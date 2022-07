Generación Alfa, estos son sus canales de compra preferidos

Adivinó. Sí: para la generación Alfa Tik Tok, Instagram y Youtube son su centro comercial. Los metaversos pueden cambiar esto.

No. Los centros comerciales físicos ya no son lo que fueron y, aunque aún no están en peligro de extinción, bien saben los comerciantes de algunos en Estados Unidos que esa afirmación es relativa.

¿Hasta que punto la virtualidad que claramente prefiere la Generación Alfa debe prepararnos para un futuro sin tiendas?

O dónde los s locales de paso son poco más que taquillas de recolección de compras ya ocurridas. A lo sumo.

Más importantee: ¿es irreversible y para todos, en términos globales?

Lo cierto es que, aunque parecen demasiado jóvenes para hacerlo, la Generación Alfa ya está cambiando al mercado. Y estas preguntas no son sino un comienzo.

Aunque, quizás para usted el comienzo sea que le aclaren – exactamente – quienes pertenecen a esta nueva clasificación.

Y si le parece que – al fin de cuentas – gracias a la pandemia, las redes sociales (al igual que los videos juegos) se convirtieron en un espacio comercial masivo quizás deba mirar con más detalle el quién es quién de nuestro tiempo.

Atrás, ahora vamos con los Alfas

Primero hay que decir que fue Mark McCrindle, investigador social de origen australiano, intridujo la noción de «Generación Alfa» en el 2005. Con ella definió a la generación integrada por todos aquellos individuos nacidos después del año 2010.

Lo más importante, sin embargo, no es el “desde cuándo”. Lo que realmente distingue a esta generación de las anteriores es que es el primer grupo digital verdaderamente inmersivo.

Sí, ya sé: ha oído eso antes. Pero, piense otra vez. Está es REALMENTE la primera generación que nació y se crio en medio de un entorno en donde sólo hay teléfonos inteligentes, las tablets y otros dispositivos digitales.

Las tecnologías y dispositivos previos están en áticos y museos. A veces perdidos en las versiones hogareñas de las papeleras de reciclaje.

Según un estudio desarrollado por Infobip junto a IDC, se estableció que 7 de cada 10 millennials estarían dispuestos a compartir más de su información personal a cambio de recibir experiencias más personalizadas.