Xerox y Quadient mejoran el CX a través de plataformas

Las empresas Xerox y Quadient trabajan conjuntamente en simplificar los procesos de comunicación para el logro de una mejor experiencia de uso.

En teoría, nunca ha existido una época en la cual el cliente no haya tenido la razón. Sin embargo, por mucho tiempo, las empresas “mediaron” sus expectativas y hasta lograron “definir” lo que debía querer.

No estamos seguros de que esto no continue ocurriendo pues, después de todo, el diseño de los productos – qué hacen y qué no – sigue en manos de los fabricantes.

Pero el concepto de Experiencia del Consumidor apunta a que, le demos lo que le demos, hemos de procurar que lo disfrute y lo gratifique.

Es por ello que, con la creación de aplicaciones personalizadas, Xerox y Quadient trabajan en conjunto para ofrecer soluciones de comunicación que proporcionan interacciones únicas a los clientes con las empresas.

El objetivo de reforzar el trabajo en América Latina es desarrollar otras fuentes de negocio orientadas a clientes corporativos en Customer Engagement Services y Content & Capture Services.

“México está en crecimiento, hay mucha oportunidad de desarrollo de soluciones de Xerox y Quadient de comunicación direccionada para clientes”, comenta Daniel Demetrio Santos, Director Ejecutivo de Cuentas Estratégicas para Xerox Mexicana.

Por su parte, Mohammed Altikriti, Partner Sales Manager para Latam de Quadient, destacó el trabajo que ha venido realizando su empresa sobre la CXM (Customer Experience Management, por sus siglas en inglés, o Gestión de la Experiencia del Cliente).

“El go to market del portafolio CXM de Quadient está orientado con plataformas que están desarrolladas para ofrecer flexibilidad, fácil manejo, velocidad y transparencia para entregar soluciones de comunicación omnicanal y que pueden ser personalizadas de una manera rápida por parte de nuestros clientes”, afirmó.

La plataforma como ventaja

Destacó también que este tipo de soluciones ya tienen presencia en Argentina, Perú, Chile y Brasil. En México se está empezando con CES,

“Ahí es donde nos enfocaremos en banca, telefónicas, retail, servicios, departamentales, aseguradoras; hay mucho potencial de mercado”, comenta Héctor Zárate, Sales Manager para México y Centro América en Quadient.

En este sentido, destacaron también que la alianza ha permitido que los tiempos de procesos se reduzcan entre un 50% y 80%.

Esto le permite a los clientes que el personal dedicado a estas tareas se redujera, también, de 20 a cinco personas y obtuvieron un incremento en los ingresos de facturación y la posibilidad de nuevos negocios.

Existen casos específicos de otros países en áreas de salud, donde existían problemas de tener al día las facturas, con Xerox y Quadient se logró tener a tiempo los recibos y se incrementaron en 40% los pagos de clientes morosos. En tres meses se vieron reflejados los ingresos, lo que favoreció a un mejor retorno de inversión.