Zebra Store perfecciona la experiencia phygital de compra

El Covid-19 revalorizó los esfuerzos de Zebra Store para que los usuarios alcancen la mejor experiencia en sus compras, estén donde estén.

Hecho: en 2019, el Global Shopper Study de Zebra confirmó que, hasta los más fanáticos de la tecnología y las compras on line hubiesen coincidido que hay cosas que el eCommerce no podría proporcionar a los usuarios y, por tanto, que siempre habría gente que no adoptaría esta tecnología.

Ser capaz de tocar, ver y/u oler elementos, provoca una fuerte conexión emocional. Comprar frutas, telas… zapatos… Cualquier cosa que requerirá una intensa experiencia sensorial parecía estar convenientemente lejos del comercio electrónico.

Además, hablar con alguien cara a cara resultaba incomparable con respecto a levantar el teléfono y llamar a servicio al cliente.

Y entonces llegó el 2020, con toda su “carga viral” para echar por tierra todas estas creencias. Peor aún: las hizo irrelevantes.

Gracias a la pandemia, comenzamos a hablar más seriamente sobre cómo llevar la experiencia en la tienda a un nivel completamente nuevo, incluso para las marcas nativas digitales que comenzaban a aparecer en el ámbito físico para establecer conexiones personales que no se podían lograr en línea.

Digital primero según Zebra Store

Ahora, la conversación se centra en explorar cómo la tecnología puede mejorar y brindar a los minoristas nuevas opciones para crear experiencias de acuerdo con las necesidades del consumidor actual.

Las experiencias de los últimos dos años ha relevado que, en cada paso que el comprador da en cualquier proceso de compra, está acompañado con implementaciones tan amigables y familiares que, la mayoría de las veces, pasan desapercibidas a pesar de que marcan una gran diferencia.

De hecho, después de este par de años y de los cambios que han generado en la forma de consumir, se ha descubierti que el éxito no depende de las interacciones cara a cara sino de:

Cómo los compradores navegan en los negocios

Y cómo adoptan la tecnología de manera intuitiva

Pero, ¿cómo hacemos eso? Para explicar de forma visual y con detalles qué tecnología hay detrás del journey al comprar, Zebra diseñó una tienda virtual en la cual:

Todos los interesados podrán programar un recorrido desde su computadora

Y se resaltan todas las soluciones con las que podríamos interactuar desde la entrada hasta el momento de pago

Paso a paso

Diseñado para que el sector minorista apliqu lo que ha aprendido sobre satisfacer los problemas más comunes dentro de sus tiendas y logre implementar soluciones que fortalezcan la lealtad y felicidad del cliente, la tienda modelo de Zebra Store incluye e su recorrido todos los departamentos de una tienda común:

Farmacia

Ropa

Servicio al cliente

Área de auto pago

Alimentos y bebidas

e incluso, la bodega y zona de recolección para los pedidos de Click & Collect

En cada área el usuario podrá ver los detalles de cada solución y cómo se aplica específicamente en ese sector. Algunos de los ejemplos más relevantes son los siguientes:

1. Tecnología RFID en el probador

Con soluciones de identificación por radiofrecuencia, los empleados pueden revisar desde el área de probadores la existencia de las prendas y artículos sin necesidad de recorrer toda la tienda en su búsqueda.

Por otro lado, existen robots como el SmartSight que examina los estantes y avisan a los responsables cuando un artículo necesita restock, ser re-etiquetado o ubicarse en otro lugar adecuado de exhibición.

2. Kioskos interactivos

Una simple pantalla táctil diseñada para las necesidades de los clientes del negocio permite que el usuario resuelva sus problemas el mismo, reduciendo el tiempo en tienda y mejorando su experiencia.

Dentro del área de servicio al cliente, se han instalado kioskos interactivos para evitar largas filas.

3. Kioskos que reducen el contacto físico

Los clientes quieren pagar sin poner en riesgo su información personal y bancaria.

Para esto, existen escáneres donde la interacción corre completamente a cargo del comprador y en los que puede ingresar sus datos para programas de lealtad o hacer compras por medio de aplicaciones bancarias desde las cajas.

Estas herramientas también están presentes en la zona de auto pago, donde todo el proceso lo hace el cliente: una solución muy conveniente para agilizar los procesos de check-out en tienda.

4.Tecnología móvil en alimentos y bebidas

Los encargados del área de fiambrería necesitan herramientas sofisticadas para que los alimentos se mantengan en perfectas condiciones.

Con escáneres móviles pueden desplazarse por el área para ordenar y realizar pagos sin contratiempos, también cuentan con impresoras de etiquetas especiales y suministros para identificar productos, que pueden ser resistentes a altas o bajas temperaturas, según sea necesario.

5. Comunicación en tiempo real a lo largo de la tienda y optimización de tareas

Para que la operación fluya con éxito es necesario mantener constante comunicación entre los colaboradores y que cada uno tenga claras sus tareas, con el volumen de trabajo adecuado según su rol y sus capacidades.

Con un software personalizado de comunicación como Workforce Connect, y uno de gestión de tareas como el Real-Time Task Manager de Reflexis, estos pueden supervisar y analizar datos en tiempo real en todas las tiendas y asegurarse de que siempre tengan una lista actualizada de actividades y sean notificados de inmediato cuando se crean nuevas tareas de alta prioridad.

De igual forma, los directivos de la operación pueden tomar mejores decisiones y de forma oportuna, gracias a la visibilidad de la información ofrecida por estas herramientas de gestión.