaciones”, “gestión de proveedores”) o RR.HH. (“seguimiento de candidatos”, “preguntas de entrevista”).

Muchas de las herramientas de Asana están diseñadas para respaldar la creatividad abierta de las sesiones de planificación estratégica y revisiones de diseño.

Los informes de errores y la implementación de software se integran fácilmente, pero casi pasan a un segundo plano con respecto al objetivo más amplio de suavizar el flujo de trabajo al facilitar la documentación de lo que se debe hacer y garantizar que los miembros del equipo obtengan la aprobación correcta.

Una versión “gratuita para siempre” le permite a usted y a 14 colegas colaborar con muchas de las mejores funciones.

Muchos de estos com:

Tareas

Proyectos

O mensajes…

… no tienen límite y se incluyen algunas de las funciones más agradables de Asana como una aplicación móvil y la integración con más de 100 herramientas.

La versión estándar comienza en US$ 11 por mes por usuario e incluye:

Una mejor búsqueda

Reglas personalizadas

Y una gama más amplia de gráficos y vistas de seguimiento

Los precios suben a US$ 25 por mes por usuario para un nivel que incluye:

Una mejor integración con herramientas de alta gama (Adobe, Salesforce, etc.)

Herramientas más colaborativas (formularios, carteras)

Y mecanismos de interacción (pruebas de diseño y carga de trabajo)

Para obtener una visión más profunda de Asana, consulte “Revisión de Asana: gestión de proyectos inteligente y adaptable”.

2. Broadcom

Broadcom desarrolla productos de hardware destacados como módems, y productos de software para mainframes que adquirió al adquirir CA Technologies.

¿Cómo gestiona este trabajo? Tiene su propia herramienta para la gestión ágil llamada Rally y para la gestión de carteras llamada Clarity.

Broadcom apunta estas herramientas ágiles a las personas en lo que llama “ValueOps”, aquellos que deben considerar los aspectos comerciales y técnicos de cada proyecto.

Agile Requirements Designer es una herramienta visual que recopila requisitos en un flujo de trabajo.

Las pruebas están bien integradas con esto, por lo que el progreso se puede medir mediante el rendimiento en las pruebas automatizadas.

Broadcom ofrece una versión de inicio “gratis para siempre” para hasta 50 usuarios. Los precios para grupos más grandes están disponibles en el equipo de ventas.

3. Digital.ai

Digital.ai ofrece una amplia gama de productos y servicios para crear, implementar y mantener software.

Su herramienta de planificación Agility – anteriormente conocida como versión One – es solo la primera parte del proceso donde se realiza la planificación.

La herramienta ofrece PlanningRooms sobre el cual se pueden redactar productos y pasos.

Un área seleccionada para que los clientes ofrezcan sugerencias y necesidades puede ser útil para proyectos orientados al cliente.

Los tickets creados durante la ideación se organizan y se rastrean con gráficos y tablas. También se ofrecen estimaciones de costos para aquellos que necesitan garantizar que los presupuestos se mantengan equilibrados.

Las TeamRooms son más para discusiones tácticas, ofreciendo foros de discusión y opciones para rastrear el progreso a través de sprints y retrospectivas.

Los precios y los detalles sobre el plan de precios de Flex Point están disponibles a través del equipo de ventas.

4. GitLab

GitLab ofrece una plataforma única para manejar las tareas de convertir el código en una aplicación en ejecución.

Incluye herramientas ágiles para una planificación con el repositorio de código fuente (git, por supuesto) y la canalización de integración continua.

Los programadores se sentirán como en casa con GitLab. Si bien cualquiera puede usar los paneles de planificación ágil para rastrear el progreso con múltiples gráficos, los mecanismos automatizados para probar e implementar software (integración continua e implementación CI / CD) están prácticamente diseñados solo para desarrolladores.

Si planea llevar el proceso de planificación ágil a, digamos, la fabricación o la gestión de un puesto de hamburguesas, obtendrá mucho más de lo que puede usar.

El plan de precios promete que los usuarios individuales serán “libres para siempre” para usar 400 minutos de canalización de CI / CD cada mes.

