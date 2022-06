Google invertirá 1.200 millones de dólares en América Latina para apoyar el desarrollo económico de la región a través de la transformación digital. La información se dio a conocer en el marco de la IX Cumbre de las Américas que se celebra en Los Ángeles.

Sundar Pichai, CEO de Google, lo tiene muy claro: “La transformación digital requerirá de la inversión de los gobiernos y el sector privado en infraestructura, personas, innovación tecnológica y políticas públicas. En América Latina, alcanzar todo el potencial de las tecnologías digitales podría generar un impacto económico anual de hasta US $1,37 trillones para 2030 en seis de las economías más grandes de la región, o el 23% del PIB combinado de estos países”.

Y con este potencial, lo que motiva al gigante de la tecnología en la labor de afianzar su presencia en los principales mercados de América Latina. Según lo ha declarado Pichai, las previsiones de inversión de la corporación rondan los 1.200 millones de dólares, distribuidos en varios proyectos, entre los que destaca el tendido de un cable submarino que se extendera desde Estados Unidos hasta Argentina para soportar la infraestructura de conectividad de la empresa en la región.

“Hemos estado invirtiendo en América Latina durante los últimos 17 años, y hoy anunciamos un compromiso de cinco años por US $1.200 millones para la región. Nos centraremos en cuatro áreas en las que creemos que podemos ayudar mejor a la región a prosperar: infraestructura digital, habilidades digitales, ecosistema emprendedor y comunidades inclusivas y sostenibles”, destacó Pichai.

Infraestructura submarina

Bajo el nombre Firmina, en honor a la la abolicionista brasileña Maria Firmina dos Reis, el cable submarino de Google podría estar prestando servicios en 2023. Se extenderá desde la costa este de los Estados Unidos hasta Las Toninas, Argentina, con extensiones a tierra adicionales en Praia Grande, Brasil y Punta del Este, Uruguay.

“Firmina será el cable más largo del mundo capaz de funcionar con una sola fuente de energía en un extremo del cable en caso de que sus otras fuentes de energía no estén disponibles temporalmente: un impulso de resiliencia en un momento en que la fiabilidad de la conectividad es más importante que nunca”, destaca.

Esta infraestructura de conectividad estará inicialmente a las instalaciones de Google Cloud operativas en Santiago de Chile y Sao Paulo en Brasil. “De cara al futuro, nuestras regiones de Google Cloud continuarán ayudando a más organizaciones a acelerar su transformación digital y avanzar hacia el crecimiento a largo plazo. También incrementaremos nuestros equipos de ingeniería en Brasil. Estos nuevos roles, con un enfoque en áreas esenciales como la privacidad y la seguridad, nos ayudarán a crear mejores productos para la región y el mundo”, afirmó Sundar Pichai .

Apoyo a las startups y pequeñas empresas

El CEO de Google se suma a los expertos de la industria tecnológica que han visto en los países latinoamericanos un motor acelerado de innovación basada en tecnologías emergentes. “Cuando abrimos nuestro campus de Google for Startups en Brasil en 2016, no había unicornios en la región. Hoy, hay 35, incluyendo 13 unicornios que fueron parte de los programas Google for Startups. Con inversión, recursos y capacitación de Google for Startups, hemos apoyado a más de 450 empresas emergentes en la región. Estas startups han recaudado más de US $9.000 millones en inversiones, creando 25.000 puestos de trabajo”.

Pichai destaca el caso de Oliver Pets, una startup argentina que, con el apoyo de Google for Startups, pudo lanzar la atención veterinaria virtual a través de su aplicación y expandirse a México y otras partes de América Latina.

“También estamos viendo cómo nuestros productos y servicios están ayudando a las pequeñas empresas a prosperar en tiempos difíciles. Cuando Fátima Álvarez, cofundadora de la startup mexicana Someone Somewhere, cerró sus tiendas minoristas durante la pandemia, recurrió a herramientas digitales como Google Workspace y Google Ads para mantener su negocio de ropa funcionando en línea”, agrega.

Soporte a proyectos inclusivos y sostenibles

Google.org, el brazo filantrópico anunció un paquete de ayudas por 300 millones de dólares a proyectos de inclusión y sostenibilidad en América Latina.

Las donaciones se jecutaran en un plazo de cinco años, que incluyen US $50 millones en aportes en efectivo y US $250 millones en créditos publicitarios, “para apoyar a las organizaciones sin fines de lucro enfocadas en áreas como la sustentabilidad y la creación de oportunidades económicas para las mujeres y los jóvenes. Por ejemplo, una aportación de US $2 millones de Google.org para Pro Mujer ayudará a las empresas lideradas por mujeres indígenas en Guatemala, El Salvador y Honduras a acceder a microcréditos y capacitación en habilidades digitales”.

Fomento de habilidades a través de la formación

El cuarto pilar en las inversiones de Google en la región latinoamericana estará cimentado en el fomento de la formación y desarrollo de capacidades digitales de la población. “Mediante nuestro programa “Crece con Google” y los beneficiarios de Google.org, hemos capacitado a casi 8 millones de personas en América Latina en habilidades digitales desde 2017″, indicó Pichai.

“Para aprovechar este impulso, anunciamos que otorgaremos becas para Certificados de Carrera de Google a un millón de personas en América Latina. Esta capacitación ayudará a las personas a acceder a empleos bien remunerados en campos de alto crecimiento”, terminó.