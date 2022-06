¿Ahora nos atenderá el Dr. Google?

Cuando se quiere averiguar algo, una buena parte del mundo se ha acostumbrado a decir que lo buscará en Dr. Google. No debería sorprender, que en un futuro no muy lejano, la atención en algunos temas de salud también la esté proveyendo alguna empresa de Google. Google (a través de su ente corporativo Alphabet) ha venido haciendo muy importantes inversiones en este sector, en las áreas de vestibles, registros de salud, Inteligencia Artificial relacionada con la salud y en la extensión de la longevidad humana y además ha probado que tiene la capacidad hacer funcionar e integrar sus adquisiciones.

Las economías avanzadas típicamente dedican el 10% del PTB a la salud, influenciado por el aumento de la edad de la población. En Estados Unidos, el complejo de la salud-industria consume el 17% del ptb, equivalente a US$3.6 trillones. La magnitud e inercia del inmenso sistema de salud estadounidense, compuesto por fabricantes de medicinas, farmacias, aseguradoras, hospitales y otros lo han protegido de la disrupción. Pocos otros sectores le ofrecen a los gigantes de la tecnología un mercado potencial tan atractivo.

El año 2021 los cinco gigantes tecnológicos estadounidenses invirtieron US$3.000 millones en empresas y emprendimientos en salud y posiblemente más en acuerdos no divulgados. Algunas de sus apuestas del pasado están comenzando a producir resultados. Amazon tiene su farmacia en línea y servicios de telemedicina que cubren toda Estados Unidos. El smartwatch de Apple continúa acumulando nuevas funcionalidades de salud, la más reciente siendo la de seguimiento-de-fármacos. Los visores de Oculus (Meta) ofrecen diversión relacionada con el condicionamiento físico. Microsoft y Amazon continúan expandiendo su lista de ofrecimiento asociados a la salud en sus respectivas Nubes.

Sin embargo es Google ( ahora a través de su ente corporativo Alphabet) la que tiene las pretensiones más ambiciosas en este campo. Entre 2019 y 2021 Alphabet ha completado más de 100 negociaciones relacionadas con cuidado de la salud y ciencia de la salud, la cuarta parte del total que ha realizado. A la fecha, este año han invertido US$1.700 millones en este campo, cuando los otras gigantes están el orden de US$100 millones. En Nature Index, donde se mide el impacto de los papers científicos, Alphabet está ranqueado en el 5º. lugar en el sector de ciencias de la salud.

Es muy relevante el hecho que el método a través del cual Alphabet enfoca la innovación, a través de la adquisición e inversión en muchos proyectos, le ha servido bien. Estos incluyen su negocio central, el motor de búsqueda, pero también Gmail, Google Docs, Android y Google Maps. Es una habilidad particular, la de desarrollar e integrar negocios que otros arrancaron, en la que muchas otras empresas fallan.

