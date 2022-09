Digitalizar, ¿sabe cuál es la mejor forma de hacerlo? 

Si algo logró la pandemia en lo que a las empresaras se refiere es que ya no se cuestiona la necesidad de digitalizar, sino las formas de hacerlo.

En el contexto actual, frente a una constante transformación y evolución tecnológica, es necesario para todas las empresas aen el ámbito mundial adaptarse a las nuevas realidades y, de esta forma, establecer vínculos más sólidos con el cliente.

Ya sea a través de:

Redes sociales

Aplicaciones

Páginas web

O cualquier medio digital que esté mucho más cerca de la vida cotidiana del usuario…

… brindar una experiencia de clientes superior – utilizsndo dichos canales – es una estrategia que abre paso al concepto de “digitalización de marca”.

A partir del proceso de digitalización, las empresas buscan nuevas formas tanto más eficientes como más efectivas de garantizar una conexión humanizada y más cercana con el usuario.

Así, digitalizar se convierte en una herramienta de diferenciación y competitividad en el mercado, además de aportar al crecimiento en un mediano y largo plazo.

Sin embargo este concepto no solo ofrece grandes y novedosas posibilidades, también representa ciertos desafíos, por esto es fundamental actualizar y modernizar los protocolos internos para obtener resultados exitosos.

Proceso indiscutible

La relevancia de la digitalización ya no se discute, no se cuestiona si digitalizar o no sino cómo es la mejor forma de hacerlo.

El principal reto de este proceso es integrar esa digitalización a las personas y sus experiencias.

En este sentido, es vital entender a los clientes y sus preferencias digitales para lograr generar relaciones adecuadas.

De igual forma, también es necesario integrar a las diferentes áreas de la organización, con el objetivo de avanzar hacia una meta conjunta, así como medir y gestionar de forma correcta los diferentes canales para asegurar que sean generadores de experiencias positivas.

Todo ello permitirá evaluar – a en forma recurrente – los niveles de satisfacción y experiencia que experimentan los clientes.

De esta manera, superando los retos que conlleva la digitalización de marca, las posibilidades que trae consigo son infinitas en términos de crecimiento y comunicación con el público. Entre sus ventajas se encuentran:

Mayor globalización y accesibilidad para los clientes.

Mejor posicionamiento en el mercado digital.

Superior nivel de adaptabilidad para todo tipo de audiencias.

Optimización de eficiencia en costos.

Logro de una comunicación más efectiva con clientes digitales.

Conjugar el verbo “Digitalizar ”

El cliente de hoy tiene mayores posibilidades de comparar, elegir y negociar.

Por ello el proceso de digitalización debe ser acompañado por herramientas capaces de potenciar al máximo el desempeño de servicios como:

Monitoreo de transacciones

Análisis de texto

Plataformas de encuestas

Y herramientas de análisis de datos con inteligencia artificial…

… para definir mejores acciones de gestión y optimización.

Digitalizar, al día de hoy, busca:

Facilitar la calidad de vida de las personas

Estar cerca de ellas

Y brindarles – cada vez más – soluciones adaptadas a sus necesidades y estilo de vida

Desde KaaS – Kenwin as a Service – queremos contribuir al crecimiento y desarrollo de nuestros clientes para que logren recorrer este camino de forma exitosa: