IDC elogia a Sophos por incluir el conjunto más amplio de tecnologías de protección como características estándar en su oferta de seguridad para dispositivos finales o endpoint.

Sophos fue destacado líder en evaluación de proveedores IDC MarketScape: Worldwide Modern Endpoint Security for Midsize Businesses 2024 Vendor Assessment, que evalúa las soluciones y estrategias empresariales de 16 proveedores de seguridad moderna para dispositivos finales o endpoints (Modern Endpoint Security, MES).

Sophos Endpoint defiende a más de 300.000 organizaciones en todo el mundo contra ataques avanzados con tecnologías Anti-Ransomware, Anti-Exploit, análisis de comportamiento y otras que detienen las amenazas antes de que escalen o se intensifiquen.

En el informe, IDC elogia a Sophos Endpoint por incluir “un conjunto más amplio de tecnologías de protección (firewalls basados en hosts e IDS/IPS, control de dispositivos, DLP y cifrado) como características estándar en su oferta de seguridad para dispositivos finales o Endpoints”.

Además, “en la disciplina de fortalecer sistemáticamente la postura de seguridad de los clientes, Sophos cuenta con un conjunto sólido de funciones en asesoramiento de seguridad, recientemente mejorado con una función de verificación del estado de la cuenta (que detecta y corrige fallas en la configuración de seguridad)”.

IDC también reconoce a Sophos por agregar “varias nuevas capacidades: protección adaptable contra ataques, advertencias de ataques críticos, así como protección y recuperación de datos” para mitigar aún más los riesgos.

Capacidades destacadas

Con una amplia y creciente gama de funciones integradas que abarcan protección, detección, respuesta y recuperación, Sophos Endpoint se integra a la perfección con productos de otros proveedores y de la propia marca, como Sophos Managed Detection and Response (MDR), la oferta de MDR más utilizada. Sophos Endpoint es también la base de las funciones Sophos Extended Detection and Response (XDR) y Sophos Endpoint Detection and Response (EDR).

“Hemos diseñado estratégicamente nuestros productos y servicios para trabajar juntos y con sistemas de terceros para crear defensas integrales, preventivas y altamente accionables”, dijo Rob Harrison, vicepresidente senior de gestión de productos de Sophos. “También estamos comprometidos con la innovación, que es fundamental para una protección consistente contra los ciberdelincuentes agresivos y decididos”.

La tecnología de Sophos Endpoint, específicamente Sophos Intercept X, continúa siendo reconocida como líder en la industria, lo que refleja nuestro enfoque innovador para desarrollar soluciones contra las últimas y anticipadas tácticas, técnicas y procedimientos de los atacantes, incluyendo el reciente aumento en el uso deliberado de ransomware remoto para evadir se detectados”.

“Con sus servicios de seguridad profesionales y gestionados, su amplio conjunto de productos y su capacidad para integrarse con las inversiones en seguridad existentes, está claro que Sophos entiende las necesidades y los retos de las medianas empresas”, afirma Michael Suby, vicepresidente de investigación de Seguridad y Confianza de IDC. “El enfoque integral de Sophos, desde la prevención hasta la recuperación, lo sitúa en la lista de favoritos de las medianas empresas que buscan un socio establecido y eficaz para la seguridad”.

Gestionadas en la plataforma nativa en la nube Sophos Central, las soluciones del portafolio de Sophos forman parte del Ecosistema de Ciberseguridad Adaptativa de Sophos, donde los datos de seguridad se recopilan, correlacionan y enriquecen con contexto adicional para permitir respuestas automáticas y sincronizadas a las amenazas activas. Esta plataforma se optimiza aún más con la inteligencia de amenazas de Sophos X-Ops, un grupo de trabajo interoperativo de más de 500 expertos en seguridad dentro de SophosLabs, Sophos SecOps y SophosAI.