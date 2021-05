Turbonomic, la nueva adquisición de IBM  para gestión de nube híbrida

La inversión que está realizando IBM en Turbonomic apunta a mejorar el rendimiento en apps, entornos de nube, contenedores y almacenamiento, entre otras TI.

Después de más de un año atípico, es bueno encontrar rasgos de la antigua normalidad en la nueva como lo es que, luego del cierre del primer trimestre, se abra la “temporada” de adquisiciones.

Y es que, no en pocas veces, es más barato comprar lo que necesitamos para crecer que desarrollarlo pues esto último suele llevar un poco más de tiempo.

La nueva normalidad tiene sus propios tiempos… a velocidad luz. Por eso IBM garantiza que acelerará todos los requerimientos, productos y servicios asociados con la era actual con la adquisición de Turbonomic, valorada en US$ 2.000 millones.

Conocida como un proveedor de gestión de aplicaciones y rendimiento de red basado en IA, la empresa se convierte en la undécima compra centrada en la nube híbrida y la IA que realiza “el gigante azul” desde que Arvind Krishna se convirtió en CEO de IBM en 2020.

Según The Economic Times y Reuters, el acuerdo (aún no confirmado en sus montos) está valorado entre 1.500 y 2.000 millones de dólares y sería la mayor operación realizada por IBM desde la compra de Red Hat por US$ 34.000 millones en 2019.

A eso se le llama una “marcada y direccionada tendencia”.

Mas nube, más automatización

Se espera que la operación esté cerrada al finalizar el segundo trimestre. Entonces, a partir de junio, IBM podrá:

Integrar el software de Turbonomic con las capacidades de observación de aplicaciones en tiempo real de Instana que compró en noviembre y;

en tiempo real de Instana que compró en noviembre y; Sumarlas a las funcionalidades de ITOps de IBM Cloud Pak para Watson AIOps…

de ITOps de IBM Cloud Pak para Watson AIOps… … para ayudar a garantizar el rendimiento de las aplicaciones en los entornos de desarrollo, prueba y producción.

Con esta convergencia, se estima que:

“IBM ha reunido un sólido conjunto de tecnologías para transformar el panorama de TI, desde el ciclo de vida del desarrollo de software hasta las operaciones. Esto ayudará a que los entornos de TI de las empresas se transformen, realizando ciclos de desarrollo más rápidos y operaciones mejores y más fiables”, escribió Pratik Gupta, CTO de IBM Hybrid Cloud Management, en un blog tras la compra de Instana.

Según los expertos, el motor de toda esta integración tecnológica es la capacidad de automatizar el mayor número posible de tareas básicas de TI y ayudar a resolver los problemas antes de que se produzcan.

Turbonomic también tiene relación con Cisco, que ofrece las tecnologías de la empresa a través de su Intersight Workload Optimizer. Intersight es el paquete de gestión de sistemas basado en la nube de la empresa, cuyo objetivo es ayudar a los clientes a orquestar las cargas de trabajo en varias nubes.