Los equipos de planificación ágil pueden comenzar con el plan Premium a US$ 19 por usuario por mes o actualizar al plan Ultimate a US$ 99 por usuario por mes, con cinco veces más minutos de CI / CD.

También está disponible una FOSS Community Edition.

5. Jira

Jira ayudó a crear el mercado de gestión de proyectos en línea y sigue siendo popular entre los equipos de software debido a sus gráficos sofisticados y sus características sólidas.

Jira ha lanzando la versión 8.0 últimamente, brindando un rendimiento más rápido y nuevas opciones, como una aplicación móvil con todas las funciones para clientes de Android o iOS.

El producto ofrece herramientas de informes sofisticadas que comienzan con una hoja de ruta y luego siguen los tickets desde la acumulación hasta el tablero de sprint y listo.

Los elementos individuales se pueden personalizar con imágenes para que los tickets sean más fáciles de visualizar a medida que se mueven por el tablero.

Las plantillas ahora son más flexibles y más fáciles de modificar para todos los miembros del equipo, lo que les permite desarrollar sus propios campos y formatos separados de los demás.

Recientemente, Jira ha estado agregando funciones que se centran en valores clave – como el tiempo de evolución del sprint – y resaltan estos valores con una sección especial llamada “información”.

Las reglas también se pueden diseñar para que se apliquen en respuesta a eventos, agregando estructura al activar acciones automáticas o limitando lo que las personas pueden hacer.

Una regla, por ejemplo, podría asignar cada nuevo ticket a un gerente que luego lo asigna a la persona adecuada.

Personalizaciones como estas ahorran clics.

La búsqueda también se ha vuelto más sofisticada. Incluso hay un “constructor” visual para búsquedas más complejas de tickets anteriores.

Jira ofrece conexiones más profundas con otras herramientas de ATLASSIAN como Bitbucket o Confluence, su herramienta de planificación.

Las canalizaciones de Atlassian también integran pruebas e implementación continuas.

Estas integraciones ahorran tiempo y mantienen el trabajo sincronizado. Si envías código a Bitbucket, Jira lo notará y actualizará los tickets.

En el Marketplace de Atlassian, los terceros pueden ofrecer herramientas diseñadas para agregar más funcionalidad a Jira (y otros productos de Atlasssian).

Estos extras pueden ayudar con la integración a repositorios de origen como Git, mejorar el seguimiento de la hoja de tiempo o ayudar con el flujo de trabajo para aplicaciones especializadas como fintech. Hay cientos de opciones.

Para la mayoría de las organizaciones, Jira está alojado en la nube de Atlassian. Se dice que un plan gratuito para hasta 10 usuarios lo es para siempre.

El precio de Standard, que incluye funciones como registros de proyectos y permisos avanzados, es de US$ 7 por mes por usuario.

Un plan Premium agrega espacio aislado y más control – tanto en el acceso como en los detalle – USpor $ 14 por mes por usuario.

Si desea alojar Jira en su propio centro de datos, el precio comienza en US$ 42,000.

6. Kanbanizar

Los tableros de Kanbanize toman su nombre de la interfaz principal de Kanban para rastrear tickets o tarjetas a medida que el equipo los aborda. El estilo del gráfico domina el producto y la filosofía para guiar el trabajo.

La compañía lanzó recientemente la versión 8.7 que agrega más herramientas ágiles, más funciones a las vistas, así como opciones de personalización mejoradas y oportunidades mejoradas para codificar la lógica empresarial en las reglas.

El proceso se centra en la tarjeta que representa una tarea o trabajo en particular.

Los campos de las tarjetas se pueden personalizar, y solo se muestran los campos esenciales.

Las tarjetas generan eventos a medida que se crean, asignan o mueven a través del flujo de trabajo. Estos eventos se pueden vincular a reglas para personalizar la acción.

Los eventos se pueden desarrollar en la interfaz gráfica de la herramienta para cada usuario, lo que hace posible que los líderes ajenos a la programación agreguen automatización al proceso.

El diseño y la flexibilidad de la interfaz de la tarjeta se han vuelto más sofisticados a medida que Kanbanize ha incorporado mejores funciones para agregar enlaces o reglas comerciales.

