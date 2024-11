El 28 de noviembre, el futuro de la Inteligencia Artificial en las empresas de América Latina será más claro que nunca. ¿Estás listo para formar parte de la revolución?

La inteligencia artificial (IA) ya no es una tecnología del futuro: está aquí y está cambiando la forma en que las empresas operan, innovan y se relacionan con sus clientes. El 28 de noviembre, más de 100 líderes empresariales se reunirán en Buenos Aires para discutir cómo la IA está revolucionando los negocios en América Latina. AI In Latam promete ser un hito en la región, un espacio único para capacitarse, compartir experiencias y conocer las últimas tendencias.

Un evento impulsado por la innovación

La disrupción que trae la IA está apenas comenzando. Según Erica Libertelli, Managing Director & Board Member de AI in Latam, “los avances más recientes de la IA y las tendencias que transformarán Latinoamérica en los próximos años serán el eje central del evento.” Con más de 100 oradores de más de 15 industrias, este encuentro reunirá a gigantes de la tecnología como TikTok, Microsoft, Google, AWS e IBM, quienes compartirán sus experiencias en la adopción de IA a nivel corporativo.

Desde las primeras horas de la jornada, los asistentes tendrán acceso a charlas plenarias sobre cómo las empresas líderes están a la vanguardia de los cambios tecnológicos impulsados por la inteligencia artificial.

¿Cómo la IA puede transformar tu empresa?

Uno de los principales focos del evento será cómo la inteligencia artificial puede llevar a una empresa desde ser una startup hasta convertirse en un unicornio. ¿Es posible que la IA sea la clave para escalar un negocio? “La IA está siendo el catalizador para muchas empresas que antes no imaginaban el impacto que podía tener en su crecimiento,” señala Daniel Jejcic, CEO de avenida+ y Board Member de AI in Latam.

En este sentido, AI In Latam se presenta como un espacio para que las empresas compartan no solo sus casos de éxito, sino también aquellos fracasos que dejaron lecciones valiosas.

La IA en sectores rradicionales

Otro tema clave será la implementación de IA en sectores más tradicionales, como la industria automotriz y el marketing.

Hernán Litvac, cofundador de ICOMM, explica que “la IA Generativa permite fidelizar clientes como nunca antes, anticipándose a sus necesidades y resolviendo problemas al instante.” Este tipo de aplicaciones están revolucionando el recorrido del cliente (customer journey), haciendo que las experiencias de compra sean más rápidas y personalizadas. ¿Qué otros sectores se beneficiarán de la IA en los próximos años? Este evento ofrecerá una mirada profunda a los sectores que están liderando la adopción de IA.

El futuro de los Agentes de IA

Uno de los aspectos más fascinantes de la inteligencia artificial generativa es su capacidad para asumir tareas complejas. “Pronto, podremos otorgarles autonomía a los agentes de IA para que realicen acciones concretas, como reservar nuestras vacaciones,” explica Axel Abulafia, Board Member de AI in Latam. Este avance marca un cambio paradigmático en el desarrollo de aplicaciones.

Los agentes de IA como ChatGPT, Gemini o Siri podrían convertirse en usuarios activos, realizando tareas que antes requerían intervención humana, como la compra de boletos de avión o la reserva de hoteles. La pregunta es: ¿Cómo cambiará esto la forma en que interactuamos con las tecnologías?

La oportunidad para el ecosistema de IA



AI In Latam no es solo un evento para aprender sobre IA, sino también para conectar con los actores clave del ecosistema. Desde empresas tecnológicas hasta startups, pasando por expertos y emprendedores, este evento ofrece la oportunidad de expandir redes de contacto, explorar nuevas oportunidades de colaboración y, lo más importante, formarse en la vanguardia de la tecnología. “Este es el primer paso hacia un futuro más inteligente para las empresas de la región,” concluye Libertelli.

La inteligencia artificial está transformando el panorama empresarial en América Latina. Si aún no has comenzado a explorar su potencial, AI In Latam es el espacio perfecto para dar ese primer paso. Conoce las tendencias, aprende de los expertos y lleva tu empresa al siguiente nivel. El futuro es ahora, y está a tu alcance.

Inscripciones e información adicional: AI In Latam