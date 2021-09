Habilidades claves: Estas 10 aseguran el éxito en la nube

El éxito en la nube significa ajustar su portafolio de habilidades claves: desde la experiencia en arquitectura hasta la gestión con proveedores.

Por Mary K. Pratt

Original de IDGNS

Más de una década después de la adopción de la nube, los CIO aún informan que la falta de las más nuevas competencias necesarias ha ralentizado o obstaculizado sus estrategias de nube.

Un informe reciente, por ejemplo, descubrió que la falta de habilidades internas era uno de los principales inhibidores de los programas en la nube y ocupaba el tercer lugar, justo detrás de las preocupaciones por los costos y la seguridad.

De hecho, la Encuesta sobre el estado de la estrategia en la nube de HashiCorp encontró que:

41% de los encuestados mencionó la brecha de habilidades claves como un problema.

mencionó la brecha de habilidades claves como un problema. Mientras que el 57% dijo que la escasez general de destrezas es uno de los principales desafíos de la nube.

Eso no es sorprendente, dicen los expertos, considerando cuántas habilidades claves especializadas se necesitan para avanzar y madurar una estrategia de nube empresarial.

“Esto es más que desarrolladores”, dice Bill Franklin, director senior de ingeniería en la nube del proveedor de servicios tecnológicos Avant Communications. “Los equipos necesitan arquitectos, aquellos que pueden realizar operaciones de seguridad, redes y computación, que conozcan los entornos de nube y puedan evaluarlos y optimizarlos”.

Destacó, además, que se necesitan recursos de varios lugares que puedan ayudar a controlar los costos en la nube. Aseguró que, si usted está evaluando la nube (y la mayoría de las empresas debería hacerlo) entonces necesita esas habilidades con urgencia.

“Sin estas habilidades claves, la eficiencia, la productividad del equipo y el progreso en la nube fallarán, especialmente en una industria que está creciendo tan rápido”.

Entonces, ¿cuáles son las habilidades claves esenciales necesarias para una estrategia de nube empresarial exitosa?

A continuación le mostramos un desglose de las 10 habilidades claves principales.

1. Pensamiento estratégico

Muchos líderes de TI aceleraron sus iniciativas de transformación digital durante 2020, trabajo que se tradujo en mayor adopción de la nube.

Las cifras del Informe de infraestructura en la nube de 2021 de la empresa de tecnología CloudCheckr confirman esa tendencia:

El 57% de los encuestados cuenta con más de la mitad de su infraestructura en la nube, frente al 47% del año anterior.

El 64% dijo que espera estar completamente en la nube pública dentro de cinco años.

Sin embargo, los encuestados también reconocieron que enfrentan una serie de barreras en sus viajes de migración a la nube.

Estos obstáculos incluyen preocupaciones de:

Seguridad

Problemas de cumplimiento / normativos

Y la falta de soporte de aplicaciones como sus principales problemas

Según el CIO de la firma de asesoría y contabilidad Withum, Amel Edmond, la capacidad de analizar todos esos elementos requiere fuertes habilidades analíticas y una mentalidad estratégica.

Edmond explica que los CIO necesitan – en sí mismos y en parte de su personal – la capacidad de comprender los objetivos de la organización, así como la de analizar las tecnologías de nube emergentes disponibles que podrían respaldar esos requisitos y crear nuevas oportunidades.

Por supuesto, también requieren de la habilidad clave de implementar planes que cumplan con éxito esos objetivos articulados.

“A menudo me he encontrado con personas que conocen los productos en la nube, pero no pueden transmitir por qué los necesitanmos. No son capaces de articular por qué deberíamos gastar dinero en ese producto. Pero esas son las habilidades que todos los CIO deberían tener. Ese pensamiento estratégico es el 90% del juego”, afirma Edmond.

2. Experiencia en arquitectura

El arquitecto de TI es un factor esencial desde el inicio de la TI, y su función también sigue siendo fundamental en la era de la nube.

Hoy, sin embargo, los CIO necesitan arquitectos que puedan tomar sus habilidades básicas tradicionales para diseñar sistemas y servicios, cambiando la entrega local a la nube.

“Este rol tiene la responsabilidad de diseñar y planificar el entorno de nube para una organización que permitirá los objetivos generales. Los arquitectos confían en el conocimiento básico del entorno de la nube, así como en la experiencia en el diseño y la implementación de aplicaciones y sistemas”, explica Jeff Weber, director ejecutivo de tecnología de la firma de personal de TI Robert Half.

Weber agrega además que:

“El arquitecto permitirá el crecimiento estratégico de una empresa”.

El ejecutivo también señala que el arquitecto de la nube comprende:

Las necesidades de la organización

Su infraestructura existente

Y su estado futuro objetivo: desde servidores y almacenamiento hasta redes y entrega, estaciones de trabajo y puntos finales.

Estos especialistas, además tienen experiencia en la creación de sistemas y el aprovisionamiento de servidores.

“Han sido prácticos, han tenido que construir esas cosas”, reflexiona al respecto Jack O’Meara, director de soluciones de ciberseguridad de la consultora Guidehouse.

3. Experiencia en ingeniería de operaciones

Trabajando junto al arquitecto de la nube está otro rol fundamental para una estrategia de nube exitosa: el ingeniero de la nube.

Este es el miembro del personal que toma lo que el arquitecto ha diseñado y se asegura de que funcione de manera eficiente y eficaz.

“Esta es también una función altamente técnica, responsable de poner en marcha y mantener la infraestructura de la nube”.

Para el, este rol de TI uncluye algunas de las habilidades claves de TI tradicionales asociadas con:

Aplicación de parches

Protección

Supervisión

Y la resolución de problemas de los sistemas virtuales.

“El ingeniero de operaciones en la nube es más un constructor y cuidador del entorno, una vez que el arquitecto entrega los planos”, explica Josh Hamit, vicepresidente y CIO de Altra Federal Credit Union y miembro del Grupo de Trabajo de Tendencias Emergentes con el Grupo de gobierno de TI ISACA.

Hamit hace notar que existe una idea errónea de que el mantenimiento simplemente se evapora en la nube y, por lo tanto, es posible que TI no necesite este rol. Eso, simplemente, no es cierto.

“Puede que no tengamos que mantener la carga y que reemplazar el hardware físico, pero el cuidado y la alimentación continuos de los entornos de nube virtual todavía requieren las actividades típicas para mantener los sistemas seguros y ajustar adecuadamente los entornos para un rendimiento óptimo”, dice.

Sostiene que, a través de esta función, existe la oportunidad de introducir más automatización.

“Eso puede acelerar el lanzamiento de nuevos entornos, sin las limitaciones de capacidad y gastos generales tradicionales que pueden existir en un entorno local”, apunta Hamit.

4. Capacidades de integración

Según la Décima encuesta anual de Flexera 2021 State of the Cloud Report:

92% de las organizaciones tienen una estrategia multinube

82% también tiene un enfoque híbrido, lo que significa que están utilizando nubes públicas y privadas.

En consecuencia, los CIO necesitan expertos que puedan unir todo eso para que los datos puedan fluir fácilmente entre los sistemas y, por lo tanto, los procesos comerciales que admiten los sistemas basados ​​en la nube funcionen sin problemas, independientemente de dónde resida una aplicación determinada.

“Siempre hubo necesidad de integración y la nube no necesariamente hace que esa necesidad sea diferente. Pero sí le puso un signo de exclamación”, dice Vince Kellen, CIO de la Universidad de California en San Diego.

Kellen ha tenido trabajadores de TI con experiencia en integración trabajando en todo su departamento de TI y aprovechando herramientas como:

Apache Kafka

Apache NiFi

Y WSO2

Debido a lo fundamental que es la integración para el éxito en la nube, Kellen reconoce que ahora está reuniendo la experiencia y las habilidades necesarias para consolidar este trabajo en una sola unidad.

5. Conocimientos sobre seguridad y cumplimiento

La seguridad sigue siendo una de las principales barreras para las organizaciones a medida que avanzan en sus implementaciones en la nube.

Según el informe State of the Cloud de Flexera:

El 81% de los encuestados considera que la seguridad en la nube es un desafío, lo que la convierte en el número uno en la lista de preocupaciones.

Como resultado, los expertos estiman que la experiencia de seguridad en la nube es una habilidad imprescindible dentro del equipo de TI.

Los CIO dicen que quieren personal que pueda seguir las instrucciones del CISO y, luego, implementar los estándares y las medidas de cumplimiento establecidas por ese departamento.

“La seguridad debe tenerse en cuenta en cualquier migración a la nube, ya sea simplemente incorporando una nueva aplicación SaaS o cambiando las cargas de trabajo del servidor tradicional a la nube”, dice Hamit.

Considera, del mismo modo, que un profesional de la seguridad debe comprender los matices específicos asociados con la nube para poder evaluar adecuadamente:

Las amenazas

Vulnerabilidades

Y riesgos para el medio ambiente

Garantizar el cumplimiento de los estándares y controles de seguridad internos, así como cualquier requisito reglamentario, también es vital para cualquier organización que opere en la nube,

Hamit agrega que es tan importante como garantizar que los datos estén correctamente cifrados y sujetos a un control de acceso adecuado.

“La persona en esta función es absolutamente fundamental para garantizar que la CIA (confidencialidad, integridad y disponibilidad) del medio ambiente, y puede trabajar en estrecha colaboración con los aspectos legales, de riesgo y cumplimiento para garantizar que las disposiciones de seguridad adecuadas se incluyan en el contrato, junto con garantizar que el proveedor de la nube tenga certificaciones formales de terceros de su cumplimiento”, agrega.

6. Experiencia de proveedores específicos

Los CIO con entornos multinube (eso es la gran mayoría) necesitan empleados con conocimiento y experiencia en proveedores específicos, sus productos y servicios particulares y sus hojas de ruta tecnológicas.

“[El CIO] Necesita personas que hayan decidido que ésta es una herramienta que tienen que aprender, al igual que aprenden un lenguaje de programación, para que puedan hacer un uso [óptimo] de ese proveedor”, dice Greg Taffet, socio gerente y CIO de Taffet Associates.

