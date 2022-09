Regtech, Legaltech y Compliance: claves para la innovación empresarial

Regtech, Fraud, Legal & Innovation Tech Summit 2022, 100% online será el encuentro profesional anual de referencia sobre tecnologías para el cumplimiento regulatorio.

Estar actualizados sobre las últimas tendencias y desafíos, es imperativo para mantener altos niveles de innovación y crecimiento. ¿Cuáles son los próximos retos para garantizar el cumplimiento normativo? II Regtech, Fraud, Legal & Innovation Tech Summit 2022 es la cita imprescindible para conocer las últimas novedades, los retos y oportunidades de la industria, con el objetivo de presentar las soluciones y servicios que ayudan a las empresas a cumplir con la regulación actual de una manera eficiente a través de las nuevas tecnologías. Los expertos compartirán puntos de vista sobre temas actuales y relevantes en Crypto, Regtech, Legaltech y Compliance.

El evento organizado por Urban Event Marketing Agency, contará con la participación destacada de expertos como Ana Pérez Carrascosa, Especialista en Compliance y Protección de datos en EVO BANCO; Mariana García Fernández de Mesa, General Counsel & Compliance Officer Iberia en ACCOR; Vicente José García Gil, Presidente de la Fundación para la Innovación Financiera y la Economía Digital, FIFED; Silvia Madrid, Head of Legal and Compliance Iberia at UNICREDIT S.p.A; Maria Dolores Pescador, Executive Chairman de Logalty y representante de la vertical de RegTech de la AEFI; Lorenzo Piatti, Business and solutions Compliance y Alfonso Carcasona, CEO de CAMERFIRMA ; Álvaro Écija, Fundador de MIA BREACH HUNTER; Lucas Carmona, Technical Product Manager en UNITECH IBEROAMERICANA; Fernando Sentíes Palacio, Fundador y Global CEO de AMITAI® México y América Latina; José María Baños, socio director del departamento de negocio digital de LETSLAW by RSM, entre otros.

Algunos de los temas a tratar giran sobre retos y tendencias, la aplicación de IA para mejorar los sistemas de Compliance, eIDAS 2 y cartera digital, las herramientas tecnológicas para detectar, interrumpir y derrotar amenazas sofisticadas en el cumplimiento regulatorio, programas de Ética y Cumplimiento como base para la sustentabilidad de las empresas, desafíos que empresas y directivos deben afrontar en materia de compliance normativo, retos regulatorios y la evolución dinámica de las tecnologías, entre otros.

La jornada que comenzará a las 4pm CET será patrocinada por CAMERFIRMA, AMITAI, UNITECH IBEROAMERICANA y MIA BREACH HUNTER con el apoyo como media partners de Diario Jurídico.com, Digital Innovation News, Tiempo de Inversión, Law & Trends, Economist & Jurist, BeInCrypto, Revista Interactiva, Revista Transformación Digital, Control Publicidad, Marketing Insider Review, Diario Crítico.com, The Standard CIO, Todo Startups, Emprendedores 2020, Periódico PublicidAD y, con la colaboración de la Fundación para la Innovación Financiera y la Economía Digital – FIFED, la Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo – CUMPLEN, la Asociación Española Multisectorial de Microempresas – AEMME, Escuela de negocios online EALDE Business School, la Asociación Española Fintech e Insurtech – AEFI, la Asociación Española de Programadores Informáticos – AEPI, la Asociación Empresarial del Parque Tecnológico de Leganés, Colegio Oficial de Ingenieros en Informática del Principado de Asturias – COIIPA, la Cámara Argentina de Internet, la Asociación de Técnicos de Informática – ATI, el Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería Informática e Ingenieros Técnicos en Informática del Principado de Asturias – CITIPA, EOI Escuela de Organización Industrial, el Clúster Big Data Madrid y la Fundación Big Data, entre otros.

