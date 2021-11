ZoomTalk: ¿Cómo están los sueldos y salarios TI en Latinoamérica?

El próximo miércoles 17 de noviembre, a las 11:00 AM Colombia, estaremos presentando los resultados de nuestra primera encuesta sobre Sueldos y Salarios TI en Latinoamérica.

Estos últimos años de pandemia, en conjunto con el impulso en la transformación digital en todas las industrias, han puesto a los perfiles y equipos del área de TI en el centro de las decisiones estratégicas de los negocios. Nos preguntamos entonces: ¿Estos cambios que hemos sufrido han afectado las remuneraciones de CIOs y profesionales de TI de América Latina?

El próximo miércoles 17 de noviembre, a las 11:00 AM Colombia, revelaremos en un ZoomTalk las claves sobre el estado actual de la remuneración de las áreas de IT en Latinoamérica, luego de consultar a más de 1.500 líderes de TI en la región. Una exitosa aventura que desde The Standard CIO compartimos con el equipo de Data Story Works.

Desde The Standard CIO logramos convocar la participación en una encuesta de 1.524 líderes de TI, pertenecientes a nuestra base de suscriptores en países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador. México y Perú. La información recolectada con esta encuesta sirvió para el análisis ejecutado por Data Story Works y la presentación de las principales tendencias que realizaremos el próximo mièrcoles.

Acompáñanos en esta sesión en la que conversaremos con Ricardo Dicarlo, CEO y Fundador de Data Story Works. Con Ricardo seguiremos la ruta de los hallazgos de esta encuesta sobre sueldos y salarios TI en los principales mercados de América Latina.