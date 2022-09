Palo Alto Networks mejora  protección para SaaS 

Mucho del trabajo hoy en día se realiza en aplicaciones SaaS por lo que Palo Alto Networks redobló esfuerzos para evitar filtraciones.

Cuando hace unos cinco o seis años comenzó a hablarse del modelo X-a-a-S (Algo como un servicio, por sus siglas en inglés) se pensaba en un modelo alternativo para emprendedores, pequeñas industrias o empresas que necesitaba introducir la tecnología gradualmente.

En ese momento el potencial de transformación e innovación de este modelo de negocios no resultó evidente, no nos preparó para el mundo pospandémico actual en que buena parte de los datos que realizan las operaciones cotidianas en el mundo se realizan en aplicaciones SaaS (Software as a Service).

Esta situación, sin embargo, ha colocado a ñas filtraciones de datos en el Top 10 de las prioridades de seguridad pues sus costos económicos se pierden vista, como ya ha señalado IBM en un informe reciente.

No puede ser de otra forma pues los números son siderales: según Statista, a partir de 2021, una empresa promedio ahora tiene más de 110 aplicaciones SaaS (apps) que deben protegerse.

Adecuación flexible

Para reducir los riesgos de este problema Palo Alto Networks está innovando en soluciones SaaS Security Posture Management (SSPM), impulsada por la tecnología Next-Gen CASB de la empresa, mejor conocidas como Prisma SASE (Security Acess Service Edge).

Estas soluciones permiten a los clientes identificar y corregir configuraciones incorrectas en aplicaciones SaaS utilizando capacidades de gestión de postura de seguridad (SSPM) de SaaS.Con las actualizaciones de Prisma SASE de hoy, estamos fortaleciendo significativamente la postura de seguridad de las aplicaciones SaaS a través de Palo Alto Networks Next-Gen CASB, que permite a los clientes ver y configurar fácilmente las configuraciones de seguridad para múltiples aplicaciones SaaS en un solo lugar”, señaló Anand Oswal, Vicepresidente Senior de Seguridad de Redes de Palo Alto Networks.

Además del SSPM, la compañía anunció nuevas capacidades de inspección de seguridad ZTNA 2.0, que incluyen filtrado de URL avanzado basado en ML y prevención de amenazas avanzadas, así como la primera solución de inteligencia artificial integrada de forma nativa para operaciones de TI (AIOps) de la industria para SASE, que simplifica las redes, seguridad y operaciones para los clientes.