RPA y las tendencias en el corto plazo según el UiPath

La pandemia cambió tanto la concepción del trabajo como del mercado RPA para los desarrolladores consultados en la encuesta UiPath.

Más de 1.000 profesionales hablaron sobre la realidad y expectativas del mercado de automatización de procesos robóticos (RPA, por sus siglas en inglés) para The State of the RPA Developer Report 2021, mejor conocida como UiPath.

Los consultados coincidieron con las estimaciones de las firmas analistas que apuntan a que este mercado generará ingresos por US$ 1.890 millones, no en el futuro: EN EL 2021.

En una encuesta realizada en The State of the RPA Developer Report 2021, UiPath escuchó a más de mil desarrolladores de automatización de procesos robóticos para comprender mejor cómo es el mercado hoy y qué esperan estos profesionales en el futuro.

Más interesantes resultan, sin embargo, las estimaciones de los especialistas del área de cómo la pandemia cambió el mercado del RPA y qué podemos esperar del mismo a futuro.

Estas son las área que, según los resultados de la UiPath han recibido los más fuertes impactos por la transformaciones actual y en curso:

1. Satisfacción

Según la encuesta de este año, el 88% de los desarrolladores de RPA piensan que su trabajo actual tendrá un impacto positivo en los próximos pasos en sus carreras, en comparación con el 83% del año pasado.

Además, la mayoría absoluta (97%) está satisfecha con la profesión.

La encuesta mostró que el 63% de los desarrolladores de RPA informaron estar muy satisfechos con su profesión, frente al 51% del año pasado.

2. Perfil de la empresa

Con la evaluación de los profesionales de RPA, la encuesta también trazó un perfil de las empresas que utilizan herramientas de automatización de procesos robóticos.

La encuesta mostró que muchas empresas son nuevas en la industria:

Alrededor del 42% de los desarrolladores encuestados han estado trabajando para organizaciones que han estado usando RPA durante hasta dos años.

Y solo el 15% trabaja para organizaciones que han estado utilizando RPA durante cinco o más años. Pero la pandemia ha acentuado el uso de RPA.

Un estudio de la firma estadounidense de consultoría de gestión Bain & Company señaló las razones por las que las empresas han utilizado la automatización antes y durante la pandemia.

“Ya no se trata principalmente de reducir costos. Las empresas están implementando cada vez más la automatización para fortalecer la resiliencia empresarial, reducir el riesgo y generar conocimientos empresariales útiles con mayor facilidad”, comentó Haig Hanessian.

Por lo tanto, se puede concluir que RPA está creciendo y los desarrolladores buscan nuevas oportunidades.

Esto está respaldado por el estudio de UiPath, que muestra que el:

92% de los encuestados piensa que la industria de RPA tiene un alto potencial de crecimiento en los próximos cinco años,

77% espera que su empresa contrate más desarrolladores de RPA en los próximos 12 meses (frente al 70% del año pasado).

3. Retención de talento

Un mercado acalorado es sinónimo de profesionales calificados y la necesidad de planes para retener el talento.

El estudio mostró que, si bien los desarrolladores de RPA generalmente están contentos con sus trabajos:

36% está buscando activamente nuevos trabajos

44% no lo está buscando activamente, pero está abierto a nuevas oportunidades.

En otras palabras: solo el 20% no está interesado en una mejor oportunidad.

Retener el talento significa ofrecer los beneficios que desean los desarrolladores.

La encuesta de UiPath enumeró lo que buscan los profesionales de RPA en sus carreras.

Y el resultado es:

Oportunidad de avanzar en la carrera (78%)

Aumento de salario / compensación (78%)

Oportunidad de aprender nuevas habilidades (76%)

4. El salario no lo es todo

La encuesta de UiPath también mostró que el 80% de los desarrolladores dicen que la compensación financiera es muy importante y solo el 27% informa estar satisfecho con lo que reciben.

Sin embargo, si bien el salario es importante, no es el único factor que afecta la felicidad del desarrollador.

La posibilidad de avanzar en el conocimiento y aprender nuevas tecnologías también es fundamental.

Además, el cambio de escenario provocado por la pandemia, con la mayoría de los desarrolladores trabajando en una oficina en casa, fue positivo para los profesionales:

86% informó que comenzó a trabajar en casa a causa de la pandemia

73% todavía lo hace.

De los que trabajan desde casa,

90% informa que le gustaría continuar en una oficina en casa o en un régimen híbrido, con una combinación de hogar y oficina.

5. Perfil profesional

Aunque RPA es un campo emergente, el sector está atrayendo el interés de desarrolladores nuevos y experimentados.

Solo un tercio de los desarrolladores de RPA informan que este es su primer rol profesional, mientras que dos tercios han pasado de otros roles a esta carrera.

Los desarrolladores de RPA, aunque son nuevos en esta área, no son nuevos:

53% de los profesionales tienen al menos cinco años de experiencia

30% tiene al menos 11 años de carrera.

En términos de educación, aunque es más probable que los desarrolladores de RPA tengan un título en ingeniería o ciencias de la computación, el 14% tiene un título en administración de empresas o finanzas / contabilidad.

En comparación con otras áreas de desarrollo de software, RPA también tiene un mayor porcentaje de participación femenina: 20% de los encuestados son mujeres.

Esto es mucho más que una encuesta de Stack Overflow que reunió varios campos del desarrollo de software y demostró que el 92% de los desarrolladores profesionales son hombres y el 8% son mujeres.

La encuesta incluso preguntó a los desarrolladores de RPA si creen que la industria es más diversa que otros campos del desarrollo de software y el 59% estuvo de acuerdo con la afirmación.

6. RPA y actualización profesional

El estudio preguntó a los desarrolladores dónde se actualizan sobre la industria.

Los cursos en línea son los más comunes, y el 77% de los que usan este método lo encuentran valioso.