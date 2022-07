eCommerce Fintech y sus desafíos en la región 

Si bien el llamado eCommerce o comercio electrónico aprovechó la pandemia para crecer, aún ha retos y oportunidades que capitalizar.

Durante la pandemia y en medio de un caos e incertidumbre desconocido, las cifras mostraron una fuerte y rápida respuesta de sobrevivencia.

De acuerdo al ​​Reporte Venta Online 2021 de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), a lo largo de 2020:

El eCommerce (comercio electrónico) creció 81% con respecto al año anterior

Esto representó un tamaño del mercado, sólo en México, del 9%

En la versión más reciente del estudio, la AMVO registró que en 2021:

Hubo un incremento de 27%

Esto representa 11.3% del total de las ventas en el país en la actualidad

Ni en México ni en el resto de la región las cifras obtenidas durante el periodo tienen presentes y ya estaban descartadas como posibilidad en las expectativas de los analistas de mercado.

Al final del día, el asunto de la transformación digital era un problema de política e incentivos. Gracias al Covid-19, hacerlo fue cuestión de vida o muerte. Ese incentivo (la supervivencia) suele funcionar.

Lo que aún no alcanza

A pesar de los avances en materia de inclusión financiera que dejó la pandemia, en nuestros países, en general y algunos como México, en particular, la problemática aún no se ha solucionado de fondo.

De acuerdo a datos de la Encuesta de Inclusión Financiera (ENIF) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México poco más del 30% de la población no cuenta con algún tipo de producto financiero formal.

Y eso es al día de hoy, tras el aprendizaje de la pandemia.

Según Nick Grassi, Co-CEO de Finerio Connect, startup de finanzas integradas, se trata de personas que no aún no tienen acceso al mundo que abre el comercio electrónico, con lo cual los están perdiendo, al miso tiempo, la banca, las fintech, los comercios y, probablemente, los industriales.

“En la medida que continúen los crecimientos del ecommerce, las empresas deberán diversificar sus opciones de pagos a distancia o establecer alianzas con fintechs que ofrezcan estos servicios, eso les ayudará a mantenerse competitivas”, recomienda Grassi.

Tecnologías habilitadoras

Lo cierto es que, tanto las empresas como la industria financiera pueden hacer uso de distintas tecnologías habilitadoras para encauzar las tendencias actuales de crecimiento del ecommerce.

En este sentido, el Open Banking ofrece la posibilidad de que haya flujos enormes de datos e información en el sector para diseñar productos que atiendan necesidades específicas de los usuarios que no pueden acceder a la banca tradicional.

Grassi señala que el modelo del Open Banking también ofrece información tangible para que la industria financiera construya productos ideales para sus usuarios y da a los clientes la posibilidad de acceder a más y mejores servicios que verdaderamente atiendan sus necesidades.

Otra de las tecnologías habilitadoras para fortalecer eCommerce es el Buy Now, Pay Later (BNPL): según estimaciones de Research and Markets, se estima que este mercado aumentará 100.3% en México a lo largo de este 2022.