Sin embargo, hay más poder oculto debajo de la superficie. Kanbanize ofrece vistas de metainformes para analizar:

Qué tan rápido se logra el trabajo

Si se está completando

Y dónde pueden estar los cuellos de botella y los obstáculos

Estas vistas de “bloqueo”, como el gráfico de agrupación de bloqueadores, pueden ayudar a marcar los pasos del plan que detienen a todos los demás.

Los diagramas de dispersión y los mapas de calor son probablemente los mejores para proyectos con tareas que se prestan a conocimientos estadísticos.

También puede probar una simulación de Monte Carlo para predecir cuándo se realizará todo el trabajo.

Los precios comienzan en US$ 149 por mes para el sistema básico para hasta 15 usuarios. Los grupos más grandes tienden a costar entre US$ 8 y US$ 10 por usuario al mes.

Agregar seguridad, activar acciones basadas en reglas o agregar vistas analíticas son cosas adicionales.

También hay una versión Enterprise que ofrece una instancia de nube dedicada, más control de seguridad y más capacitación. El precio lo determina el equipo de ventas.

7. Monday.com

Monday está diseñado para ser hermoso y colorido, abierto a todos los gerentes de proyectos, no solo a los equipos de desarrollo de software.

La interfaz principal comprende tableros de seguimiento personalizables con columnas y campos para el seguimiento de detalles como cuántas tareas se completaron o cuándo se otorgó la aprobación.

Su característica más nueva se llama “workdoc”: un procesador de texto más sofisticado, creado para simplificar la colaboración, la lluvia de ideas y la planificación.

Las plantillas de inicio personalizables van desde proyectos genéricos hasta flujos de trabajo más especializados, como mantener un blog o una revista llena de contenido nuevo.

Un calendario ayuda a organizar la próxima semana.

Un buzón de correo electrónico interno mezcla la comunicación con el seguimiento.

Toda esta información se puede rastrear con una aplicación móvil.

El gran atractivo de Monday está en sus integraciones preconfiguradas con las principales herramientas ágiles de automatización: van desde Microsoft Teams hasta Salesforce.

Existe un amplio mercado lleno de extensiones para mejorar los informes, hacer un mejor trabajo con el seguimiento del tiempo o simplificar el flujo de trabajo para algunas empresas.

Si desea profundizar, existe una API basada en GraphQL para conectarse con otras herramientas.

El plan gratuito permite que hasta dos personas disfruten de algunas de las funciones principales, pero no de todas. Estándar comienza en US$ 10 por mes por usuario para tres o más personas, e incluye acceso a rutinas de automatización e integración con otras aplicaciones.

Pro y Enterprise agregan muchas de las características más importantes como la presentación sofisticada de datos y la capacidad de automatización e integración ilimitadas con otras herramientas.

Estos planes cuestan aproximadamente US$ 16 por usuario por mes.

Se anima a los equipos más grandes a trabajar directamente con el equipo de ventas para negociar un precio.

8. Vista del plan

Planview está diseñado para gerentes que desean llevar técnicas ágiles a cualquier empresa.

El conjunto de herramientas admite la planificación, la financiación y la entrega de proyectos abstractos y la gestión de carteras de cualquier tipo.

Planview está diseñado para funcionar bien con otras herramientas ágiles de planificación ágiles como Digital.ai o Jira con el fin de respaldar el llamado tablero de planificación del “equipo de equipo”.

Si un grupo quiere usar Jira y otro Digital.ai, los gerentes a cargo de ambos pueden usar Planview para crear un modelo de seguimiento unificado.

La documentación fomenta una amplia adopción, lo que sugiere que las herramientas pueden ser útiles para equipos que utilizan estilos de gestión tradicionales o híbridos en lugar de puramente ágiles.

El precio de algunas partes de la plataforma es fácil de entender. La herramienta de planificación de proyectos LeanKit con un tablero Kanban con plantillas flexibles y herramientas de gestión del progreso comienza en US$ 20 por usuario por mes cuando se factura anualmente.

Los precios de otras herramientas como ProjectPlace están disponibles en el equipo de ventas. También hay pruebas gratuitas disponibles.

