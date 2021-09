Esports, ¿qué son y por qué son una oportunidad en Latam?

Cuando el mundo gamers gana espacio en las preferencias, el de los Esports se acerca a la profesionalización en un mercado en construcción.

¿Son la evolución de los “equipos de fantasía”? ¿O, más bien, la pérdida de la inocencia de los juegos de rol, mejor conocidos como RPG,por sus siglas en inglés?

No importa cómo lo vea: después del 2020 todo lo que antes estaba en la categoría de “entretenimiento” ha mutado a industrias cada vez más prósperas. El gaming no es la excepción.

Con el crecimiento exponencial tanto de las audiencias como del número de practicante, los gamers dan paso a los Esports y la profesionalización deja de ser aspiracional para ser una opción real.

Sé lo que está pensando. Y, sí, estamos hablando en serio. Mucho.

Según evaluaciones y proyecciones recientes de Newzoo:

La transmisión en vivo de juegos superará los 100 millones de espectadores en 2022.

en 2022. Más 122 millones habrá para 2024 sólo en América Latina.

Se estima que los ingresos de los deportes electrónicos en América Latina treparán a US$ 58 millones de dólares en 2022.

Y superarán los US$ 71 millones en 2024.

Con estas dimensiones, no hay duda: los videojuegos son un negocio muy serio, cargado de oportunidades para personas, empresas y países.

Primero lo primero

Y si le parece que estamos magnificando el mercado le advertimos: la cifra de ingresos para Latam resulta irrisoria frente a las estimaciones globales de que el deporte electrónico producirá entre los US$ 1.500 y US$ 3.200 millones para el próximo año, superando al SuperBowl o la Champions League en términos de ingresos brutos anuales. ¿Juegos? No: todo es demasiado serio.

No puede ser de otro modo. Cifras como estas hacen incuestionable que los esports ofrecen múltiples oportunidades para la región.

De hecho ya los especialistas (sí, también los hay y con trayectorias de décadas) están apuntando en que para competir y obtener beneficios en los esports, es primordial considerarlo como un negocio absolutamente formal y que poco (casi ningún) sentido del humor.

Las organizaciones deben profesionalizarse y transformarse en empresas, tal como lo son el Real Madrid o el Barcelona, con estructuras de equipo sólidas en:

Marketing y comunicación

Administración

Recursos humanos

Y, por supuesto, el área deportiva, entre las más importantes.

Además, por el nivel de exigencia, los gamers, especialmente los profesionales, deben ser considerados como deportistas de alto rendimiento.

Talento y habilidades no son suficientes, hay que prepararlos y entrenarlos.

Sólo el comienzo

Según Newzoo, se espera que para 2021 haya una inversión de US$ 641 millones por parte de sponsors a nivel mundial en el mercado de deporte digital.

Esto representa un incremento del 11,6% respecto a 2020.

Este es un detalle fundamental para la proyección regional pues, en América Latina, el 60% de los ingresos provienen de patrocinios.

“El explosivo crecimiento de los esports, impulsado por las competencias y los premios millonarios, el ingreso de patrocinadores y de deportistas profesionales, exige un nivel de desempeño cada vez más competitivo”, manifestó Ariel Plabnik, Regional Manager Latam Spanish Speaking de HyperX.

Plabnik destacó que Latam tiene un alto potencial para competir a la par de equipos de Estados Unidos y de Asia.

“Por eso desde HyperX, no sólo brindamos los mejores periféricos, sino que también apoyamos la profesionalización de los equipos”.

Por su parte, Luciana Vainstoc, psicóloga deportiva especializada en equipos de esports, apuntó en el marco del Foro Pro-Gamer, organizado por HyperX y transmitido por Twitch en toda América Latina que, como los atletas, un equipo profesional de esports requiere de un cuerpo técnico integrado por: