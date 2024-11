¿Estamos preparados para los cambios que la inteligencia artificial ya está impulsando en el mercado laboral?



La inteligencia artificial generativa está transformando radicalmente el mundo laboral. En lugar de ser una mera herramienta de automatización, está creando y redefiniendo roles laborales, desde los más simples hasta los más complejos. Según Alejandro Melamed, Founder & CEO, Humanize Consulting y experto en el futuro del trabajo, en la era de la GenIA las tareas que antes parecían inalcanzables para una máquina, ahora son parte de la realidad cotidiana. ¿Cómo se adaptan los profesionales a estos nuevos roles y cómo puede el ser humano seguir desempeñando un papel clave en este panorama?

Alejandro Melamed formó parte de un interesantísimo panel en el evento AI Latam en la Ciudad de Buenos Aires, que abordó el tema sobre Cómo la Inteligencia Artificial Generativa está transformando el trabajo junto a Sebastián Siseles, VP Internacional de Freelancer.com.

Impacto de la IA Generativa en los nuevos roles laborales

La pregunta que muchos se hacen hoy es: ¿los trabajos del futuro estarán a cargo de las máquinas? Según Melamed, no se trata solo de eliminar tareas repetitivas o simples. La era de la GenIA, los algoritmos están desempeñando roles mucho más sofisticados, desafiando la idea de que solo los trabajos rutinarios podrían ser automatizados.

“Se están generando nuevos roles que antes no existían, y al mismo tiempo, algunas funciones tradicionales están siendo sustituidas por la IA generativa”, comenta Melamed. Este cambio está alterando la estructura del mercado laboral y generando un temor creciente entre los trabajadores, denominado “Fear of becoming obsolete” (el miedo a volverse obsoleto). Pero, ¿es este miedo justificado? En muchos casos, sí, sobre todo si los profesionales no se adaptan a las nuevas demandas del mercado.

Trabajo remoto vs. presencial

Cuando se advierte sobre una nueva era de la GenIA, un tema recurrente es la contraposición del trabajo remoto frente al trabajo presencial. ¿Cómo encaja la IA generativa en esta discusión? Para Melamed, la IA no está directamente vinculada a la forma de trabajo, sino más bien a las expectativas de las generaciones más jóvenes.

“La principal tensión no es entre la IA y el trabajo remoto, sino entre las expectativas de las generaciones más jóvenes y las generaciones mayores que aún lideran muchos negocios”, explica. Mientras las generaciones más jóvenes demandan un mayor nivel de confianza y flexibilidad, las empresas aún deben encontrar formas de integrar la IA de manera que ambas generaciones se sientan cómodas con el entorno laboral.

“Creo que esto va a seguir evolucionando y se van a descubrir nuevas maneras de interactuar, de colaborar y muy posiblemente aquellas que estamos utilizando hoy sean obsoletas en poco tiempo”, destaca.

Las habilidades clave del futuro: ¿Qué necesitan desarrollar los profesionales?

¿Cómo pueden los profesionales mantenerse competitivos en un mercado tan cambiante? Según Melamed, la clave está en la capacidad de aprender de manera continua y rápida. “La habilidad de aprender a aprender y hacerlo rápidamente será crucial para todos los profesionales en todos los sectores”.

Además, en la era de la GenIA, las habilidades emocionales como la empatía, la creatividad y el liderazgo siguen siendo esenciales. “La inteligencia emocional será un diferenciador en un entorno cada vez más digitalizado,” asegura. No se trata solo de ser un experto en tecnología, sino también de tener habilidades humanas como la capacidad de trabajar en equipo y comunicarse efectivamente.

Los desafíos éticos de la IA Generativa

La implementación de la IA generativa plantea una serie de desafíos éticos, especialmente en lo que respecta a la privacidad, la diversidad y el respeto a la individualidad. Melamed destaca que uno de los mayores retos será mantener la ética en un entorno donde las máquinas toman decisiones. “La IA no tiene conciencia ni sentido común. Las decisiones deben ser siempre supervisadas por el juicio humano,” explica el experto.

Las empresas deben ser conscientes de los sesgos en los algoritmos de IA y asegurarse de que estas tecnologías se utilicen de manera responsable, con el bienestar de los empleados en mente. “El upskilling y el reskilling de los colaboradores son esenciales para integrar la IA de manera inclusiva,” afirma Melamed, subrayando que las empresas tienen la responsabilidad de capacitar a su fuerza laboral para adaptarse a estos cambios.

¿Estamos listos?

El futuro del trabajo ya está en marcha, y la IA generativa es solo la punta del iceberg. Aunque existen muchos desafíos, también hay enormes oportunidades. La clave para prosperar en este nuevo entorno laboral es la adaptabilidad y la capacidad de seguir aprendiendo. “Las empresas y los profesionales que logren integrar la tecnología con una visión humana y ética del trabajo serán los que lideren el cambio,” concluye Melamed.

A medida que la inteligencia artificial sigue evolucionando, será crucial que todos, desde las empresas hasta los empleados, se preparen para un mundo donde las máquinas y las habilidades humanas deben trabajar en conjunto para crear un futuro laboral más inclusivo, ético y sostenible.