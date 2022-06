¿A qué huele el ecommerce? Durante el Marketplace Summit tendrá lugar la presentación del “perfume del ecommerce”, una iniciativa que busca “captar” la esencia del ecommerce.

Marketplace Summit, el mayor evento exclusivo sobre ecommerce & marketplaces que se celebra en España, regresa por cuarto año consecutivo, esta vez de forma íntegramente presencial.

El mercado Marketplace no deja de crecer año tras año en España. Un 61% de los españoles compra de forma habitual en ‘marketplaces’, superando la media mundial, según un estudio de la plataforma especializada en ‘marketplaces’ y patrocinador del evento Mirakl.

El informe denominado “State of Online Marketplace Adoption” de 2022 es una encuesta mundial realizada a 9.000 consumidores -incluidos 1.000 en España- que analiza las preferencias de los consumidores en materia de comercio electrónico y ‘marketplaces’.

Este estudio indica que a medida que la gente compra más en marketplaces, éstos abarcan una mayor parte de su gasto. Además, tres cuartas partes de los compradores de markets en España dijeron que desearían que más de sus minoristas favoritos tuvieran marketplaces.

Estos datos nos llevan a apostar por un evento de un sector con muchas oportunidades. Para ello hemos creado dos Salas sectoriales con unas agendas multidisciplinares en la que estarán grandes compañías como Fnac, PC Componentes, Mahou, Coca Cola, Wish, Joom, ManoMano, Pergal, Flamingueo, entre otros.

¿A qué huele el ecommerce?

¿Alguna vez te habías hecho esta pregunta? “Pues si es así, te confirmo que podrás conocerlo en el Marketplace Summit”, nos comentan los organizdores del evento. “Nos pusimos a pensar; ¿A qué huele el ecommerce? ¿Será una de esas cosas que no huelen? Mentira. Todo tiene un olor, así que decidimos ponernos manos a la obra y elaborar un perfume; Capturar la esencia del ecommerce. ¿Tendrá tonos afrutados? ¿Florales? ¿Cítricos? ¿Amaderados? A través de un sencillo formulario, la organización va a recoger opiniones para elaborar ‘EAU DU FUNNEL’, que será presentado EN VIVO y EN DIRECTO, en Marketplace Summit 2022. Y, además, todos los asistentes recibirán gratuitamente una muestra del perfume. Así que, si quieres llevarte tu muestra, consigue ya tu entrada aquí”.

Otra de las iniciativas exclusivas que podrán conocer los asistentes al evento será la de conseguir su “pintura personalizada” gracias a la Inteligencia Artificial. En uno de los stands personalizados para la ocasión, el público podrá acercarse y a través de una serie de palabras que dirá a un dispositivo, éste le realizará un cuadro en directo basándose en la IA.

Dos Salas, speakers de primer de nivel, y mucho networking

Marketplace Summit contará con dos Salas en las que los asistentes podrán conocer de primera mano casos de éxito de empresas tan relevantes como el de ManoMano, que ofrecerá una conferencia titulada “Cómo superar los 2.000 MM€ de facturación & + 1.000 empleados.” ManoMano es uno de los marketplaces que más ha crecido en Europa en estos dos últimos años, ya ha conseguido 8 rondas de financiación por valor de 725 millones de dólares (600 millones de euros), y se ha hecho un hueco entre las empresas líderes de su segmento.

Habrá lugar también para diversas mesas redondas, como el Panel de Grandes players que han lanzado su Marketplace, donde estará Unilae, el nuevo marketplace del Grupo PcComponentes enfocado a la venta B2C multicategoría para vender productos en toda Europa, y FNAC, uno de los grandes retailers de electrónica e informática de toda Europa.

Otro Panel, esta vez el de “Marketplaces que vienen pegando fuerte”, porque no todo (aunque si una buena parte) en los marketplaces ocurre en Amazon. En los últimos años otros competidores le han ido ganando terreno. Contaremos con representantes de empresas como Joom, Wish, Drink6 Iberia, Ecukids, Fnac, etc., que nos explicarán cómo son los valores diferenciales de estos markets.

Marketplace Summit cuenta con el apoyo de Octopia, Mirakl, Mango Pay, Packlink Pro, ID Logistics, Adyen, y CTT Express.

HORARIO: De 10.00h a 15.00h

AGENDA: https://marketplacesummit.es/

ENTRADAS: https://ecommercenewstickets.com/events/marketplace-summit-2022