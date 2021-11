Potencia la experiencia del trabajo remoto con una solución Desktop as a Service

Gtd ofrece una solución de administración centralizada de estaciones de trabajo remotas, que le brinda la oportunidad de crecer con escalabilidad al tiempo que alcanza un mayor control de la infraestructura.

Descargue este documento técnico y conozca cómo el Servicio Desktop as a Service del Grupo Gtd proporciona una mayor productividad de los equipos de trabajo a través de la distribución de desktops y aplicaciones como servicio en la nube, bajo la premisa BYOD (Bring your Own Device) y desde cualquier tipo de dispositivo.

La solución DaaS del Grupo Gtd permite contar con escritorios virtuales bajo una administración centralizada de la infraestructura, de forma escalable, segura y en alta disponibilidad, permitiendo a los colaboradores trabajar desde cualquier dispositivo y ubicación.