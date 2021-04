Agilidad, el factor del éxito para las empresas en el futuro

Si algo demostró el 2020 es que la agilidad es el factor del éxito tanto en la actualidad como de cara a la era de la post pandemia.

El ritmo de cambio en nuestro mundo es mayor que época alguna del pasado y, aún así, será lo más lento que hemos vivido, en comparación con lo que ocurrirá a partir de este momento.

Darwin planteó que:

“No sobrevive el más fuerte de una especie, tampoco el más inteligente, lo hace el que más se adapta al cambio”.

Empresas exitosas y líderes como Xerox, Kodak, and Blockbuster no supieron adaptarse a los cambios, aún cuando cada una pudo haberse movido hacia donde estaban dirigidos los gustos de los clientes y la tecnología. La agilidad es la clave para el éxito a largo plazo.

Solo las organizaciones ágiles sobrevivirán.

El autor Peter High en su reciente libro “Getting to Nimble: How to Transform Your Company into a Digital Leader” destaca cinco elementos que son esenciales para propiciar la agilidad y lo hace acompañando cada uno con ejemplos reales en diferentes sectores:

Gente. El CIO del banco Capital One se dio cuenta que la era digital impondría cambios en las empresas tradicionales y se hizo la pregunta: “¿Cómo nos convertimos en una organización de tecnología si no se nace como una? La respuesta fue crear una división de tecnología centrada-en-ingeniería que estaría orientada a construir tecnología, en lugar de simplemente comprarla y administrarla. Se quería una organización orientada a la mentalidad de digital-primero. Se reclutó un equipo central de ingenieros, seleccionados sobre la base de la posesión de un espíritu pionero, que conformarían un centro de excelencia de software. Desarrollaron un curriculum para entrenar el personal existente en las tecnologías del futuro, haciendo énfasis en la agilidad de entrenamiento como ingrediente clave en la agilidad cultura. Asimismo, crearon un programa de pasantías que permitió llegar a conocer una franja muy amplia de empleados potenciales, de la cual, eventualmente, se contrató personal que ha crecido profesionalmente en la empresa. Procesos. Cambios de procesos como desarrollo ágil, dev-ops y la orientación al producto en lugar de al proyecto que muchas organizaciones digitales han implementado requieren de colaboración, a través de los silos organizacionales. También precisa mantener con determinación la propiedad de una idea desde su origen hasta su implementación. Un general retirado se dio cuenta de que la tasa de cambio era tal que, si el ejército estadounidense no se modernizaba no sería exitoso en las misiones críticas en el mundo. La estructura militar funciona por silos de diseño: él trajo y reunió a miembros élite de las diferentes secciones para que actuarán en equipo. Tecnología. El CIO de Fedex reconoció que las extraordinarias aplicaciones de la empresa estaban envejeciendo y tuvo la humildad para reconocer que debían ser cambiadas dramáticamente. Su camino hacia la agilidad consistió en cinco pasos: (1) apalancarse en la arquitectura de la empresa para aprovechar su portafolio de tecnología, (2) una estrategia de Nube-primero, permitiendo a la empresa escalar en ambos sentidos, (3) focalización en tecnología de emparejamiento holgado, de manera que los cambios en una plataforma no necesariamente afectarán a otras, (4) el uso de microservicios y de API’s y (5) estandarización de la tecnología donde fuera posible. Ecosistemas. Hoy en día la competencia ocurre más entre ecosistemas que directamente entre empresas. En la empresa del sector salud Novant Health, la CTO ha construido ecosistemas y logrado innovación a un nivel que equipos individuales no podrían alcanzar. Durante la pandemia visualizó una oportunidad con Zipline International, un distribuidor de suministros médicos a personas necesitadas en países con limitaciones serias de infraestructura. Con la alianza lograron ser la primera empresa en Estados Unidos en obtener permiso para volar drones como parte de la respuesta en la pandemia. La visión ahora se está ampliando y en los próximos dos años se expandirá para ir más allá de operaciones de emergencia. Estrategia. Particularmente en épocas de fuertes cambios y transformaciones es importante disponer de una estrategia a nivel de empresa que se traslade a las divisiones y áreas funcionales, particularmente a los equipos de tecnología y data. El CIO del Washington Post se di cuenta hace 14 años que la empresa estaba languideciendo y que los ingresos por publicidad y suscripciones estaban cayendo a una tasa alarmante. Ayudó a poner en marcha la estrategia que acercaría al trabajo conjunto a los negocios de impresos y digitales de la organización. Con ello se alcanzó una mejor experiencia para los lectores y para los reporteros y columnistas. Se adelantó al sector de una forma tan espectacular que, eventualmente, la plataforma creada se convirtió en un negocio que ya representa un ingreso anual de US$100 millones.

Es importante enfatizar que los ejemplos presentados incluyen:

una empresa de servicios financieros,

el ejército estadounidense,

un servicio de mensajería global,

una empresa del sector salud

y otra de medios de comunicación.

Ninguno de ellos son empresas tradicionales de tecnología. Tampoco son empresas digitales nativas, construidas sobre la base de capitalización reciente.

Se parecen a cualquier otra empresa actual, enfrentando ambientes retadores y cada una dirigió el cambio en lugar de dejarse llevar por este. Ello es esencial cuando el cambio es tan rápido.

Solo los ágiles sobreviven y prosperan. Es conveniente emular las lecciones de los líderes.