El especialista destaca que no se trata tanto de una habilidad nueva sino de mantenerse al día con las herramientas que son exclusivas de la nube en la que se encuentran.

“[Este rol] Necesita realizar un seguimiento, por ejemplo, de las funciones de seguridad, comprender las actualizaciones y las nuevas opciones”, afirmó.

Taffet considera que esta experiencia es particularmente crítica porque el departamento de TI ya no controla los cambios en su entorno: eso lo hacen los proveedores de la nube.

“Por lo tanto, [el CIO] necesita que su gente consulte los documentos [de los proveedores de la nube], los módulos que está utilizando y decida si los cambios que se realizan con las versiones actuales lo afectarán”, insistió.

7. Capacidad de analizar los contratos en la nube

De manera similar, las organizaciones trasladan una parte significativa de sus capacidades de entrega de tecnología a proveedores externos cuando se trasladan a la nube.

De hecho, una empresa que está 100% en la nube depende exclusivamente de esos proveedores para garantizar la disponibilidad requerida y los niveles de servicio que necesitan.

En consecuencia, los CIO deben estar seguros de que sus contratos con el proveedor de la nube cubren todo lo que debe abordarse, como la división de responsabilidades entre el proveedor y la empresa, los acuerdos de nivel de servicio y las medidas correctivas para cuando surjan problemas.

“Confía en que el proveedor de la nube hará lo que dice”, dice David Less, un CIO veterano que ahora se desempeña como presidente de DAL Consulting, que brinda servicios de riesgo empresarial, CIO interino y transformación digital.

Less cree que los abogados son miembros esenciales del equipo de TI cuando se trata de revisiones de contratos. De hecho él afirma:

“Necesitas a alguien que entienda el lenguaje del contrato, si el contrato está completo, que pueda preguntar: ‘¿Nos perdimos algo?'”

8. Habilidades claves: las fiscales

Según el informe sobre la nube de Flexera:

79% de los líderes empresariales ven la gestión del gasto en la nube como un desafío

55% considera que “comprender las implicaciones de costos de las licencias de software en la nube” es un desafío.

Además, los encuestados estimaron que el 30% del gasto en la nube se desperdicia.

“Administrar los gastos de la nube es significativamente más sofisticado que administrar los gastos en las instalaciones porque la nube nos brinda elasticidad y muchos puntos de precios diferentes según nuestra contratación”, dice Kellen.

Por lo tanto, él insiste en que las habilidades fiscales son cada vez más esenciales para las estrategias de nube exitosas.

Kellen también señala que su equipo trabaja con una empresa llamada Strategic Blue para ayudar a comprender, analizar y administrar los costos de la nube.

Taffet también reconoce el desafío de monitorear y administrar los costos de la nube. Como CIO en un empleador anterior, Taffet le encargó a un asistente administrativo que analizará éstos usos y costos e identificara los recursos no utilizados que podrían cerrarse.

Este trabajo le ahorró a la empresa más del 10% de su gasto en la nube.

9. Gestión de relaciones con proveedores

De manera similar, los departamentos de TI deben tener trabajadores que puedan interactuar con los proveedores de la nube y administrar las relaciones generales con cada uno, dice Fred Chagnon, director principal de investigación de Info-Tech Research Group.

“El cambio a la ejecución de aplicaciones y servicios desde la nube desplaza el enfoque de TI en gran medida lejos de las habilidades duras y la experiencia en hardware y software”.

Agrega que el grado en el que esto sucede depende de cómo se utilice la nube, específicamente si el enfoque es:

Infraestructura como servicio (IaaS)

Plataforma como servicio (PaaS)

O software como servicio (SaaS)

“Si bien todavía se requiere cierto grado de esas habilidades técnicas tradicionales para entornos de infraestructura como servicio, cuanto más una organización consume plataformas y software como servicio, más críticamente requerirán habilidades claves en la gestión de proveedores y relaciones”.

10. Liderazgo

A medida que las organizaciones aprovechan la nube para avanzar y habilitar sus agendas digitales, los CIO necesitan líderes dentro de sus filas que puedan mantener a los equipos alineados con la visión estratégica general.

Asi lo percibe Ramesh Gupta, líder global de transformación y modernización de la nube en la firma de consultoría de negocios Protiviti.

Específicamente él identifica al arquitecto jefe digital / de nube así como a los líderes de:

Ingeniería

Seguridad

Gobernanza / cumplimiento

Y operaciones de la nube…

… como roles críticos para una estrategia de nube exitosa.

Estos roles de liderazgo no son, necesariamente, para gerenciar personas, explica Gupta.

Más bien, son expertos senior capaces de tomar decisiones tecnológicas como:

Cuándo aprovechar la contenedorización y los microservicios

Qué herramientas de integración se adaptan mejor a las necesidades de la organización

Y cómo garantizar que se cumplan los estándares de cumplimiento.

Para él, estos roles de liderazgo también requieren de alguien que guíe al equipo y mantenga el viaje de la nube alineado con el viaje de transformación de la organización.