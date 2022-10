Redes empresariales: las 10 empresas más poderosas en 2022

Una mirada a los principales proveedores de todo tipo de redes empresariales que ofrecen desde SASE y NaaS hasta ZTNA y automatización de redes.

Por Neal Weinberg | Original de IDGN

Los proveedores de redes tienen mucho en su plato. Necesitan innovar en áreas como la automatización, AIOps, Zero Trust Network Access (ZTNA), el borde del servicio de acceso seguro (SASE), la visibilidad y la gestión de múltiples nubes.

Del mismo modo, deben responder a las preferencias de los clientes en cuanto a modelos de suscripción y ofertas de red como servicio (NaaS).

En una encuesta reciente, IDC informó que el 61% de las organizaciones en todo el mundo estaban interesadas en cambiar a modelos basados ​​en el consumo para inversiones en TI en lugar de compras intensivas en capital.

Al mismo tiempo, la escasez de chips y los problemas de la cadena de suministro están demostrando ser un desafío.

A medida que las empresas se recuperan de la pandemia y ponen la mira en la modernización del centro de datos y la transformación digital, los pedidos se disparan.

Desafortunadamente, los proveedores de redes tienen problemas para completar esos pedidos y los retrasos están alcanzando niveles históricos.

Las empresas líderes son las que están mejor preparadas para:

Sortear los problemas de la cadena de suministro

Hacer frente a los crecientes retrasos en los pedidos

Generar nuevos ingresos

Y seguir innovando

Aquí está nuestra lista de los diez proveedores de redes más poderosos. No evaluados por tamaño, sino por su impacto en el mercado y su impulso hacia adelante.

En otras palabras, reconocemos que hay cierta subjetividad asociada con esta lista. Nuestras disculpas por ello.

1.- Cisco: Continúa liderando el camino

Por qué está aquí

Cisco ha establecido una posición de liderazgo en una amplia gama de áreas de redes y seguridad.

Según IDC, los ingresos del conmutador Ethernet de Cisco aumentaron un 3,8% en el primer trimestre de 2022, lo que le otorga una participación de mercado dominante del 45,4 %. Mientras tanto, los ingresos combinados de proveedores de servicios y enrutadores empresariales de Cisco aumentaron un 12% durante todo el año para ubicarse en un 34,6%.

El Grupo Dell’Oro coronó a Cisco como líder en SASE en 2021, con una participación de mercado del 19%.

Y Gartner citó a Cisco como líder en infraestructura alámbrica e inalámbrica, señalando que está invirtiendo mucho en la gestión local y basada en la nube impulsada por AI/ML.

Power Moves

Compró Opsani, un líder en AIOps y observabilidad.

Opsani se incorporará a la plataforma de gestión de aplicaciones AppDynamics de Cisco.

En cifras. US$ 51.600 millones: los ingresos anuales de Cisco para el año fiscal 2022, un aumento del 3% con respecto al año anterior.

Perspectivas

Cisco tiene una acumulación récord de pedidos que está luchando por cumplir debido a la escasez de chips y otros problemas en la cadena de suministro. Por un lado, eso es un problema.

Por otro lado, ese es un buen problema para tener. Cisco pronostica un crecimiento de las ventas en el rango de 4% a 6% durante el próximo año.

El CEO Chuck Robbins dice: “Actualmente hay más transiciones tecnológicas que ocurren simultáneamente de las que he visto en 20 años. Las megatendencias a largo plazo como la nube híbrida, el trabajo híbrido, la seguridad, IoT, ethernet de 400 Gbps y más, 5G y Wi-Fi 6, así como el avance hacia la observabilidad de las aplicaciones, probablemente impulsarán nuestro crecimiento”.

2.- Broadcom: La adquisición de VMware podría habilitar una oferta full-stack

Por qué está aquí

El fabricante de chips Broadcom sacudió el mundo de las redes empresariales con su propuesta de adquisición de VMware por US$ 61.000 millones.

Inmediatamente después de sus compras del líder en administración de redes CA Technologies en 2018 y del proveedor de seguridad Symantec en 2019, Broadcom contará con una poderosa cartera de activos de software.

Ciertamente, hay preguntas sobre las intenciones de Broadcom. Como dijo un analista sin rodeos, “¿Broadcom ordeñará a VMware en seco o se convertirá en una empresa de pila completa?”

