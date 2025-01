¿Qué impacto causó Trump entre los cripto bros de Davos?

En enero de 2025, Davos no solo fue el epicentro de las discusiones sobre el futuro económico global, sino también el escenario donde las criptomonedas cobraron un protagonismo inesperado. ¿El catalizador? El renovado respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia la industria cripto, una postura que ha dividido opiniones y generado un efecto dominó entre líderes y empresarios.

Todo comenzó con un contundente discurso de Trump en una conferencia de Bitcoin en 2024, donde prometió “hacer de Estados Unidos el líder global en la era cripto”. Su victoria en las elecciones no solo consolidó esta narrativa, sino que aceleró la creación de regulaciones más claras en el sector financiero digital. “El efecto Trump no puede ser negado”, señaló Brian Armstrong, CEO de Coinbase, durante un panel en Davos. “Su liderazgo está obligando a cada agencia gubernamental de EE. UU. a trabajar hacia reglas que fomenten la innovación”.

Crypto will make the financial system "faster, cheaper and more efficient", says @brian_armstrong (@Coinbase) at #wef25. pic.twitter.com/d7fDFHiZxT

— World Economic Forum (@wef) January 21, 2025