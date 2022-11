Interbrand: Apple, Microsoft y Amazon lideran marcas en 2022

El informe Best Global Brands 2022 de la consultora de marca Interbrand apunta los impactos de la postpandemia en el valor de las marcas.

Para muchos, el Covid-19 se ha ido. No es cierto, pero ellos intentan convencerse de que si.

También quisieran que la “normalidad” previa a la pandemia se restaurarla completamente y ya hemos visto que eso no será así.

Sin embargo, el análisis de marcas anual de Interbrand apunta a que la “realidad pandémica” tampoco es permanente. Esto es algo que no debería sorprender porque lo hemos visto a lo largo de este año.

Así, en el informe Best Global Brands 2022 se recoge las 100 marcas más valiosas del mundo y las claves de su crecimiento, vemos también lo que se mantiene y lo que no

Por décimo año consecutivo, Apple es la marca más valiosa del mundo. Eso no ha cambiados

La sorpresa de este año, sin embargo, está en la segunda posición pues Microsoft logró desplazar a Amazon de la segunda posición, evidenciando qué marcas tuvieron mejor desempeño hasta la fecha.

Junto con Microsoft, Tesla (12) y Chanel (22) fueron las marcas de mayor crecimiento en ese año con respecto a 2021: todas ellas han crecido un 32%.

Otro de los hallazgos nos muestra que la realidad “pandémica” quedó atrás: Uber, Zoom y John Deere desaparecen del listado.

En su lugar ingresan como nuevas incorporaciones de Airbnb (54), Red Bull (64) y Xiaomi (84).

Llama la atención que, en el mundo de las redes sociales, Instagram supera por primera vez a su hermana mayor, Facebook, ubicándose ambas, respectivamente, en las posiciones 16 y 17.

También es destacable que Nike ingresa, por primera vez, en el Top 10 del listado.

La suma de las partes

Al evaluar los resultados de Interbrand encontramos que, una vez más, las marcas tecnológicas se han impuesto en los primeros lugares del ranking, pese a las calamitosas perdidas bursátiles en estos meses.

También verificamos la resiliencia de la marca líder, que se ha sobrepuesto incluso a los problemas logísticos de los últimos años.

Cabe destacar que el valor total de Best Global Brands 2022 supera por primera vez la barra de los US$ 3 millardos (billones en inglés), situándose exactamente en los US$ 3,09 millardos.

Tal logro supone un incremento del 16% respecto a 2021, además de constituir un hito histórico: NUNCA, en los 23 años de vida del informe, el valor total de la tabla había experimentado un crecimiento similar.

Así que, como en el libro de Dickens, bien podríamos afirmar que “era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos”.

El análisis elaborado con la metodología propia de Interbrand concluye que las marcas que más crecen este año superaron significativamente a aquellas que más cayeron en tres factores de Fuerza de Marca:

1.- Dirección

Establecen un propósito claro, garantizando que toda la organización sepa hacia dónde se dirige y trabaje con la misma ambición.

2.- Agilidad

Se mueven rápido al lanzar nuevos productos y servicios; además, cuando es necesario, pivotan para satisfacer las necesidades cambiantes de los consumidores.

3.- Participación

Finalmente, cautivan a su comunidad de consumidores para que se sumen a su trayectoria, haciéndolos parte de un movimiento para crear un universo de marca único y atractivo.

Y las ganadoras de Interbrand son…

Dicho esto, veamos los números y los nombres de aquellos que lo hicieron mejor, ocupando el primer perceptil entre las 100 mejores.

En este sentido hay que destacar que la suma del valor del Top 10 equivale al 53% del valor total de la tabla.

Como ya dijimos, las empresas tecnológicas dominan el Ranking e, incluso, los cinco primeros lugares de la tabla. Es decir, el Top 5.

A la cabeza de la lista se mantiene Apple en el primer puesto y un valor de US$ 482.215 millones, lo cual supone un crecimiento del carcano al 20%.

Veamos el detalle del TOP 10:

1.- Apple = US$ US$ 482.215 millones (+18%)

2.- Microsoft = US$ 278.288 millones (+32%)

3.- Amazon = US$ 274.819 millones (+10%)

4.- Google = US$ 251.751 millones (+28%)

5.- Samsung = US$ 87.689 millones (+17%)

6.- Toyota = US$ 59.757 millones (+10%)

7.- Coca-Cola = US$ 57.535 millones (0%)

8.- Mercedes-Benz = US$ 56.103 millones (+10%)

9.- Disney = US$ 50.325 millones (+14%)

10.- Nike = US$ 50.289 millones (+18%)

Cabe destacar que el análisis para Best Global Brands 2022 de de Interbrand cubre el período comprendido entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de mayo de 2022.

Valoración propia y exclusiva

Al respecto, Gonzalo Brujó, CEO Global de Interbrand destacó que:

“Mientras atravesamos un nuevo periodo de incertidumbre económica, las marcas más éxitosas continuarán tejiendo conexiones fuertes con sus consumidores. El Top 10 está compuesto por marcas que desafían las normas. Construyen relaciones fuertes y excepcionales con sus clientes, lo que les permite reforzar el equity de su marca más allá de productos, sectores o silos tradicionales”.

Asegura, además, que estas empresas destacan en ámbitos como:

Liderazgo

Empoderamiento

Cambio

“Y, con esos ingredientes, surge el valor”, ha concluido Brujó.

La metodología está basada en tres componentes clave que contribuyen al valor acumulado de una marca: