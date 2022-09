Pagos en Latam, conozca lo que demandan los minoristas 

La pandemia dejó sus lecciones y, según BPC, aunque el efectivo no ha desaparecido, los minoristas demandan pagos nuevos y tecnológicos.

Para algunos analistas, la pandemia de Covid-19 y las medidas extremas que se aplicaron intentando relentizar su propagación adelantaron en algunos lustros y hasta décadas la adopción de tecnología que no volverá a sus cajas.

Muchas de ellas no son nuevas y algunas han luchado durante décadas con la férrea resistencia de la tradición o la cortedad de fondos para la actualización como suele ser el caso de los pequeños comerciantes.

Por ello fue, justamente, este sector el más golpeado por el Covid-19. Ahora, como sobrevivientes, se muestran dispuestos y hasta demandantes según el informe: Impulsores del Cambio en los Pagos: Modernización de los Pagos para crear un nuevo valor.

El estudio fue promovido por BPC firma líder de pagos globales y en el se analiza cómo ha sido la evolución transaccional para la banca y organizaciones como los neobancos y las fintechs, al momento de ofrecer alternativas a los negocios y sus clientes.

Cuando recordamos quupe, durante el primer semestre de la pandemia en 2020,la región se bancarizó a una tasa que había visto en toda su historia mientras la adopción de medios de pagos transfronterizos como PayPal también se disparó, queda claro que el crecimiento por venir depende mucho de lo que se logre en este sector.

Adopción acelerada

Mauricio Fernández, Director de Operaciones Américas de la empresa destaca que la modernización de las plataformas de pago para los bancos, los proveedores de servicios transaccionales (PSP) y otras entidades que ofrecen soluciones enfocadas en los métodos de adquisición por lo que estos evolucionan de manera acelerada.

“América Latina es un mercado en continua expansión, que ofrece posibilidades para que los comercios de la región incorporen métodos que impacten en la vida del consumidor final y atiendan sus necesidades financieras”, apuntó.

Eso se refleja en los hallazgos del estudio, el cual revela las tendencias principales que se abren paso en la región e lo referente a pagos en retailers o comercios minoristas.

BPC, destaca en su informe que, para el caso de América Latina, las tres principales tendencias en los métodos de pago que se están consolidando son:

1.- Tarjetas de crédito y débito

Según el VII Informe sobre la Inclusión Financiera publicado por la Federación Latinoamérica de Bancos (Felaban) en el 2020 la región alcanzó la cifra récord de 1.000 millones de unidades en circulación distribuidos así:

Argentina con 41,5 millones

México, 27,7 millones

Colombia, 14,7 millones

Perú, 9,6 millones

Y Chile, 14,0 millones

“Las transacciones basadas con estos métodos siguen siendo la principal forma de pago en América Latina. Sin embargo, su penetración y uso pueden variar según el país”, analiza el vocero de BPC.

Señaló, además, que la tasa de crecimiento interanual promedio en el 2021 fue:

Para las tarjetas de crédito llegó al 21%

Mientras que el de las de débito estuvo cerca del 13%

2.- Transacciones en efectivo

Sí, hay avances. Pero América Latina está lejos de ser Suecia y, por ello tanto, el uso del efectivo es aún muy popular dentro de la población.

Según un reciente estudio del Banco Mundial, más de la mitad de la población en la región aún prefiere usar el dinero en efectivo para realizar sus pagos.

3.- Pagos alternativos

Las billeteras digitales y otros métodos de pago como el Buy Now Pay Later (compre ahora y pague después), no han ganado en la región – todavía – el mismo nivel de tracción que en otras partes del mundo.

Los factores económicos y socioeconómicos que influyen en la región hacen que el mercado esté en plena maduración para la inclusión de este tipo de productos.

El destino de los pagos en América Latina

Fernández recordó que, durante el 2021, las transacciones globales de comercio electrónico:

Aumentaron un 14%

Se prevé que su volumen supere los US$ 8,3 billones (millardos en español) para el 2025

Más de la mitad de este gasto se producirá a través de dispositivos móviles

“La evolución del Terminal de Punto de Venta (TPV), los pagos QR, la nueva generación de POS (Datafonos) hacen parte de los beneficios que la tecnología produce en el ecosistema financiero y comercial del mundo”, destacó Mauricio Fernández.

En este sentido, el informe de BPC, releva como fundamentales los siguientes aspectos en la evolución de los servicios de adquisición: