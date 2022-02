A quem se destina este curso intensivo: Líderes de negócios que buscam melhorar a produtividade e o envolvimento ao adotarem a segurança moderna criada para o trabalho híbrido.

Expandir os negócios de forma eficiente significa melhorar a maneira como as pessoas trabalham, não apenas o quanto fazem. No início do ciclo de vida de uma empresa, é natural desejar a solução mais rápida para cada desafio individual. No entanto, com o tempo, surgem frestas na experiência do funcionário. O atrito da mudança de contexto drena a produtividade cada vez mais rápido à medida que aumenta o volume e a complexidade do trabalho.

Se você deseja encontrar uma forma de melhorar como os funcionários trabalham para ajudá-los a expandir os negócios, baixe este Curso intensivo do Microsoft 365 com o Teams.



O Microsoft 365 aumenta as aplicações confiáveis do Office 365 com IA baseada em nuvem, experiências centradas no funcionário e segurança robusta criada para um mundo híbrido. Acompanhe-nos em um tour para saber como ele resolve problemas de crescimento comuns e revela novos níveis de produtividade.