El más reciente informe de Infobip apunta a que la tendencia de los más jóvenes de preferir a Tik Tok ha logrado mantenerse después de la pandemia.

La investigación confirma que ninguna otra generación activa aprecia tanto a esta red social de micro videos.

Sí usted no pasa alrededor de 76 minutos por dia no podrá engañar a nsdie: los miembros de la Generación Z sabrán que NO es uno de ellos. Aunque no lo vean.

Al menos así se deduce de la más reciente investigación de Infobip.

La Generación Z pasa 76 minutos diarios en Tik Tok, superando a cualquier otra generación en esta plataforma de videos.

Pero la investigación no se refiere sólo a los Genzers: destaca cómo las diferentes generaciones quieren comunicarse con las empresas y marcas antes del Black Friday.

¿Por qué alguien realizaría una encuesta de este tipo? La respuesta es cualquier comercio qué espere aprovechar al máximo uno de los días de ventas más importantes del año.

Esto además de ser la puerta a la temporada navideña, la más. Importante para los retailers, sin importar su tamaño.

“Nuestro estudio muestra que la mayoría de los compradores, independientemente de su edad. las marcas deben acertar en sus comunicaciones con los clientes para mejorar la fidelización y aumentar las ventas”, afirmó el vicepresidente de Revenue Latam de Infobip, Janeth Rodríguez.

Tik Tok y otras ventanas para las marcas

Aunque los medios masivos son – todavía – un vehículo para llegar a los consumidores, las redes sociales son, hoy, un poderoso recurso de la estrategia omnicanal de las marcas.

A través de Tik Tok y otras redes sociales, las marcas crean un vínculo emocional con sus clientes, actuales y potenciales, contribuyendo a la fidelización.

El Black Friday es uno de los momentos en el año en que esta relación se pone a prueba. Y es que millones de consumidores buscan ofertas en Internet, brindando a los retailers la oportunidad, cada vez mayor, de aumentar las ventas, así como reforzar la presencia de la marca.

Incluso un aumento del 5% en la retención de clientes puede aumentar los beneficios en más de un 25%, según la consultora de gestión Bain & Company.

Pero lograr esto requiere de una estrategia de comunicación e fiente, que no esté limitada a Tik Tok, Facebook, WhatsApp u otra mensajería.

El informe de Infobip Tendencias Generacionales en Mensajería revela las preferencias de comunicación de cada generación.

Veamos que dice cada una de las generaciones estudiadas por Infobip de un mundo más allá de Tik Tok.

Generación Z o Genzers

Comencemos por los más jovenes: la generación en ascenso. Los miembros de la Generación Z o Genzers hoy tienen entre 12 y 27 años.

Y, sin duda, son la generación de verdaderos nativos digitales.

Como era de esperarse debido a ello, están remodelando el panorama del consumo con sus hábitos tecnológicos, así como su fuerte tendencia a la búsqueda de la gratificación instantánea.

Otro lado, al ser la primera generación crecida íntegramente en la era digital, está redefiniendo la forma en que las marcas conectan y se relaciona con ellos.

Según el informe de Infobip, este año, los GenZers pasarán el 41% del tiempo que invierten en redes sociales en Tiktok.

Esto equivale a 76 minutos diarios, superando a cualquier otra generación.

Sus preferencias por los contenidos de vídeo cortos, las interacciones auténticas y las experiencias que dan prioridad a los dispositivos móviles plantean a los profesionales del marketing retos y oportunidades únicos.

Según el estudio de Infobip:

83% de los Centennials espera que una marca le entienda como persona

65% desea un diálogo bidireccional con las marcas a las que compra.

Millennials

Aunque no son íntegramente digitales, esta generación nació y creció tanto con Internet como con los celulares y los han usado durante toda su vida.

Los Millennials tienen, actualmente, entre 28 y 43 años. Son un grupo etario moldeado por el auge de Internet, así como por la conciliación de la vida laboral y familiar.

Esta generación demanda de las marcas transparencia y compromiso. Además, son la primera generación en estar permanentemente conectados y socialmente concientizados.

Además, prefieren y buscan marcas que se alineen con sus valores.

Por otras parte, mientras las generaciones más jóvenes están más abiertas a los nuevos canales de comunicación:

60% de los millennials están dispuestos a comprar a través de chatbots

94% tienen más probabilidades de comprarle a una marca si los mensajes son relevantes y personalizados

Generación X

El mundo de loss Xenzers ha cambiado ante sus ojos, una y otra vez. Las compuradorss personales, los teléfonos celulares, inteligentes, interner, las redes sociales.

Todas las tecnologías que constituyen nuestro mundo actual se han desarrollado junto con sus carreras.

La Generación X esta compuesta, en la actualidad, por quienes tienen entre 44 y 59 años.

Criada en una época tanto de cambios económicos como sociales. Les ha tocado aprender a ser ingeniosos y autosuficientes.

Esta generación aprecia aquellas marcas que le ofrecen una comunicación directa y un valor tangible.

También han aprendido a ser expertos digitales. Y lo hicieron sobre la marcha.

Sin embargo, también aprecian los canales tradicionales, lo que les convierte en un público polifacético para los profesionales del marketing.

Aunque algunos se acercan al retiro, sigue estando activos laboralmente por lo que atenderlos bien es rentable para las marcas:

73% de la Generación X prefiere recibir actualizaciones e info de productos y servicios

Lo cual contrasta con el 55% de la Generación Z

Este grupo etario heredó de quienes fuerin a Corea el ser cosiderada la “generación olvidada”. Como ella, valora la autenticidad, la franqueza y la sencillez.

De hecho, el 53% prefiere la comunicación directa y el 95% es más propenso a comprar a marcas que les hablen en sus canales preferidos.

Baby Boomers

Uno diria que ya están, mas que retirados, extintos. Pero siguen allí los nacidos durante o inmediatamente después de la II Guerra Mundial.

Los Baby Boomers le dieron forma a la cultura de consumo moderna. Valoran la tradición, la calidad y el servicio personalizado.

Aunque adoptan cada vez más los canales digitales, siguen teniendo una gran afinidad por los medios tradicionales y las interacciones en persona.

La particularidad de este grupo es que aceptan menos los contenidos repetitivos, los cual no favorece a Tik Tok:

40% quiere comunicaciones más variadas

Lo cual es el reveros del 8% de la Generación Z

Los Boomers también prefieren las aplicaciones de chat, incluso más que la Generación X: 68% frente al 57%.

Acceda al estudio completo: https://www.infobip.com/es/descargas/reporte-tendencias-generacionales-de-mensajeria