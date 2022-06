Retail, la industria que está marcando la transformación digital

La experiencia del cliente, la innovación de los modelos de negocio y la generación de ventas impulsan en el retail una mayor transformación.

En esta carrera, el Retail tiene una gran ventaja que lo posiciona en un lugar de privilegio: el feedback constante del cliente directo o indirecto, le permiten tomar ventaja para implementar con rapidez.

Al día de hoy, y desde ya hace unos años atrás, todo tipo de organización, sin importar su tamaño o sector, está pasando por un proceso de transformación digital sumamente necesario para ganar competitividad en un mundo cada vez más tecnológico.

Bajo esta premisa, el análisis “Performance and Innovation Are the Rewards of Digital Transformation”, elaborado por Boston Consulting Group, detalló cómo este proceso impactó en siete verticales diferentes: Retail, Finanzas, Energía, Salud, Industrial, Seguros y Telecomunicaciones y Medios. De esta manera, estableció que la experiencia del cliente, el crecimiento y la innovación en los modelos de negocios, y la generación de Ventas, se encuentran entre las prioridades de la mayoría de las industrias.

“De acuerdo a esto, es muy positivo que todas las industrias tengan la experiencia del cliente en el podio de prioridades. Por otra parte, es llamativo que todas las verticales, excepto Retail, coincidan en las otras dos máximas prioridades. Y, en este punto, considero que Retail siempre está un paso adelantado en la transformación digital comparado con los otros sectores, dado que está constantemente recibiendo feedback del cliente directa o indirectamente”, explica Cristian Rojas, Chief Technology Officer de BGH Tech Partner.

En este sentido, el estudio reveló que el 72% de los ejecutivos de la industria de Retail y Bienes de Consumo argentinos afirma que la pandemia ha acelerado la transformación digital de sus empresas y el 80% cree a su vez, que su arquitectura tecnológica se ha convertido en un elemento crítico para el éxito de su negocio. De esta manera, la transformación se encamina de forma más rápida y correcta, teniendo siempre en cuenta la opinión de los consumidores como medio para corregir, y desarrollar en la dirección que se requiere.

Entre otros detalles reveladores, el documento determinó que sólo el 35% de las compañías estudiadas logró sus objetivos de transformación, esto es un 5% más comparado con el mismo estudio realizado en 2020.

“Si bien en la primera ola de transformación digital el foco estuvo en construir una experiencia digital, en esta segunda ola se observa un mayor énfasis en la innovación y esa es la esperanza que nos trae el 2022, a innovar con mayor frecuencia y velocidad”, finaliza el Chief Technology Officer de BGH Tech Partner.