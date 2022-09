Rookies: 10 errores comunes de los CIOs novatos 

Desde tratar de cambiar demasiado hasta subestimar la naturaleza política del rol, los líderes y asesores de TI brindan información sobre lo que con mayor frecuencia hace tropezar a los “rookies” o CIOs primerizos.

Por Mary K. Pratt | Original de IDGN

Los CIOs recién creados o “rookies” tienen una gran cantidad de guías, libros blancos y blogs que los ayudan a prepararse para el éxito desde el primer día, ya que los primeros 100 días de un nuevo rol de liderazgo son cruciales.

Pero la teoría solo puede llevar a un nuevo líder hasta cierto punto.

La práctica es la forma en que se forman los líderes. Como sabe cualquiera que haya pasado por este desafiante proceso, es probable que los primeros meses en el trabajo como CIO estén plagados de errores.

Por lo tanto, para complementar su material de orientación sobre qué hacer como nuevo líder, consideramos importante informarle sobre los pasos en falso que probablemente lo harán tropezar.

Para hacerlo, encuestamos a media docena de CIOs e investigadores veteranos para que compartieran cuáles han descubierto que son los errores más comunes que cometen los CIOs novatos (o rookies) y cómo puede evitarlos.

Aquí están sus 10 más frecuentes.

1.- Tratar de cambiar “too much, too fast”

El cambio es una prioridad principal para los CIOs.

Según nuestro informe Estado del CIO de 2022:

84% de los líderes de TI dicen que los CIOs son vistos cada vez más como agentes de cambio y líderes en iniciativas empresariales y tecnológicas.

Eso, dicen los líderes de TI veteranos, puede ejercer mucha presión sobre los nuevos CIOs para que entren y cambien las cosas.

Sin embargo, tal enfoque puede ser un error, dice Joel Schwalbe, CIO de Transnetyx, y señala que los líderes de TI rookies a menudo se sienten tentados a asumir demasiados cambios a la vez.

“Los CIOs novatos están ansiosos por causar una buena impresión, pero esto genera desafíos potenciales. Las organizaciones solo son capaces de absorber una cierta cantidad de cambio. Establecer expectativas realistas es esencial para el éxito del CIO primerizo”, aseguró.

2.- Mantener a todos en la nómina

Brian Jackson, director de investigación en la práctica de CIO en Info-Tech Research Group estudió cómo los CIOs abordan sus primeros 100 días en el puesto y descubrió que muchos nuevos jefes de TI piensan que no hay necesidad de limpiar la casa.

“Asumen que no hay nadie que merezca ser despedido. Y, a veces, lo hay”, apunta Jackson.

Entiende el impulso de mantener el statu quo en lo que respecta al personal.

Señala que, en general, los nuevos ejecutivos y los primerizos, en particular, no quieren que los despidos estén entre sus primeros movimientos.

Pero, con frecuencia, es un movimiento necesario que no debe evitarse.

“No es entrar y decir: ‘Voy a despedir a alguien'”, dice. Más bien, es reconocer que, si hay una personalidad tóxica, debe irse. “Ese es tu trabajo como líder. Y, si dejas que se prolongue durante demasiado tiempo, la situación empeorará y desearás haberlo hecho mucho antes”.

3.- No evaluar la cultura desde el principio

La mayoría de los CIOs probablemente hayan escuchado que “la cultura se come la estrategia en el desayuno”, la famosa cita del gurú de la gestión Peter Drucker.

Pero los CIOs rookies no suelen tomarse en serio ese mensaje, según investigadores y CIOs experimentados.

“Uno de los errores de los novatos es no comprender verdaderamente su negocio, cultura y tejido organizacional”, dice Richard A. Hook, vicepresidente ejecutivo y CIO de Penske Automotive Group y CIO de Penske.

Señala que todos están enfocados en su plan de 100 días pero, la realidad es que el ritmo de ese plan y el compuesto variarán entre organizaciones.

“Conozca a sus pares, a los equipos de sus pares, a su equipo y a la organización en general antes de adoptar un enfoque demasiado agresivo. Al final, las organizaciones ganan con las mejores personas. Asegúrese de conocer a sus equipos y comprender profundamente el negocio antes de actuar con demasiada dureza”, explicó.

