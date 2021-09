Transformación digital o ¿la supervivencia del más apto?

Las empresas han experimentado retos provenientes de un ambiente cambiante que, gracias a la tecnología, ha sido acelerado exponencialmente.

Por: Antonio Urbina, Consultor Sernios en Transformación Digital para las Américas en Mitsui & Co., Ltd.

Si algo debemos aprender de la naturaleza, es la capacidad de adaptación. Si, en el camino se han perdido cantidades de especies, pero la vida ha continuado. El mundo empresarial ha experimentado retos provenientes de un ambiente cambiante que, gracias a la tecnología, ha sido acelerado exponencialmente por lo que se hace vital la adaptación o se corre el riesgo de extinción.

¿Pero qué es la transformación digital?

La transformación digital es un proceso de cambio organizacional producto del aprovechamiento de tecnologías que anteriormente no estaban disponibles o que no habían llegado a un punto de masificación para lograr mejor participación de mercado y mayores ingresos. Transformación digital no es adopción de tecnología per se, es el cambio del modelo de negocio, o del modelo operativo en consecuencia del uso de tecnología.

La transformación digital no es un proyecto, es un modo de vida en el cual, liderados por el CEO, todos los empleados de una organización, juegan al menos dos roles. Un rol donde la eficiencia, donde la calidad y la agilidad son el centro de la atención y un segundo rol donde la innovación y la creatividad son requeridos ante un futuro incierto.

Eficiencia, calidad y agilidad

En primer rol se enfoca en la operación actual. Todos y cada uno de los empleados deben cuestionar sus actividades cotidianas, resaltar ineficiencias y de replantear procesos para obtener eficiencia siempre tomando en cuenta dos factores fundamentales: la calidad resultante y la respuesta de los clientes (internos o externos). Con este rol no se busca simplemente hacer las cosas mas rápidas y mejores (nuevos modelos operativos), se busca que toda la organización se transforme en una organización ágil, adaptable, capaz de hacer del cambio, algo cotidiano.

Con el rol de la eficiencia, la calidad y la agilidad, el negocio obtiene la capacidad de supervivencia ante el entorno cambiante de hoy. Digo el negocio porque en nuestros tiempos modernos, otras estrategias adicionales son utilizadas por las grandes organizaciones para neutralizar o devorar a las chicas que les quitan participación, son las estrategias de fusiones y adquisiciones de las cuales hablaremos en otra entrega. Un buen CEO, debe lograr transformar su organización para llevarla a ser una organización ágil y enfocada en la calidad a todo nivel porque esto se traduce en clientes leales y felices y empleados comprometidos. Una organización que es capaz de readaptarse rápidamente ante los retos externos: ¡Una flexible palmera empresarial que sabe sobrevivir!

Es muy importante que para que la organización pueda promover eficiencia, calidad y agilidad, debe crear los elementos necesarios para administrar el conocimiento y para motivar a sus empleados. Las organizaciones exitosas, han iniciado este rol en sus áreas de recursos humanos para que se pueda apoyar y medir a cada empleado a lo largo del camino. Esto significa que debe existir una base de conocimientos y su correspondiente pensum académico para que cada empleado pueda aprender que se requiere, como logarlo y que entienda como será medido. Mi recomendación aquí es crear todo esto de manera electrónica ya que podrá ser reutilizado en el proceso de ingreso de un nuevo empleado.

Creatividad e Innovación

El segundo rol es totalmente creativo, se requiere imaginar el futuro de la organización de manera irrestricta. Cada empleado debe pensar y proponer, en base a su conocimiento del mercado, que más se puede hacer con los activos de la empresa o que nuevo negocio se puede crear. Aquí se encontrarán los nuevos caminos por los que la organización ha de transitar. Aquí el fracaso es bienvenido siempre y cuando se logre de la manera mas rápida posible, siempre documentando y almacenando ese conocimiento adquirido para que en un futuro pueda ser un insumo más del mismo proceso creativo.

Este segundo rol, un rol transformador, creará las condiciones para que la empresa evolucione a algo que aún no se visualiza o si quiera esta claro, un futuro donde no exista limites a lo que se pueda lograr. Nuevos modelos de negocio, nuevos modelos operativos, en fin, transformación en su máxima esencia. Obviamente, estos nuevos modelos estarán soportados por tecnología, sea nueva o existente, y esa tecnología brindará la capacidad de llegar por cualquier canal físico o digital, a los clientes de la organización, aquí yace la verdadera transformación digital.

Empresas que he podido conocer y que son efectivas en la promoción, adopción y administración de este rol, han creado organizaciones paralelas de asesores -en casa- con metodologías y procesos muy bien definidos. Adicionalmente estas empresas disponen de fondos centralizados y controlados por el CEO para apoyar estos planteamientos disruptivos.

Para que un planteamiento sea apto, debe traer consenso de la operación, el área comercial y el área de mercadeo ya que cada uno aporta una visión diferente que complementa al todo.

Aquí es muy importante poder medir que se quiere lograr, que beneficios va a traer y como se puede beneficiar el resto de la organización. Utilizando estos fondos centralizados y normalmente aprobados por un comité de transformación, estrategia digital e Investigación y Desarrollo (R&D por sus siglas en ingles) bajo la dirección del CEO de la organización, las empresas pueden priorizar la ejecución, evitar duplicidad y decidir que se hace y que no se hace. Recuerden que la función del CEO es llevar la estrategia de la organización por lo que sobre él recae toda la transformación empresarial o digital y sus consecuencias.

Esta mecánica operativa, que se debe repetir cada vez mas eficiente y mas asertivamente, desarrollando la capacidad de transformación y de supervivencia que tienen las organizaciones modernas ante un entorno hostil y cambiante. Algunas saldrán del agua y desarrollaran patas para caminar, tal como lo hicieron los primeros reptiles a través de sus nuevos modelos operativos; Otras desarrollarán alas y volarán con sus nuevas líneas de negocio. Lo que si es cierto es que ninguna será lo que era antes y su supervivencia no estará en riesgo inmediato.

Foto de SHVETS production en Pexels