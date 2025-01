Davos 2025 apuesta por la IA y las criptos estables  

Aunque el escenario de conflictos bélicos, cibernéticos y comerciales empañó el optimismo en Davos 2025, las apuestas siguen allí.

La Inteligencia Artificial es la mayor apuesta del Foro Económico Mundial (WEF) y sus socios para 2.025 para promover círculos virtuosos en el mundo.

En 2024, la Inteligencia Artificial (IA) se hizo central en los distintos discursos aunque, inicialmente, eso no estaba programado.

Este año, la inauguración de la reunión anual del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) coincidió con la toma de posesión del presidente estadounidense, Donald Trump.

Pero, además, la participación de Trump en el foro de Davos 2.025 hizo que otro tema tecnológico irrumpiera, como lo hizo la IA en 2.024. Nos referimos a la importancia de las criptomonedas en el futuro económico global.

Aunque el debate ocurrido en el foro podría parecer una reacción al discurso de Trump, lo cierto es que el WEF ya venía trabajando la importancia. Especialmente de las criptomonedas estables en la producción de riqueza y ahorro, tanto en economías desarrolladas como emergentes.

Es, además, un tema de vigencia en América Latina, región que ha adelantado distintas legislaciones y regulaciones en varios países. Esto se debe a que América Latina está en la vanguardia de la adopción de criptomonedas. Incluso hasta en creación de las mismas.

El rol de la IA en el mercado cripto

Esto no significa que el discurso de Trump no haya sido relevante. Pero no tanto el de su toma del cargo como la posición que, sobre el tema, mantuvo durante toda su campaña.

Dicho esto, ¿existen, efectivamente, coincidencias en la visión de Trump y la perspectiva del Foro Económico Mundial?

Ambas instancias coinciden en la importancia actual de las criptomonedas en el mundo actual y sus posibilidades a futuro. También en la importancia de la innovación tecnológica.

“El crecimiento de la IA ha sido igualmente asombroso en los últimos años. Las empresas de servicios financieros están adoptando la IA en un intento de operar de manera más eficiente, iterar rápidamente para crear nuevos productos y mejorar la forma en que atienden a los clientes”, destaca el Foro Económico Mundial en uno de sus artículos sobre el impacto de la Inteligencia Artificial en las distintas variables económicas.

En el foro de Davos de este se destacó también la acelerada adopción de la Inteligencia Artificial, en todas sus variantes. También su importancia en el crecimiento económico global.

Así, según el estudio State of AI in Financial Services 2024 de Nvidia:

43% de los encuestados para esta investigación afirmaron que sus organizaciones ya están utilizando IA generativa

46% adicional utiliza grandes modelos de lenguaje (LLM)