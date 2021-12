Talento TI y 10 consejos actuales para retener a los mejores

La disrupción y la transformación digital hacen del talento TI un activo que no puede descuidarse en las organizaciones.

Por Ryan Francis

Original de IDGN

Quizás no esté en los análisis que solemos ver desde 2020 en adelante, pero uno de los aprendizajes más importantes para las empresas fue constatar que, con el talento TI requerido, claridad de objetivos y alineación, cualquier cambio es posible.

Y en poco tiempo. Eso, sin duda, es un hecho. Lograr, entonces, todas estas condiciones es esencial.

No obstante, el trauma del confinamiento y la experiencia del trabajo remoto (cuando no el desempleo abierto) llevó a mucho del talento TI (o no) a revisar sus prioridades.

Además, vivimos en una época en la que la lealtad a la empresa no significa lo que solía ser.

Los trabajadores millennials tienen la reputación de moverse de un trabajo a otro, estando constantemente en busca de la mejor alternativa.

Las empresas se han percatado de que deben promover su lugar de trabajo como un ideal para que los mejores talentos realicen un gran trabajo y, cuando los trabajadores hacen la transición del empleo a tiempo completo, defiendan la marca empleadora de la empresa.

Temporizadores cortos

Vivir con empleados de y por períodos más cortos es la nueva normalidad.

Esto no significa que la retención del talento clave no sea todavía fundamental.

Cuando se trata de retención de empleados, las empresas de tecnología tienen algunas de las tasas de rotación más altas.

Retener a los mejores talentos de TI es una lucha para muchas empresas, pero hay varias cosas que pueden hacer para aumentar la probabilidad de que su equipo tecnológico joven y talentoso permanezca un poco más que el promedio.

Harry West, jefe de servicios de experiencia del trabajador de Appirio, ofrece 10 consejos sobre cómo retener a los mejores talentos de TI.

1. Fomentar la flexibilidad

Los trabajadores de hoy quieren movilidad y flexibilidad en el lugar de trabajo.

Atrás quedaron los días de 9 a 5 y, en su lugar, están las opciones de:

Trabajo remoto

Horarios flexibles

Los sabáticos y las políticas fluidas de tiempo libre remunerado.

Los trabajadores flexibles no solo son más felices, son más productivos.

Permita a sus empleados la movilidad que desean y, probablemente, se quedarán más tiempo mientras tienen un impacto positivo mayor en su negocio.

2. Suba de nivel su estrategia de participación de los empleados

Solo el 35% de los nuevos empleados están completamente comprometidos con sus nuevos roles.

Esa es una estadística decepcionante teniendo en cuenta los grandes esfuerzos que hacen muchas empresas para intentar crear una experiencia de incorporación positiva, así como garantizar una comunicación abierta y frecuente.

Invierta tiempo y dinero en desarrollar la estrategia adecuada e implementar la tecnología adecuada para garantizar que su participación esté actualizada y tenga un gran impacto.

Las tendencias emergentes en el compromiso de los empleados incluyen:

Software colaborativo que evita que los gerentes ejerzan el poder al retener información de manera selectiva

Y la transformación completa de los procesos cotidianos, como los malos hábitos de correo electrónico

3. Cree un programa atractivo para recién graduados universitarios

El 77% de los estudiantes permanecen en sus primeros trabajos por menos de un año.

En un esfuerzo por remediar este problema, muchas empresas de tecnología están creando e implementando programas para fomentar el talento de los estudiantes.

Algunas organizaciones ofrecen becas a largo plazo para brindarles oportunidades de inmersión en varios departamentos, mientras que otras organizaciones crean programas intensivos a corto plazo que ofrecen a los graduados recientes la oportunidad de perfeccionar sus habilidades comerciales y aprender a liderar.

4. Asegúrese de que su proceso de contratación sea lo más ágil posible

El 70% de los trabajadores dice que es más probable que permanezcan en su nueva empresa durante tres años o más si experimentaron un proceso de captación agradable.