No importa cómo se desarrolle, todos los ojos estarán puestos en Broadcom.

Power Moves

LA ingeniería de la compra pendiente del pionero en virtualización VMware (que acababa de convertirse en una empresa independiente después de ser parte de Dell).

Según las cifras: US$ 8.500 millones, Broadcom dice que planea aumentar la rentabilidad de VMware de US$ 4.700 millones a US$ 8.500 millones en los primeros tres años después de cerrar el trato.

Perspectivas

Broadcom es muy consciente de su reputación como una empresa que maneja un barco fiscal ajustado.

En los casos de Symantec y CA, Broadcom recortó gastos, despidió personal y se concentró en el resultado final.

El CEO de Broadcom, Hock Tan ha dicho que Broadcom tratará este caso de manera diferente: VMware se convertirá en la pieza central de una nueva división de software dentro de Broadcom que incluirá a CA y Symantec.

“Al traer a un pionero icónico como VMware a la familia Broadcom, podremos volver a imaginar lo que podemos ofrecer a nuestros clientes”, dijo Tan.

Los expertos que analizan el acuerdo predicen que Broadcom reducirá el gasto de VMware en áreas como ventas y marketing, intentará aumentar los ingresos recurrentes de los clientes existentes, limitará la I+D a las líneas de productos más rentables y probablemente aumentará los precios para alcanzar esa ambiciosa meta de rentabilidad.

3.- Arista Networks: Registra US$ 1 millardo en el primer trimestrePor qué están aquí: Surging Arista ha alcanzado un par de hitos importantes: informó su primer trimestre de $ 1 mil millones y sus ingresos por conmutadores de ethernet alcanzaron una participación de mercado del 10% en un crecimiento del 55%, según los resultados del segundo trimestre de 2022 de IDC. La empresa está clasificada como “visionaria” en la última evaluación de Gartner de proveedores de infraestructura cableada e inalámbrica basada en su cartera de conmutadores de hoja espinal y puntos de acceso inalámbricos administrados por la plataforma de administración CloudVision que cuenta con automatización y capacidades avanzadas de IA/ML.

Power Moves: Compró Pluribus Networks, cuyo Unified Cloud Fabric permite a los clientes administrar las redes y la seguridad en múltiples nubes.

En números: 48,7 %: aumento de los ingresos de Arista en el segundo trimestre de 2022, en comparación con el mismo período de 2021.

Perspectiva: a pesar de los desafíos de la cadena de suministro, Arista está prosperando con su énfasis en las redes en la nube. También está tratando de adelantarse a la curva en lo que respecta a la integración de redes y seguridad. Por ejemplo, Arista está incorporando software de seguridad de detección y respuesta de red (NDR) en sus conmutadores de la serie 720XP para brindar protección contra amenazas impulsada por IA en las redes del campus. El analista Zeus Kerravala dice que la integración de red/seguridad es la ola del futuro y le da crédito a Arista por captarla temprano.

4.- Palo Alto Networks: Estrategia de redes empresariales en la nube dando frutos

Por qué están aquí: cuando Nikesh Arora asumió el cargo de director ejecutivo en 2018, Palo Alto Networks, pionero en firewalls de próxima generación, estaba rezagado con respecto a la competencia en áreas como SASE, seguridad en la nube, detección y respuesta extendidas (XDR) y automatización SOC. Doce adquisiciones y $3500 millones más tarde, Palo Alto se ha establecido como líder en todas esas categorías bajo el estandarte de Prisma Cloud. Forrester nombró a Palo Alto como un actor sólido en la categoría de servicios de respuesta a incidentes, líder en seguridad de carga de trabajo en la nube y líder en acceso a la red Zero Trust. Palo Alto también ha sido incluido como líder en el Cuadrante Mágico de Gartner para firewalls de red e infraestructura de borde WAN.

En números: $5500 millones: los ingresos del año fiscal 2022 crecieron un 29 % año tras año para llegar a $5500 millones.

Power Moves: Arora dice: “Si lo miras históricamente, hasta hace unos tres años, no teníamos un SASE; en realidad, no podíamos enfrentarnos cara a cara con el líder de la industria. ¿Qué ha sucedido en los últimos 1,5 años o dos? Nos hemos convertido en una fuerza a tener en cuenta”.

