Mipymes, pymes y pandemia: manual de supervivencia

¿Sabía usted que hace 30 años el 70% de la economía de Frackfurt lo constituían pequeñas y medianas industrias (PYMES) e, inclusive, aquellas de entre uno y tres trabajadores, hoy conocidas como Mipymes?

Y, si bien cuando pensamos en la riqueza europea quizás nos vengan a la mente nombres como Nokia, Total, Telefónica o BMW, lo cierto es que la mayoría de los europeos están empleados en estos segmentos empresariales.

Dicho esto, América Latina forma parte también de la lista de continentes en que las empresas medianas y pequeñas constituyen al menos el 70% del PIB o más, dependiendo del país.

La acelerada transformación digital que atravesaron las PyMEs no da respiro. En el marco de su día, expertos destacan los aprendizajes más comunes para sortear obstáculos y poder crecer.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció el 27 de junio como el Día de las microempresas y pequeñas y medianas empresas (mipymes) para reconocer su importancia en los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

De acuerdo a un relevamiento, apenas el 26% de las PyMEs encuestadas declaró que podría sobrevivir más de SEIS (06) meses en este contexto.

La pandemia puso a prueba a más de una, acelerando vertiginosamente la transformación digital. En muy poco tiempo, las PyMEs debieron aprender a adaptarse, trabajando sobre la cultura organizacional, el management, la comunicación interna, al mismo tiempo que optimizaban sus infraestructuras para seguir vendiendo y produciendo.

En el marco de su día, expertos de Snoop Consulting brindan su mirada acerca de los aprendizajes y las lecciones más importantes que ha dejado la pandemia.

Si algo demostró este contexto, fue que la ubicación física no es determinante a la hora de hacer negocios ni para hacer perdurar la cultura de una organización.

La cultura Remote-First contempla la Experiencias de Usuario como paradigma y procura garantizar que cada empleado – ya sea que trabaje de forma remota o en una oficina – reciba la misma gran experiencia. No se trata solo de tecnologías o herramientas.

“El ‘Remote First’ no es decirle que no a las cosas presenciales, pero sí pensar en cómo resolver primero el negocio de forma remota. Se trata de reconfigurar la empresa, procesos, prácticas e incluso la oferta de manera no presencial. De alguna manera, el Remote First es un nuevo concepto de negocios”, asegura Gustavo Guaragna, presidente y CEO de Snoop Consulting.