Este proceso de solicitud, reclutamiento o captación es el primer punto de contacto crítico que tiene con sus futuros trabajadores.

Al hacer que el proceso sea lo más fluido, rápido y sencillo posible, estará enviando un mensaje de eficiencia y franqueza a su talento TI.

5. Una vez que haya incorporado a un nuevo empleado, el proceso de contratación no ha terminado

Asegurarse de que sus empleados tengan una experiencia de incorporación positiva y atractiva es tan importante como lograr que el proceso de solicitud o captación vaya bien.

Después de todo, esta es su primera impresión con un nuevo empleado: es bueno quiere dar lo mejor de sí mismo.

6. Proporcionar críticas constructivas y elogios frecuentes

La crítica negativa puede matar la motivación, incluso en los trabajadores más productivos.

Hay un momento y un lugar para la crítica constructiva, pero tenga cuidado con la forma en que la presenta y se la comunica a sus empleados.

Las revisiones de fin de año suelen ser un proceso apresurado e ingenioso.

Considere renovar o reemplazar sus revisiones de fin de año con una forma más directa y honesta de comunicarse.

Las reuniones constantes, en persona y uno a uno son una excelente manera de brindarle a su talento críticas constructivas, comentarios, consejos y elogios.

7. Invierta en herramientas y tecnología de nivel de consumidor para todos sus empleados

Una de las principales quejas que tienen los trabajadores de hoy es el hardware y la tecnología obsoletos que crean redundancias e ineficiencia en su flujo de trabajo.

La tecnología defectuosa no solo ralentiza a sus empleados, sino que envía el mensaje de que su empresa no está interesada en mantenerse al día con las últimas herramientas automatizadas.

Muestre a sus empleados que se preocupa por ellos y su capacidad para hacer bien su trabajo, armándolos con las herramientas y la tecnología más actualizadas.

8. Elimina barreras innecesarias en el lugar de trabajo.

Los trabajadores dedican un promedio de cuatro horas a la semana simplemente a buscar la información correcta. Esto no solo es frustrante, sino un mal uso de su tiempo.

Elimine las barreras innecesarias a la información en el lugar de trabajo al proporcionar a sus empleados las herramientas, los dispositivos y el acceso adecuados.

Vincule las métricas comerciales con los resultados de una manera que ayude a contar una historia y proporcione a los tomadores de decisiones en el negocio conocimientos proactivos que los ayudarán a ser más efectivos en sus trabajos.

9. Ofrezca oportunidades de desarrollo profesional y educación continua

Mantenga a sus empleados actualizados y asegúrese de que estén al tanto de las diferentes opciones de certificación, capacitación y educación disponibles para ellos.

Para alentar a los empleados a aprovechar los programas de educación adicionales, muchas organizaciones ofrecen reembolso parcial o total de la matrícula y / o tiempo libre para completar los cursos y la educación.

Brindar a sus trabajadores un acceso constante a oportunidades de desarrollo profesional creará un entorno en el que se valora la educación y el aprendizaje.

10. Cree canales a través de los cuales los empleados puedan dar comentarios frecuentes y honestos.

La comunicación es la raíz de muchas frustraciones de los empleados. Asegúrese de que su empresa esté creando canales para la retroalimentación honesta y abierta con sus empleados y aproveche las formas de brindar elogios y críticas constructivas en tiempo real. La comunicación de arriba hacia abajo puede volverse rápidamente desordenada y complicada. En su lugar, concéntrese en conversaciones directas e individuales cuando sea posible.

Continúe alimentando a los defensores de sus empleadores

Si su empresa hace un buen trabajo reteniendo a sus empleados, eventualmente desarrollará defensores del empleador que se convertirán en influencias internas positivas y campeones comunitarios para su organización. Sin embargo, su trabajo para retener a estos empleados no ha terminado.

Continúe fomentando y respaldando estos activos para su negocio ofreciéndoles oportunidades continuas para el crecimiento y desarrollo profesional, continúe brindándoles comentarios constructivos y mostrándoles que sus opiniones y esfuerzos son escuchados y valorados.