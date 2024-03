La computación cuántica fue la protagonista y ganadora de la décima edición del 4YFN con el triunfo de la startup Qilimanjaro.

Este evento contó con 930 expositores y más de 450 conferencistas.

Quilimanjiaro es el sugestivo nombre de la startup de computación cuántica ganadora de la décima edición de los Premios 4YFN, evento que, tradicionalmente, constituye el cierre del Mobile World Congress de Barcelona.

Cabe recordar que el 4YFN (Four Years From Now) es la plataforma de startups e innovación en el MWC Barcelona.

Esto hace que, probablemente sea una de las más globales (y grandes) exposiciones para emprendedores tecnológicos en todo el mundo.

En su décima edición, el evento paralelo al #MWC24 contó acogió a:

930 expositores

450 ponentes

Y más de 1.000 inversores regionales, nacionales, globales e institucionales

Gracias a estos últimos, las startups participantes tenían acceso – en teoría – a fondos colectivos por valor de €50.000 millones.

En este marco, los Premios 4YFN son la competición global de startups que busca encontrar las mejores empresas emergentes digitales en todo el mundo.

Si bien la exposición central cuenta con los premios Global Mobile (GLOMO), el 4YFN Award es el reconocimiento más alto ofrecido, en exclusiva, a las startups en el Mobile World Congress de Barcelona.

Con Q de quantum

Dicho esto, la startup Qilimanjaro Quantum Tech tiene el privilegio, no sólo de haber ganado el Premio de 4YFN sino de hacerlo en la que constituye la décima edición del evento.

Además la startup de computación cuántica se destacó en una competencia de presentación en el escenario, evaluada por un panel de expertos de la comunidad inversora y una audiencia en vivo compuesta por:

Inversores

Ejecutivos empresariales

Emprendedores

Funcionarios gubernamentales

Y el público en general

Como parte de los premios, Qilimanjaro Quantum Tech recibirá un premio en efectivo de €20.000 euros, que entrega la GSMA Foundry.

Adicionalmente, Quilimanjiaro contará con un espacio de exhibición para startups y la oportunidad de hablar en el 4YFN MWC Barcelona 2025.