Jackson está de acuerdo y dice que los nuevos ejecutivos deben evaluar la cultura de su departamento y la cultura general de la organización desde el principio.

Esto, explica, les permite a los líderes saber cómo ajustarse y cambiar para que puedan ser más efectivos en el futuro.

“Existen diferentes estilos de liderazgo, y todos pueden ser igualmente válidos, pero la cultura de su organización dictará qué funciona. Y, si no es la cultura que prefieres, entonces tienes trabajo que hacer. Hay formas de cambiar la cultura y hacer que las personas se comporten de manera diferente”, explica.

4.- Rookies subestiman la parte humana (y política) del trabajo

Los ejecutivos de C-suite y los miembros de la junta ahora reconocen la tecnología como una parte integral del negocio y están contribuyendo cada vez más, e, incluso, liderando las decisiones tecnológicas.

Considere, por ejemplo, los hallazgos de la firma de consultoría e investigación tecnológica Gartner:

53% de las organizaciones encuestadas informaron que sus directores se encuentran entre los principales tomadores de decisiones para las inversiones en tecnología emergente, justo detrás de sus CIO y directores de tecnología.

Gartner también descubrió que:

74% de las compras de tecnología están financiadas, al menos parcialmente, por unidades de negocios fuera de TI

Con solo el 26% de las inversiones en tecnología financiadas en su totalidad por TI

Es posible que esto no sea una novedad para la mayoría de los CIOs que, durante mucho tiempo, han hablado de asociarse con sus colegas de la unidad de negocios para desarrollar la hoja de ruta de TI.

Sin embargo, los CIOs rookies a veces todavía subestiman:

La importancia de construir relaciones

La importancia de la persuasión

Y el arte de la influencia

“Los CIOs novatos subestiman la política interna involucrada en un rol de nivel C. A menudo hay agendas e iniciativas ocultas que no aparecen en la estrategia oficial de la empresa”, explica Jeff Stovall, director ejecutivo de la industria de Oracle y ex CIO de la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte.

Schwalbe hace una observación similar:

“El trabajo de CIO es un trabajo de personas, relaciones públicas y marketing. Algunos nuevos CIOs pueden creer que es un trabajo de tecnología, y no lo es”.

5.- Evaluar solo el entorno interno

Los CIOs son ejecutivos y deben actuar como tales. Pero hay una curva de aprendizaje y Jackson señala que su investigación muestra que muchos rookies en el cargo no logran estudiar el panorama externo en el que opera su organización, a pesar de que esa es una responsabilidad clave para cualquier puesto de C-suite.

“Los nuevos CIOs a menudo están tan enfocados que tienen una visión de túnel”, lamentó.

Claro, están ocupados aprendiendo sobre su organización, conociendo a sus colegas de C-suite, evaluando a su equipo de TI.

“Todo eso es comprensible. Pero puedes enfocarte tanto [internamente] que las anteojeras están en el entorno externo. Como ejecutivo, ese también es su trabajo ahora: conocer a sus competidores, estar al tanto de lo que están haciendo y qué diferenciadores tecnológicos están usando para crear una ventaja competitiva”, resaltó.

Por eso Jackson recomienda que los CIOs:

Se unan a asociaciones de la industria

Construyan sus redes profesionales

Y asistan a eventos ejecutivos

Eso generará conocimientos sobre el mercado, la industria y la estrategia de TI.

6.- Rookies saltan sin mirar y escuchar primero

De manera similar, Hillary Ross, socia gerente y líder de prácticas de TI en WittKieffer – una firma de asesoría de liderazgo y búsqueda de ejecutivos – dice que los nuevos CIOs pueden verse tentados a saltar directamente a su trabajo sin obtener una comprensión sólida de las aguas donde aterrizarán.

“Para tener éxito, desea aprender qué funciona, qué no, cómo influir en el cambio en su nueva organización. Por lo tanto, es importante que el nuevo CIO escuche, aprenda y luego lidere”, explica ella.

Ross destaca que tomarse el tiempo para hacer eso les permite a los CIOs descubrir puntos débiles dentro de la organización, priorizar proyectos con confianza e identificar a los colegas y empleados que serían fuertes defensores de la agenda de TI.

7.- Construir relaciones solo entre C-Suite

Otro error que cometen algunos CIOs novatos: hablar solo con el liderazgo senior.

