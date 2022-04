FinTechs y Datos transaccionales, tarea pendiente en México 

Según la empresa Finero, el auge delas fintechs mexicanas debe avanzar al aprovechamiento de la información transaccional.

Siempre se supo que México podía ser la gran oportunidad en el continente para las empresas FinTechs, con impactos similares a los que ha tenido ese sector en la India, China o el sudeste asiático.

Y es que las fintechs son ideales para los mercados emergentes con brechas en su bancarizacion y, por tanto, con segmentos importantes de la población con carencia de servicios y productos financieros.

De acuerdo a datos del Fintech Radar 2021 de Finnovista, México cerró el año pasado con 512 empresas de este tipo, mostrando crecimientos que lo ponen en segundo lugar a nivel regional.

Por otro lado, según información del reporte Fintech in Latin America. The State of the Ecosystem de Latam Fintech Hub, se invirtieron al menos US$ 1072 millones en esta industria en América Latina a lo largo de 2021.

“El crecimiento de las fintech mexicanas es innegable. Parte de su desarrollo se debe a marcos regulatorios. En cierta medida, la legislación ha permitido establecer certeza y certidumbre para que jugadores nuevos e instituciones consolidadas operen en medio de un cambio de industria significativo”, explica Nick Grassi, Co-CEO de Finerio Connect, startup mexicana de finanzas integradas.

Información para crecer

Grassi también destaca que, pese a Tod’s los avances en el últimos lustro, a la exposición de los últimos dos años y a las perspectivas favorables, el mercado aún está lejos de su madurez.

“Aún hay aspectos que representan ventanas de oportunidad para el sector que quedan pendientes de regular para explotar su potencial. Por ejemplo, todo lo relacionado con datos transaccionales e interfaces de programación de aplicaciones (APIs)”, explicó.

Para el ejecutivo, es vital establecer reglas claras para que instituciones financieras y usuarios compartan, con principios claros de transparencia y ciberseguridad:

Datos agregados y transaccionales…

… de los productos y servicios que se ofrecen y consumen.

Considera que esta información permitirá a los jugadores de la industria un mayor conocimiento de las dinámicas.

“Creando así un ambiente de competencia y competitividad ideales para su florecimiento”, aseguró Grassi.