Finnegans anuncia acuerdo con Valtx para su expansión en Perú

La compañía de plataformas digitales de gestión busca ampliar su red de partners en el mercado peruano para ofrecer sus soluciones.

Finnegans, compañía de plataformas de gestión de negocios, informa que Valtx, empresa basada en Lima con más de 19 años de experiencia en implementación de soluciones tecnológicas, se incorporó a su red de partners para desarrollar Finnegans GO en el mercado peruano. Ambas compañías trabajarán de forma conjunta para ofrecer servicios de tecnología y negocios a clientes de los segmentos pyme (pequeñas y medianas empresas) y corporativo en Perú.

Jose Antonio Rivas, Gerente General Adjunto en Valtx, destacó que “Finnegans provee soluciones integrales para la gestión de procesos de negocio, incluyendo ERP (Enterprise Resource Planning), HCM (Human Capital Management) y CRM (Customer Relationship Management) y con una amplia experiencia en diversos sectores como agroindustria, comercializadoras y constructoras, entre otros”.

Continua Rivas “Cuenta con una solución práctica y eficiente, de excelente relación entre precio y calidad, lo que la hace ideal para las empresas peruanas. Además, es un producto completamente cloud, lo que permite acceder desde cualquier lugar y facilita el crecimiento escalable, modular y seguro. Otro factor decisivo para nuestra alianza fue la trayectoria de 30 años que ya tiene Finnegans en el mercado latinoamericano, y su apuesta permanente por la innovación”.

Por su parte, Santiago Hutter, Gerente Comercial de Finnegans, afirmó que “estamos muy entusiasmados de poder trabajar junto con Valtx, que nos ayudará a mejorar la experiencia de las pymes y empresas de Perú que inicien el camino de la digitalización. Esta colaboración entre dos empresas con una vasta experiencia en el sector de tecnologías de la información (TI) representará una oportunidad para que las organizaciones de distintas verticales y tamaño puedan coevolucionar en sus procesos de digitalización. Valtx cuenta con amplia experiencia y un gran conocimiento del mercado local en diversos sectores, por lo que es un socio estratégico ideal para Finnegans”.

Más eficiencia en sus operaciones

De acuerdo con Rivas, “en el Perú existen muchas pequeñas y medianas empresas que aún no han adoptado nuevas tecnologías, básicamente porque no visualizan los beneficios, consideran que no es prioritario, o lo ven económicamente muy costoso. Sin embargo, la pandemia ha hecho que todas las empresas busquen más eficiencia en sus operaciones, particularmente las relacionadas a la atención de sus clientes, mediante el uso de tecnología para la automatización y optimización de sus procesos; y ha generado en las empresas la necesidad de acelerar la transformación digital en sus organizaciones, a pesar que no era una de sus prioridades antes del COVID-19″.

“Esto representa una oportunidad para nuestra alianza, porque la integración de los procesos de negocio mediante un ERP contribuye directamente con las empresas en agilizar el proceso de atención de un cliente, en la ejecución de un servicio o la venta de un producto, y en consecuencia, también contribuye con la sostenibilidad y crecimiento del negocio”. Agrega Rivas.

El programa de partners de Finnegans busca trabajar conjuntamente con Valtx para potenciar la inversión conjunta en la generación de la demanda.