Como uma ótima experiência dos funcionários leva ao sucesso da empresa

Embora oferecer experiências melhores aos clientes seja uma prioridade para os negócios, os líderes às vezes negligenciam a experiência dos funcionários.

Uma experiência superior para os funcionários capacita um ecossistema inteiro de funcionários por meio de uma cultura corporativa aberta e acolhedora. Ela proporciona um local de trabalho que promove autonomia, tomada de decisão, oportunidade e aprendizagem e colaboração contínuas, com o respaldo de tecnologias e recursos.

Este e-Book envolvente mostra como a solução Viva, desenvolvida com o Microsoft 365 e a experiência central do Microsoft Teams, promove uma cultura em que as pessoas e as equipes podem fazer o melhor trabalho de qualquer lugar.