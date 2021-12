Kan Wakabayashi se estrena como CTO de Logicalis en Latam

Desarrollar un portafolio que impulse la transformación digital de los clientes de Logicalis será la misión primordial de Kan Wakabayashi.

No importa cuántos debates hubo antes de la pandemia sobre la pertinencia o no de la Transformación Digital para las empresas de cualquier ramo y tamaño: hoy en día es claro que no es opcional.

Por eso las empresas tecnológicas deben evaluar sus estrategias y portafolios para adecuarlos a una demanda, probablemente inesperada de sus servicios.

Visto así, tanto los CIO como los CTO tienen nuevos y desafiantes retos por delante.

Precisamente, con la misión de continuar el desarrollo de soluciones personalizadas para satisfacer las necesidades específicas de cada cliente en su viaje de transformación digital, Kan Wakabayashi acaba de asumir el cargo de Chief Tecnology Officer (CTO) de Logicalis para América Latina.

El ejecutivo cuenta con una amplia experiencia en proyectos de transformación digital en empresas de diferentes sectores, llega para reforzar el desarrollo de soluciones con tecnologías emergentes y nuevos servicios enfocados en diferentes verticales de mercado.

Trayectoria a favor

Uno de sus principales objetivos será trabajar de manera cada vez más alineada e integrada en todos los países de América Latina, con el fin de generar una visión integral que permita capturar el potencial que tiene cada mercado, además de apalancar nuevos negocios y asegurar que los clientes tengan una excelente experiencia con Logicalis en toda la región.

Kan Wakabayashi destaca sus experiencias anteriores me permiten tener una visión muy completa de las demandas de las empresas.

“Quiero aportar este conocimiento para generar una oferta cada vez más orientada a las necesidades del negocio, permitiendo a nuestros clientes tomar mejores decisiones para hacer crecer sus operaciones y aumentar su eficiencia”, destaca.

Para ello, el ejecutivo deberá integrar soluciones innovadoras con servicios de alto valor agregado que cumplan con los objetivos estratégicos del cliente.