Perspectiva: Las apuestas de Palo Alto en seguridad en la nube, protección de cargas de trabajo en la nube y múltiples nubes han dado sus frutos. Y Palo Alto Networks continúa ampliando sus capacidades de seguridad a nuevas áreas; pasar al ámbito de DevOps con ofertas que brindan evaluaciones de seguridad y capacidades de cumplimiento para los desarrolladores de aplicaciones. El presentador de Mad Money, Jim Cramer, dijo recientemente que Palo Alto ha estado en racha “después de que el CEO Nikesh Arora pasó de ser una empresa de firewall a ser un juego de seguridad nativo en la nube y en la nube híbrida”.

5.- HPE-Aruba: Liderando el camino en NaaS

Por qué están aquí: combine el equipo WLAN de Aruba, la cartera de redes de HPE, SD-WAN de su adquisición de Silver Peak y las ofertas de NaaS a través del servicio GreenLake de HPE, luego revuelva la olla con un nuevo equipo de administración y tendrá una receta para el éxito. . Gartner ha nombrado a HPE-Aruba líder en su Cuadrante Mágico tanto para infraestructura de borde WAN como para SD-WAN. IDC identifica cuatro “Líderes” en SD-WAN: Cisco, Fortinet, HPE-Aruba y VMware.

Movimientos poderosos: tras la partida del fundador y director ejecutivo de Aruba, Keertie Melkoke, y la directora de tecnología, Partha Narasimhan, el año pasado, HPE nombró al veterano de la industria Phil Mottram para dirigir la subsidiaria de Aruba y seleccionó a David Hughes, quien llegó en la adquisición de Silver Peak, como director de tecnología.

En cifras: 30,7 %: los ingresos de WLAN de HPE-Aruba aumentaron un 30,7 % en el primer trimestre de 2022, lo que le otorga a la empresa una participación de mercado del 16,5 %.

Perspectiva: Después de asistir a la última conferencia de usuarios de la empresa, el analista Kerravala informó: “Lo que encontré fue que la empresa estaba mejor alineada con la empresa matriz HPE. Aruba fabrica excelentes productos y ha sido uno de los proveedores de redes mejor administrados; tenía sentido dejarlo como su propia entidad, después de la adquisición. Ahora que los productos de HPE y Aruba se han unido, claramente es hora de que HPE tenga una mayor influencia”. El analista Will Townsend de Moor Insights dice que está impresionado con el reciente anuncio de ocho ofertas de NaaS especialmente diseñadas, que incluyen acceso por cable, SD-Branch, núcleo con cable e inalámbrico para interiores. Agrega: “HPE continúa liderando el paquete en servicios de consumo de TI desde mi perspectiva”.

6.- Fortinet: Se une al club de los mil millones o del Millardo

Por qué están aquí: con su destreza interna en el desarrollo de productos, Fortinet ha creado una plataforma integrada de equipos de seguridad y redes. Fortinet es líder en las clasificaciones más recientes de Gartner para proveedores de SD-WAN, así como firewalls de red e infraestructura WAN-edge. Además, está clasificado como un visionario en la infraestructura de LAN inalámbrica y por cable empresarial. Gartner enumera a Fortinet como uno de los cinco principales proveedores mundiales de Zero Trust en términos de participación de mercado y tiene “los ingresos de más rápido crecimiento de cualquier proveedor”.

Power Moves: patrocinó un torneo de golf de la PGA: el Campeonato Fortinet se jugó en septiembre en un campo de golf en Napa Valley.

En números: Fortinet reportó su primer trimestre de mil millones de dólares en el segundo trimestre de 2022, con ingresos que alcanzaron los $1.040 millones, un 29 % más año tras año. Para dar una idea del impulso de Fortinet, los ingresos anuales pasaron de $ 2160 millones en 2019 a $ 2600 millones en 2020 (un aumento del 20 %) a $ 3300 millones (un aumento de $ 29 %) en 2021. Y está en camino de alcanzar los $ 4000 millones este año.

Perspectiva: bajo el liderazgo constante de los hermanos Xie (Ken y Michael), Fortinet ha desarrollado su plataforma Security MESH de productos que comparten un solo sistema operativo (FortiOS) y se pueden administrar de forma centralizada. Por ejemplo, SD-WAN para conectividad, ZTNA para acceso seguro y seguridad de nivel empresarial para inspección y protección del tráfico se pueden configurar, orquestar y administrar mediante una consola centralizada. El presidente y director ejecutivo Ken Xie dice: “Las ganancias de participación de mercado de Fortinet están siendo impulsadas por la convergencia de redes y seguridad y un enfoque acelerado en la consolidación de proveedores”.

