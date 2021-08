Dynamic Enterprise IDC 2021 muestra tendencias en Infraestructura digital

Sí: la estrategia de 2021 está centrada en el cliente. Y la infraestructura digital es la ruta para llegar según concluyó el Dynamic Enterprise IDC.

Según los conferencistas del evento virtual del foro digital Dynamic Enterprise Chile el 2021 es el año de las estrategias centradas en el cliente.

Podríamos, incluso, decir en términos más precisos:

La retención de clientes es prioridad de inversión para 41% de los CIO de la región.

No puede sorprender: con todos los cambios fácticos en nuestro modo de vida, de hábitos y de comportamiento de clientes es hoy – más que nunca – más barato retener un cliente que captar uno nuevo pues esas relaciones no se están construyendo más rápido.

Para lograr esto, existe en las organizaciones una tendencia creciente a promover las iniciativas de inteligencia de negocios y eso, inevitablemente, se refleja en mayores y más sofisticadas necesidades tecnológicas.

Durante el foro digital Dynamic Enterprise Chile, IDC señaló la importancia de:

Fortalecer la infraestructura digital de las organizaciones;

Ahondó en cómo las organizaciones están afrontando las nuevas exigencias y desafíos;

A la vez que identificó el carácter central de la experiencia del cliente.

Igualmente, en el evento se citó también la encuesta IDC IT Investments Trends Survey of IT Decision Makers in companies above 100 employees, lo cual permite ver los cambios en las estrategias de las empresas.

Escalabilidad como valor

Durante su intervención en Dynamic Enterprise Chile, Claudia Medina, gerente de Soluciones Empresariales para IDC, indicó que los gerentes de las organizaciones apuestan por ambientes de TI escalables, seguros y que permitan la personalización de productos.

También citó el estudio IT Investments Trends – IDC Latin America Analysis (2008-2020) en que, alrededor del 2008, las prioridades estaban volcadas de forma prioritaria a la reducción de costos y se comenzaban a explorar los temas relacionados con el manejo de datos e información, mientras se iniciaba la cultura de adaptación de la oferta empresarial a los cambios del mercado.

Las tendencias en el 2021 reflejan otra dinámica en los ejecutivos:

68% tiene como prioridad el incremento de la productividad empresarial

50% prioriza la necesidad de reducir costos

41% valora como prioritario la retención de clientes

36% valora como prioritaria la introducción de nuevos productos o servicios

La ejecutiva señaló que todos estos elementos necesarios son presentados para reconfigurar los portafolios de producto de las empresas y adaptarlos a la nueva normalidad, con nuevas formas y canales de entrega.

Tecnología como prioridad

Durante el Dynamic Enterprise Chile, Medina señaló que, en el mismo estudio IT Investments Trends – IDC Latin America Analysis (2008-2020) se identificó una creciente priorización de las iniciativas de inteligencia de negocios como:

Big data

Analítica

Inteligencia artificial

Machine learning

Medina destacó también que la nube pública también ha jugado un papel importante:

En 2020 se produjo un crecimiento de entre 40 y 46%.

Igualmente, muestra la variación en los retos de los directivos de las empresas se enmarcan en cuatro pilares, de acuerdo con la misma encuesta.

El primero de ellos involucra a los objetivos de las organizaciones que en 2021 incluyen:

61% de las empresas espera desarrollar una infraestructura digital sostenible y rentable

46% contar con una infraestructura con capacidad de soportar negocios digitales

37% tienen como objetivos a) constituir una cultura interna y; b) beneficios de la infraestructura digital

Otro elemento son las tecnologías habilitadoras, que implican a las aplicaciones e infraestructura basadas en nube (69%), procesos en desarrollo Agile (46%) y analítica y minería de datos (46%), relevantes para la toma de decisiones.