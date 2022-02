La prioridad del nuevo jefe ejecutivo de la empresa inglesa, Andrew Pinnington, será alcanzar el liderato como referente en movilidad.

En tiempos en que la movilidad se está redéfinie do y hasta reinventando, anticipar lo que puede esperar el mercado en el corto plazo puede ser fundamental para la sobrevivencia y continuidad de los quienes juegan en ese (complejo) mercado.

Contar con un líder con un gestión exitosa y experiencias de crecimiento es una apuesta por la seguridad en tiempos de incertidumbre.

Así allí apunta el anuncio de Andrew Pinnington como nuevo CEO de Beat:

Una de las aplicaciones de movilidad de más rápido crecimiento en América Latina

Parte del grupo FREE NOW…

… empresa conjunta de BMW y Daimler

Cabe destacar que el ejecutivo inglés no es ajeno al entorno de la empresa que ahora lidera pues anteriormente fue CEO de mytaxi, la principal app europea de movilidad que, precisamente, cambió su nombre a FREE NOW en 2019.

Fundada en Grecia en el año 2011, Beat fue pionera del sector en Europa y logró recaudar aproximadamente US$ 7 millones en serie de activos durante sus primeros dos años de funcionamiento, antes de ser adquirida por el grupo Daimler AG en 2017.

Propsperar en América Latina

Pese a su origen europeo, Beat ha logrado un rápido crecimiento e varios países de América Latina, convirtiendo a la región en uno de sus mercados más importantes.

El directorio del grupo FREE NOW confía en que la experiencia, el enfoque y el estilo de liderazgo de Andrew Pinnington desarrollarán aún más el negocio de Beat e impulsará el crecimiento en en la región, abriendo un mayor potencial comercial.

Egresado de la escuela de negocios de Wharton, el nuevo CEO de Beat tiene más de 30 años de experiencia en diferentes sectores como:

Tech

Retail

FMCG (Fast Moving Consumer Goods)

Y consultoría para empresas públicas y privadas.

Pasó la mayor parte de su carrera en la exitosa empresa retailer, The Carphone Warehouse, donde terminó como Chief Operating Officer, siendo un jugador clave de un equipo que había alcanzado un crecimiento de una facturación anual de £150 millones a más de £4.000 millones en 11 mercados diferentes.

Gestion móvil multimetcsdos

No obstante, es la experiencia previa de Andrew Pinnington como CEO de mytaxi la que mejor puede dibujar lo que el directorio de FREE NOW anticipa como su desempeño, no sólo en este mercado sino en todos los uqe participa Beat.

Y es que, desde esa posición, el ejecutivo:

Potencio al negocio desde 9 mercados en Europa Occidental…

… para abarcar 19 países en DOS (02) continentes…

. .. viendo así crecer los ingresos más de 8 veces en un período de dos años.

Esto fue posible a través de una combinación de crecimiento orgánico, por un lado, y otrobbasado en adquisiciones.

“El directorio y el equipo de liderazgo ejecutivo confían en que Andrew Pinnington es la mejor persona para liderar a Beat en la construcción de soluciones de movilidad que estimulan el verdadero potencial de las ciudades y la vida de las personas”, señaló el comunicado del directorio con su nombramiento.

Con respuesta a su nueva posición, el ejecutivo señala su satisfacción frente al reto propuesto.

“Estoy encantado de unirme a Beat para liderar la próxima fase de crecimiento de la empresa en toda la región de América Latina, especialmente en un momento tan interesante para el negocio. Tengo muchas ganas de trabajar con el equipo y volver a una industria tan emocionante y dinámica como la de las aplicaciones de movilidad”, destacó.