7.- Extreme Networks: US$ 1 millardo en ingresos anuales por primera vez

Por qué están aquí: Extreme is hot. Extreme, líder en el análisis más reciente de Gartner sobre infraestructura LAN cableada e inalámbrica, obtiene altas calificaciones por sus capacidades de administración basadas en la nube (ExtremeCloud IQ) y su plataforma de automatización CoPilot. Extreme continúa ofreciendo nuevos productos, incluidos conmutadores “universales” cableados e inalámbricos, su primera oferta de SD-WAN y tecnología de redes digitales gemelas que permite a los clientes probar nuevas configuraciones antes de la implementación. El analista de ESG Bob Laliberte dice: “Esas son cosas que harán que las personas se sienten y presten más atención a Extreme, ahora que tienen ese entorno completo, unificado y de extremo a extremo”.

Power Moves: Extreme completó implementaciones de Wi-Fi 6 para equipos de béisbol de las Grandes Ligas, incluidos los Medias Rojas de Boston, los Medias Blancas de Chicago, los Tigres de Detroit, los Reales de Kansas City, los Mets de Nueva York, los Piratas de Pittsburgh y los Marineros de Seattle.

En cifras: $1.100 millones: Extreme reportó ingresos en el año fiscal 2022 de $1.100 millones, un 10 % más que en 2021. La compañía también reportó una acumulación récord de productos de más de $500 millones.

Perspectiva: el presidente y director ejecutivo, Ed Meyercord, ofrece una evaluación alcista sobre el futuro: “Seguimos ganando participación de mercado en función de nuestra innovación en la nube líder en la industria con nuevas soluciones AIOps y ExtremeCloud SD-WAN que simplifican enormemente la administración de red para los clientes. Extreme predice que a medida que se alivian los problemas de la cadena de suministro y la empresa puede abordar esa acumulación, se espera que los ingresos aumenten entre un 10 y un 15 % durante los 12 meses, desde el 30 de junio de 2022 hasta el 30 de junio de 2023.

8.- Juniper Networks: ‘Mist-ification’ paga claros dividendos

Por qué están aquí: la adquisición de Mist Systems por parte de Juniper en 2019 está dando nueva vida a la empresa. Juniper dice que su cartera de productos de acceso por cable, acceso inalámbrico y SD-WAN administrados a través de Mist AI creció más del 60 % año tras año en el segundo trimestre de 2022. Juniper fue nombrada líder en la clasificación de Gartner de LAN alámbrica e inalámbrica proveedores de infraestructura. Gartner dice que Juniper se está diferenciando a través de AI, ML, automatización y AIOps de lenguaje natural a través de Marvis, su asistente de red virtual.

Movimientos poderosos: adquirió WiteSand, un líder en control de acceso a la red (NAC) Zero Trust nativo de la nube.

En cifras: 117 %: crecimiento interanual de Juniper en LAN inalámbrica, según un informe del 650 Group publicado en el primer trimestre de 2022.

Perspectiva: Dell’Oro Group cita a Juniper como uno de los dos proveedores capaces de manejar mejor la escasez de la cadena de suministro de WLAN, y señala que HPE-Aruba y Juniper “realmente se sacaron los conejos del sombrero”. Dell’Oro agrega: “El negocio de AP administrado en la nube todavía está dominado por Cisco, aunque este trimestre [Q2, 2022] Juniper obtuvo una participación de mercado descomunal en LAN inalámbrica administrada en la nube”. Juniper ha tenido éxito en el crecimiento de su negocio de redes empresariales en general, que aumentó un 18 % en el primer trimestre de 2022, y ahora es más grande que sus divisiones de proveedor de servicios y nube por primera vez. Agrega el CEO de Juniper, Rami Rahim. “Las señales de demanda se mantienen saludables y estamos viendo oportunidades atractivas en nuestros mercados empresariales, de nube y de proveedores de servicios. Con base en este impulso, la cartera de pedidos que hemos acumulado y nuestras últimas expectativas con respecto al suministro, soy cada vez más optimista con respecto a nuestras perspectivas de crecimiento de ingresos para el año”.

