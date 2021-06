Redes, ¿sabe que optimizarlas es el pilar fundamental del negocio?

Distintas organizaciones están obteniendo beneficios de vulnerar las redes, lo cual le da a la ciberseguridad un rol protagónico.

Por Claudio Ortiz Welsch

En la actualidad, y a más de un año de pandemia en el país, distintas organizaciones continúan trabajando en procesos para dar continuidad a sus operaciones.

Sin embargo, otras empresas ya cuentan con planes estratégicos, así como departamentos de TI preparados para garantizar el bienestar de sus trabajadores y clientes, mediante las distintas herramientas de colaboración que permiten la conectividad y eficiencia.

En estos tiempos de cuarentena muchos de los colaboradores están trabajando de manera remota o híbrida, por lo que es fundamental que las organizaciones cuenten con una infraestructura de TI adecuada para dar continuidad a sus procesos.

Esta debe ser:

Óptima

Dinámica

Flexible

Confiable

Y con el soporte necesario para crecimientos futuros

Todo esto le permitirá ir más allá de los límites en cuanto a los centros de datos para luego extenderse hacia la nube, al igual que la automatización y el almacenamiento de un número mayor de aplicaciones críticas para el negocio.

Saber crecer

Es fundamental que las compañías, sin importar su tamaño, adopten estrategias de TI escalables según sus necesidades, ya que es un habilitador de negocios.

Hoy más que nunca las empresas necesitan una infraestructura de TI sólida, que no solo cuente con las características mencionadas anteriormente, sino que considere la seguridad.

En el fondo, la infraestructura nos tiene que dar la confianza que todas las operaciones y transacciones se realizan de manera segura.

Otro aspecto importante es la flexibilidad. Actualmente, es posible gestionar las redes desde la nube mediante aplicaciones que deben ser escalables.

Estas aplicaciones están al servicio de un negocio cada vez más dinámico y competitivo. Por esto, tienen que ser dimensionadas para crecimientos futuros.

Hoy la industria de los ciberatacantes y distintas organizaciones están obteniendo beneficios de vulnerar las redes, lo cual le da a la ciberseguridad un rol protagónico.

No hay proyecto de TI que no tenga o que no deba tener una capa de ciberseguridad incorporada, ya que la red debe estar protegida.

Las redes en un ecosistema seguro

También es importante tener en cuenta que existen consideraciones distintas para las redes y de seguridad ante un ambiente híbrido vs uno físico. Esto pensando en que el hogar es un lugar más vulnerable de lo que suele serlo la red corporativa, en términos de ciberseguridad.

Existen aplicaciones o herramientas que protegen de diferente forma y dan respuesta a las medidas de seguridad distintas dada las exigencias de estos escenarios.

La tecnología actual nos permite gestionar de forma centralizada todos los dispositivos de red conectados en una empresa, sin importar su ubicación.

Para las personas de seguridad y administradores de red de las empresas esto tiene que ser lo más simple posible – desde el punto de vista de administración – con un solo dashboard que administrar.

En la medida que podamos agrupar esa información y tenerla en la menor cantidad de dashboards posibles es más fácil:

Gestionar

Administrar

Y tomar medidas rápidas

Ciertamente enfrentamos un gran aumento en el tráfico de datos en los últimos meses.

Optimizar las redes no es opcional

Anticipando un escenario como este, muchas empresas desde hace algunos años implementaron soluciones tecnológicas que los ayudaran en este mundo digital de hoy.

Sin embargo, para otras, la inversión y planificación aún es incipiente.

Hoy existen muchas prácticas para el desarrollo en las redes empresariales. Ante todo, hay que definir políticas que, de una u otra forma, van a llevar a un diseño.

Tras este último, hay que considerar una capa de soporte para mantenerla operativa, porque una caída de la red significa dejar de operar, y eso es sinónimo de pérdida de negocios.

Es posible optimizar las redes existentes en una compañía, pero primero es necesario hacer una evaluación de la situación actual. Luego de esto, es importante visualizar los gap y solucionarlos para mejorar la operación y el impacto al negocio.

Las compañías deben considerar todos estos factores para tener una capacidad de respuesta y así poder enfrentar las disrupciones actuales y las que están por venir.