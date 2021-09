CIO y los retos de infraestructura digital, según IDC

Los hallazgos de IDC en América Latina señalan a la infraestructura digital como esencial para que los CIO mejoren la experiencia de sus clientes.

Las prioridades en Tecnología venía cambiando en la altima década, con énfasis cada vez más acelerados desde hace un lustro.

Pero 2020 le puso el turbo a cualquier cambio, redefiniendo muchas categorías y colocando la experiencia del cliente en el tope de las prioridades ta to de los CIO en particular como de las empresas, en general.

Tal hecho fue uno de los puntos abordados con mas énfasis por la gerente de Soluciones Empresariales para IDC Chile, Claudia Medina, durante su intervención en el evento virtual Dynamic Enterprise Chile el 2021.

En su intervención, Medina destacó que:

La retención de clientes es prioridad de inversión para 41% de los CIO de la región.

En la práctica, esto significa que buena parte de los esfuerzos de los CIO están dedicados a gestionar infraestructura y tecnología que permita cumplir este objetivo.

De acuerdo con la encuesta IDC IT Investments Trends Survey of IT Decision Makers in companies above 100 employees, lograr este objetivo supone desarrollar una infraestructura digital sostenible y rentable lo cual supone, para los CIO, un reto en el 61%.

CIO bajo presión

La gerente de Soluciones Empresariales para IDC Chile comentó que, si bien la nube sigue jugando un papel central, alrededor de ella hay varias tecnologías que habilitan y permiten que el ambiente TI sea mucho más fluido.

Tener una infraestructura en la nube, afirmó Medina, permite a las organizaciones ser:

Adaptables

Escalables

Y resilientes…

… haciendo posible también:

La optimización de recursos;

La alineación de TI con los objetivos de las líneas de negocio;

Así como el aprovechamiento de servicios administrados por terceros.

De acuerdo con la especialista de IDC, el futuro del ecosistema de infraestructura es híbrido y, en ese sentido, es preciso considerar cuatro factores importantes:

1. As a Service

Para compañías que requieren un mejor manejo del TCO, industrias reguladas o que demandan beneficios del pago por consumo o crecimiento con infraestructura tradicional.

2. HCI (Hiperconvergencia)

Para homologar varios centros de datos con compañías que cuentan con recursos humanos de TI limitados, consolidar estos centros de datos y unificar puntos de contacto.

3. LCaaS (Local Cloud as a Service)

Al ser propiedad del proveedor de TI o fabricante, es posible un mayor enfoque en el negocio y aprovechar la experiencia y servicios de terceros.

4. Nube pública

Permite optimizar recursos, acortar tiempo de entrega de productos, actualizaciones y escalabilidad.

Híbridación proactiva

Conforme a los resultados de distintos estudios, la especialista destacó que los CIO tienen, más allá de la Infraestructura digital, también importantes retos por superar en las organizaciones, entre los que se encuentran:

La cultura empresarial (35%)

La transformación de procesos (23%)

Y la creación de nuevos modelos de negocio (16%)

Muchos de estos desafíos responden a elemento clave de la adopción de productos y servicios digitales.

Medina hizo notar que, aunque muchas empresas lo han hecho de manera proactiva (41%), otras organizaciones – que quizás no estaban tan convencidas o se encontraban en una transición – lo hicieron de forma reactiva (44%) en un tiempo muy corto.

De allí la necesidad de crear una cultura interna que mejore la aceptación y evite usos descuidados de las tecnologías que son vistas como esenciales para el futuro podrían afectar tanto la calidad como los resultados del proceso en general.

Según los CIO consultados, estas estrategias tecnológicas para el negocio del futuro incluyen: