Ni mixto ni presencial, estas 3 claves harán su oficina 100% remota

Y decimos casi porque nadie puede vivir bien en un edificio que se derrimba: la pandemia sacudió las bases de la economía global y, en realidad, pocas cosas quedaron en pie.

Pero las que lo hicieron traían las bases para avanzar en ese escenario. Y lo hicieron, acumulando enseñanzas, nuevas y mejores prácticas para las tiempos post Covid-19, aún no identificados en sus características definitivas.

Mientras las vacunas avanzan y se descubren nuevas variantes del SAR-CoV2 que hablan de un distanciamiento social aún no superado, muchas empresas han rescindido el contrato de alquiler de sus oficinas para pasar a un modelo ni mixto ni presencial sino 100% remoto.

Cabe destacar que, para muchas pymes, deshacer los alquileres fue la única forma de sobrevivir, mientras reformulaban su:

¿Punto de no retorno? Ciertamente, esta visión estratégica plantea retos pues precisa de nuevas estructuras. Con el concepto de “remote first” como norte, las empresas se conciben y preparan para poder trabajar remotamente deben pensar cómo adaptar o definir su cultura en base a ese criterio.

¿Será permanente? En muchos de ellos el “ni mixto, ni presencial” es una opción sin ruido de fo do que requiere – eso sí – desarrollo.

En Snoop Consulting iniciaron este camino teniendo como premisa que no se trata solo de aplicar tecnologías o herramientas.

“El ‘Remote First’ no es decirle que no a las cosas presenciales, pero sí pensar en cómo resolver primero el negocio de forma remota. Se trata de reconfigurar la empresa, procesos, prácticas e incluso la oferta de manera no presencial. De alguna manera, el Remote First es un nuevo concepto de negocios”, comenta Gustavo Guaragna, CEO de Snoop Consulting.