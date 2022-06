eSports sigue en expansión con México liderando en Norteamérica 

La nación azteca se ha proclamado campeón de eSports en su región natural, la más activa de la especialidad en el continente.

Sin duda, el confinamiento radica como medida profiláctico y preventiva para la expansión del Covid-19 ha dejado huellas imborrables en el mundo de los videojuegos y marca una nueva etapa en su historia.

Y, cada vez más, los países de América Latina formamos parte de la misma.

Un hito en esta historia lo constituye el hecho de que la Selección Nacional de México eSports resultara campeona de los FIFAe Nations Cup Playoffs de Norte y Centro América, que se celebrados recientemente.

La victoria fue un logro de la Selección conformada por Heber Cárdenas, Luis Ramírez, Ariel Moreno (Essential Gaming) y Joksan Redona (Complexity Gaming), tras clasificar en primer lugar del grupo a la fase final con 20 puntos.

Con este resultado, los mexicanos superaron a:

Canadá (18)

Costa Rica (17)

Estados Unidos (16)

Puerto Rico (7)

Y Honduras (5)

Como puede verse, America Latina no sólo no está ausente de los eSports sino que, además, cuenta con representantes no tradicionales como el país centroamericano.

En las grandes ligas

Cabe destacar el nivel competitivo del certamen: en la ronda de semifinales, el equipo mexicano venció a la selección de Estados Unidos por marcador de 0-2 en el primer partido y perdió, por la mínima diferencia. en el segundo encuentro.

Con ese resultado e la mano, el equipo nacional de México pasó a la final.

En un parti que explica el crecimiento sostenido de losa eSports, la escuadra latinoamericana venció a Canadá en penales, luego de quedar empatados a 3 en el marcador global del primero y segundo partidos, y a cero en el tiempo extra.

La tanda de tiros penales terminó con marcador de 5-4 a favor de la SNM eSports.

Con esta victoria, la SNM eSports se lleva el campeonato de los playoffs de la FIFAe Nations League y asegura su boleto para la FIFAe Nations Cup que se realizará en Dinamarca del 26 al 29 de julio de este año.