A IA generativa marca uma das mudanças tecnológicas mais significativas da história.

Seu impacto na produtividade pessoal e corporativa pode ser considerável, chegando a rivalizar com o advento da Internet ou dos dispositivos móveis. De fato, das organizações que consideram usar ou já usam a IA, 82% acreditam que ela vai mudar ou transformar significativamente seu setor de atividade (1).

O que diferencia a IA generativa das outras formas de IA que surgiram antes é a facilidade de uso para ajudar as pessoas a resolver problemas cotidianos da vida pessoal ou profissional. Qualquer pessoa que saiba como fazer uma pergunta a um mecanismo de busca pode interagir com um agente virtual ou chatbot de IA generativa e fazer com que ele responda perguntas, crie conteúdo, produza imagens, resuma documentos e muito mais.

O melhor é que uma única plataforma de IA generativa pode fornecer soluções para diversos casos de uso, criando um efeito multiplicador. Conforme o número de usuários e de aplicações aumenta, o modelo é exposto a mais dados e se torna cada vez mais preciso e útil e, com isso, incentiva mais usuários.

As organizações que usam a IA generativa para acelerar, automatizar, ampliar e melhorar seus processos de trabalho podem colher grandes benefícios. De acordo com a McKinsey & Company, o impacto da IA generativa na produtividade pode injetar de US$ 2,6 trilhões a US$ 4,4 trilhões por ano à economia global (2).

Nenhuma tecnologia é capaz de eliminar os fundamentos da sua proposta de valor e a cadeia de valor principal do seu setor. Por exemplo, na área da saúde o objetivo final é sempre melhorar o atendimento ao paciente.

Com este Guia do Google, você poderá aprender como usar esta tecnologia para capacitar as equipes a melhorar as ofertas principais e como se resolve os problemas fundamentais que interferem na sua entrega. De fato, com as ferramentas certas, é possível até identificar e oferecer novos diferenciais.

1.Google Cloud Gen AI Benchmarking Study, julho de 2023

2.McKinsey & Company, The economic potential of generative AI, 2023