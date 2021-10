Siete jugadores dentro del Top 20 y 18 dentro del Top 50 del mundo, tambieŐĀn competiraŐĀn en MeŐĀxico.

El World Wide Technology Championship de Mayakoba está listo para reunir a la elite del golf mundial en su décima quinta edición. En esta ocasión, el torneo se recibirá el field más fuerte en su historia. Hasta ahora, se confirmaron de siete jugadores posicionados dentro de los 20 mejores en el Ranking Mundial Oficial de Golf.

El patrocinador del torneo, World Wide Technology, es un proveedor de soluciones tecnol√≥gicas para estrategia digital, tecnolog√≠a y cadena de suministro. Ofrece a grandes organizaciones p√ļblicas y privadas laboratorios de innovaci√≥n, servicios de consultor√≠a, integraci√≥n de tecnolog√≠a y soluciones de inteligencia artificial. Y precisamente, dijo la empresa en un comunicado “WWT promueve la reducci√≥n de la brecha entre los negocios y la tecnolog√≠a, lo cual estimula el avance a un nuevo mundo para sus clientes, socios y comunidades.”

World Wide Technology Championship de Mayakoba tendr√° jugadores de lujo

Justin Thomas, el n√ļmero 7 del mundo, encabeza una poderosa lista de estrellas internacionales que jugar√°n en el campo de golf El Camale√≥n, en Mayakoba, a celebrarse del 4 al 7 de noviembre, en el evento pionero del PGA TOUR en M√©xico.

Thomas jugará el torneo por tercera ocasión en su carrera (2014 y 2020. Además, los oficiales del torneo anunciaron hoy las confirmaciones de los estadounidenses Tony Finau (No. 11 en el ranking mundial), Harris English (No. 14) y Billy Horschel (No 20). Además del inglés Tyrrell Hatton (No. 17). El mexicano Abraham Ancer (No. 12) y el campeón defensor, el noruego Viktor Hovland (No. 15) fueron anunciados la semana pasada y están confirmados para competir en la Riviera Maya, México.

Las estrellas europeas, el espa√Īol Sergio Garc√≠a, el ingl√©s Justin Rose, y el sueco Henrik Stenson debutar√°n en en Mayakoba. Los j√≥venes estadounidenses Matthew Wolff y Will Zalatoris tambi√©n competir√°n en el World Wide Technology Championship at Mayakoba. Wolff lo har√° tambi√©n por primera ocasi√≥n en su carrera.

“Este field es muy emocionante”, dijo Joe Mazzeo, Director del Torneo. ‚ÄúSe perfila a ser el mejor en la historia del torneo, con una mezcla de jugadores j√≥venes y veteranos en el top ranking. Aunado a tener grandes competidores, contaremos con algunas personalidades realmente incre√≠bles que har√°n que la competencia sea divertida y emocionante. Es una maravillosa manera de darle la bienvenida a nuestro nuevo Patrocinador Titular World Wide Technology, y mostrar que Mayakoba y este torneo, son realmente especiales”.

Otros líderes del ránking de la PGA también estarán presentar

Otros nombres importantes ya confirmados para competir el próximo mes, incluyen a los estadounidenses Rickie Fowler, Brandt Snedeker y Gary Woodland, así como el italiano Francesco Molinari y el inglés Danny Willett. El torneo también contará con jugadores dentro de los 50 mejores del mundo, incluidos a Patrick Reed, Matt Fitzpatrick, Ryan Palmer, Christiaan Bezuidenhout, Brian Harman, Garrick Higgo e Ian Poulter.

El Norirlandés Graeme McDowell es uno de los diez ex campeones del torneo que están confirmados para regresar en 2021. Este lo hará junto con Brian Gay (2008), John Huh (2012), English (2013), Charley Hoffman (2014), Pat Perez (2016), Patton Kizzire (2017), Matt Kuchar (2018), Brendon Todd (2019) y Viktor Hovland (2020).

El World Wide Technology Championship at Mayakoba contar√° con un sabor distintivo de la Ryder Cup que se jug√≥ el mes pasado en Whistling Straits, ya que ocho de los 24 participantes est√°n confirmados en el field de este a√Īo, con Stenson y McDowell, como vice capitanes del equipo europeo. Tambi√©n est√°n confirmados Luke Donald, otro vice capit√°n europeo, y Zach Johnson, vice capit√°n del ganador equipo estadounidense.

Latinoamérica presente

Nuevamente Latinoamérica estará bien representada con las confirmaciones del argentino Emiliano Grillo, el chileno Mito Pereira, el venezolano Jhonattan Vegas y el colombiano Camilo Villegas.

El mexicano Carlos Ortiz fue anunciado y confirmado la semana pasada. Tambi√©n representar√°n a M√©xico Roberto D√≠az, Juan Carlos Ben√≠tez y Juan Diego Fern√°ndez. D√≠az es el mexicano mejor clasificado en el Ranking Mundial Oficial de Golf, despu√©s de los miembros del TOUR, Ancer y Ortiz, mientras que Ben√≠tez y Fern√°ndez recibieron exenciones en virtud de ganar los eventos clasificatorios en el Mayakoba Match Play presentado por UNIFIN y el UNIFIN Invitational at Mayakoba, respectivamente. Tambi√©n jugar√° Sebastian Garcia de Espa√Īa, ganador del Villa Magna Qualifier presentado por Terralpa.

Los 132 jugadores en el field tienen hasta el viernes 29 de octubre, a las 5:00 pm ET, para confirmar su participación en el World Wide Technology Championship at Mayakoba, así como pueden retirarse del torneo en cualquier momento.

Debido a las restricciones vigentes de COVID-19, este a√Īo no habr√° venta de boletos, ni espectadores del p√ļblico en general. Le invitamos a seguir la transmisi√≥n televisiva en vivo del evento en los Estados Unidos en Golf Channel y en M√©xico y Latinoam√©rica en Golf Channel Latin Am√©rica y GOLFTV, as√≠ como la cobertura especial en TV Azteca, Claro Sports, TUDN, Fox Sports, Grupo Imagen, TVC Deportes y muchos medios m√°s.