9.- Dell: el juego de suscripción APEX alcanza US$ 1 millardos de ingresos al año

Por qué están aquí: Aprovechando su poderosa línea de servidores, almacenamiento, infraestructura hiperconvergente, redes y seguridad, Dell está forjando una posición de liderazgo con su oferta de infraestructura como servicio APEX. APEX ofrece a las empresas la oportunidad de implementar infraestructura de TI en centros de datos, entornos de nube o de nube híbrida que Dell instalará y administrará como servicio. APEX está dirigido a los requisitos empresariales de velocidad, agilidad y resiliencia, al mismo tiempo que evita los gastos de capital.

En números: $ 24 mil millones: más o menos unos pocos millones, la cantidad que se espera que Michael Dell recaude cuando finalice la compra de VMware por parte de Broadcom por $ 61 mil millones. Michael Dell posee el 41% de VMware.

Power Moves: Recientemente lanzó su versión más grande de sus exitosos productos de almacenamiento PowerStore y el software de administración PowerMax.

Perspectiva: Dell registró ingresos en el segundo trimestre del año fiscal 2023 de $26.4 mil millones, un 9% más. Los ingresos por almacenamiento fueron de $4300 millones, un 6 % más, mientras que los ingresos por servidores y redes fueron de $5200 millones, un 16 % más año tras año. Dell continúa desarrollando su base instalada de dispositivos de almacenamiento al agregar análisis de datos avanzados (Data Lakehouse). Dell también ofrece protección contra ransomware en forma del servicio PowerProtect Cyber ​​Recovery. Steve McDowell de Moor Insights and Strategy resume la estrategia de Dell de esta manera: “La aceptación de Dell de la realidad de múltiples nubes que enfrentan la mayoría de las organizaciones de TI es una declaración poderosa del proveedor de infraestructura de TI más dominante del mundo. Dell no solo envía mensajes de “perfil a núcleo a la nube”, sino que ofrece activamente productos y soluciones que simplificarán la vida de los administradores de TI”.

10.- Zscaler: Pionero en seguridad nativa de la nube, SSE, ZTNA

Por qué están aquí: las macrotendencias, como los cambios al trabajo remoto y la mayor implementación de aplicaciones basadas en la nube, han jugado directamente en la timonera nativa de la nube de Zscaler: bajo el paraguas de Zscaler Zero Trust Exchange, la compañía ofrece un servicio seguro ( SSE), Zero Trust Network Access (ZTNA), protección de aplicaciones de extremo a extremo y seguridad en la nube. Gartner nombró a Zscaler líder en su primer ranking de proveedores de SSE. Gartner dice que Zscaler “tiene un sólido historial de innovación y continúa invirtiendo antes que sus competidores en esfuerzos para proporcionar innovaciones interesantes en el mercado de SSE”. Por ejemplo, fue el primero en introducir la gestión de la experiencia digital (DEM), una versión avanzada de la gestión del rendimiento de las aplicaciones, que le permite recopilar y analizar las experiencias de los usuarios finales dondequiera que esté instalado el agente.

Power Moves: compró Smokescreen Technologies, una plataforma de engaño cibernético que proporciona predicción de amenazas, respuesta a infracciones y otros servicios relacionados. También se hizo con Trustdome, un innovador en Cloud Infrastructure Entitlement Management (CIEM).

Por los números: $ 1,091B: Zscaler se une a las filas de las empresas que alcanzan el umbral de $ 1 mil millones. Los ingresos anuales alcanzaron los $1,091 mil millones en el año fiscal que finalizó el 31 de julio, un aumento del 62 % año tras año.

Perspectiva: la compañía dice que espera que los ingresos aumenten secuencialmente de $ 318 millones en su cuarto trimestre de 2022 a $ 340 millones en su primer trimestre del año fiscal 2023. Y los ingresos anuales podrían llegar a $ 1500 millones, según el estado financiero de Zscaler del 8 de septiembre. En el frente de la innovación, la compañía introdujo recientemente la protección de aplicaciones nativas de la nube y Zero Trust para cargas de trabajo en la nube. Dice el presidente y director ejecutivo Jay Chaudhry: “A pesar del panorama macroeconómico incierto, que continúa evolucionando, seguimos viendo una demanda favorable para nuestra plataforma Zero Trust Exchange porque hace que las empresas sean más seguras, simplifica la TI y reduce los costos”.