Ross dice que todos los nuevos ejecutivos deberían:

Hacer rondas

Y hablar con todos los niveles de la organización.

“Es importante salir y hablar con todos para aprender lo que todos necesitan y lo que creen que es realmente importante”, destacó.

Eso incluye a los trabajadores de primera línea y los empleados administrativos en finanzas, contabilidad, marketing, etc.

“También son sus clientes”, agrega Ross.

Para Ross, los rookies también deben priorizar la creación de relaciones con vendedores y proveedores de TI y agrega que, al final, pueden estar entre los mayores contribuyentes a su departamento de TI (y a su presupuesto).

8.- Pasar por alto el proceso y la tecnología en sí

Los CIOs saben que se trata de personas, procesos y tecnología.

Pero, mientras conocen a sus colegas ejecutivos y hablan con otros en toda su organización, los nuevos CIOs también deben estudiar los procesos y tecnologías que impulsan tanto a TI como a la empresa en general.

Sin embargo, Ross dice que los jefes de TI de nombramiento reciente a veces pasan por alto el trabajo.

“Es importante averiguar qué está funcionando, cómo están haciendo las cosas y si esas son las cosas correctas que se deben hacer”, dice ella.

Como nuevo CIO, Ross dice que es imperativo descubrir todo eso. Considere, por ejemplo, lo que sucede cuando un rookie no logra profundizar en la pila de tecnología que heredó.

“Algunas cosas pueden ser frágiles y funcionar tanto con goma de mascar como con cintas de zapatos. Los CIOs deben entrar y evaluar la tecnología. Algunas cosas pueden parecer que están funcionando pero, en realidad, no es así”, dice Ross.

Es probable que los nuevos CIOs que pasan por alto estos problemas desde el principio no den una impresión positiva.

9.- Rookies van solos

Los estudios han encontrado consistentemente que los mentores son efectivos para ayudar a los aprendices a mejorar y alcanzar sus metas.

Un estudio de tutoría en el lugar de trabajo de la Universidad Olivet Nazarene, encontró que:

76% de los 3000 profesionales encuestados consideraba que tener un mentor era importante o muy importante

Pero menos de la mitad, en realidad, tenía una relación de tutoría en ese momento

Ross señala que las personas que se mudan a una nueva posición pueden beneficiarse enormemente de tener un mentor pero, como indica la encuesta, muchos no lo buscan.

Recomienda que los nuevos CIOs identifiquen a un líder de TI experimentado para reclutar para el puesto, brindándoles “alguien a quien llamar para obtener consejos honestos y lecciones aprendidas”.

10.- Los Rookles vuelan en solitario

Los CIOs no solo necesitan mentores: necesitan aliados.

Al menos eso dice Greg Layok quien, como socio gerente de la consultora West Monroe y jefe de su práctica de tecnología, asesora a CIOs.

“He visto a los debutantes perder esto muchas veces”, dice.

Layok apunta que los CIOs novatos a menudo tienen la impresión de que tendrán éxito al traer la mejor tecnología e implementar soluciones de primer nivel.

Pero no se dan cuenta de que:

“Si no traen a todos en el viaje con ellos, entonces sus buenas ideas pueden ser percibidas como malas y no van a tener el negocio en el barco con ellos para diseñar la solución correcta para lograr, de alguna manera, el mayor valor agregado”.

Él dice que los nuevos CIOs pueden traer grandes ideas a sus nuevas organizaciones, y esas ideas pueden ser realmente necesarias para hacer avanzar a esas organizaciones.

Pero ellos no se dan cuenta de que necesitan persuadir a otros de que sus ideas van a:

Reducir el riesgo

Disminuir el tiempo de comercialización

Generar una mayor rentabilidad

O aportar valor a la empresa

“Los CIOs que están en el puesto por primera vez pero que crecieron en organizaciones muy maduras pueden hacer esto bien. Pero muchos otros pueden [simplemente] asumir que la organización es consciente del valor”, dice Layok, y agrega que los CIOs novatos deben trabajar para lograr que los colegas respalden sus visiones.

Señala que todos los ejecutivos quieren mostrar su impacto estratégico en el negocio, pero es especialmente desafiante e importante para los rookies “porque TI no puede tener éxito en el mundo de hoy estando en un silo”.