9. ServiceNow

La literatura de ServiceNow no menciona “ágil” de manera destacada, pero aún se puede usar para proyectos grandes y pequeños, tradicionales o ágiles.

La plataforma está diseñada para realizar un seguimiento de los flujos de trabajo de gerentes, empleados y clientes.

Cada trabajo se divide en tareas o tickets y ServiceNow los rastrea todos en su plataforma Now hasta que finalmente se termina el trabajo (y, luego, también guarda un archivo).

Now Platform puede llegar a otras plataformas a través del Integration Hub, que ofrece opciones de código bajo conocidas como “radios”.

Los “radios iniciales” funcionan con mensajes comunes como Slack, Zoom o Teams.

Los “radios profesionales” funcionan con aplicaciones de uso común, como las aplicaciones de Office de Microsoft. Son buenos para organizar los flujos de trabajo de los no desarrolladores.

Hay conectores más especializados para aplicaciones que utilizan los programadores, como GitHub o Jenkins.

Si necesita más, hay cientos de opciones de terceros disponibles en ServiceNow Store.

Hay algunas extensiones interesantes. Se dice que la opción de búsqueda incluye mejoras de inteligencia artificial, así como que está diseñada para ser utilizada por empleados y clientes que tienen su propio rol en el flujo de trabajo.

Toda la plataforma está diseñada para cruzar líneas entre los de adentro y los de afuera y ser útil dentro de catálogo de herramientas ágiles disponibles.

Los precios personalizados están disponibles en el equipo de ventas.

10. Targetprocess

Targetprocess ofrece una herramienta visual optimizada para marcos modernos como SAFe o LeSS. El objetivo es entregar algo grande que pueda mantener a grandes grupos de equipos trabajando juntos.

La herramienta organiza carteras de equipos dándole a cada uno:

Una hoja de ruta

Un tablero Kanban

Un tablero para esbozar el plan para el próximo sprint

Y la próxima entrega del producto

También hay un portal sin inicio de sesión para la “ingesta de ideas” que permite a los clientes y a otras personas ofrecer sugerencias y objetivos.

Targetprocess se integra con herramientas ágiles de desarrollo de software como Jenkins o Bitbucket.

También hay una amplia integración con herramientas generales como Salesforce o Miro.

La atención se centra en llegar a todos los miembros de la organización y más allá.

El precio está disponible en el equipo de ventas.

11. Zoho Sprints

Zoho es conocido por su conjunto de herramientas de oficina y su colección de herramientas ágiles.

Una de esas herramientas, Sprints administra proyectos ágiles y se ve tan limpia y sobria como el resto del conjunto de herramientas de Zoho, con muchos espacios en blanco y un menú a la izquierda.

La estructura también es limpia. El trabajo se divide en tickets que llenan un atasco.

Estos se pueden organizar en “Épicos” y luego monitorear desde un tablero Kanban durante cada sprint.

Todo esto se representa gráficamente en una amplia colección de gráficos que miden todo: desde lo que se está quemando hasta el flujo acumulativo.

La herramienta de informes desglosa el tiempo invertido en tablas de números y gráficos para los gerentes que están contando los granos.

Lo que es menos común es una sección para rastrear rituales como las reuniones diarias o las retrospectivas posteriores al sprint.

Se programan y se rastrean automáticamente para mantener todo en movimiento.

El feed de grupo de discusión integrado de Sprints facilita la vinculación de los tickets con el debate que invariablemente se produce.

Los sprints también se pueden personalizar para agregar campos y valores a los distintos formularios y plantillas.

Si no le gustan las prioridades estándar “alta”, “media” y “baja”, por ejemplo, puede agregar otras como “la mascota del jefe” o “tonto”.

También hay una API completa y una función para conectar a la web otras aplicaciones en caso de que necesite una integración más personalizada.

El precio comienza en US$ 12 por mes para un plan básico que está limitado a 12 usuarios con un descuento por pagar anualmente.

Los precios caen sustancialmente en las ofertas a granel a muy por debajo de US$ 5 por usuario por mes.

Es posible que se sienta tentado por la estrecha integración de Zoho con otros productos como Meeting and Show, dos productos que han estado creciendo durante la pandemia.