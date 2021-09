Edwin Sánchez Arboleda, ingresa al listado de Forbes

El fundador de ECHEZ GROUP, Edwin Sánchez forma parte de la nueva generación de emprendedores estadounidenses de la publicación.

No sólo de millonarios vive Forbes aunque, por supuesto, sus listados incluyen tanto a los más ricos como a los más exitosos. Del mundo. Sin fronteras.

Sin embargo, Edwin Sánchez ha sido incluído en una lista que, no sólo es nueva sino que, más bien, constituye un mapa de promesas. De apuestas que Forbes hace con miras al futuro.

No sorprende que el nuevo listado de Forbes, The Next 1000 haya sido creado en 2020: frente a la crisis generada por la pandemia del COVID-19, crear nuevas épicas y narrativas de esfuerzo, mérito y logro es un recurso para inspirar cuando más se necesita.

Oficialmente, este listado resalta el trabajo de empresarios que han desarrollado exitosamente sus proyectos en territorio estadounidense.

O, como la misma publicación destaca en su presentación:

El objetivo de Forbes con cada una de estas nominación es es presentar una nueva clase de héroe del emprendimiento: el de aquellos aguerridos e inspiradores empresarios de negocios de los Estados Unidos de América.

El sueño americano

Por eso, la inclusión de Edwin Sánchez Arboleda en el listado Next 1000 resulta tan significativa: es una muestra más de que, pese a una menor apertura a la inmigración, Estados Unidos aún es el país del llamado “sueño americano”.

Sobre el emprendedor, Forbes anota en esta publicación que:

“Aproximadamente una década después de emigrar a los EE. UU., desde Colombia, el ingeniero de sistemas Sánchez Arboleda fundó el Grupo Echez, una consultora de tecnología que trabaja con empresas en los EE. UU., América Latina, Europa, África y Asia. Echez (Group) ha trabajado grandes proyectos con compañías de talla global como Oracle, Microsoft, Dell, entre otras, y está valorado en 49 millones de dólares”.

La inclusión entre los nuevos “héroes” estadounidenses y – ¿tal vez? – futuros millonarios del país ha sido recogido por el empresario como un hito que señala la ruta a seguir.

Asegura que la creación Echez, su consolidación y transformación en un grupo empresarial que utiliza lo más avanzado en tecnología propia y de terceros, para ayudar a los demás negocios en su transformación digital están realizando una contribución importante para el presente y el futuro.

“Creo que estamos cumpliendo con nuestro propósito de asegurar que las empresas prosperen en un mundo digital. De la mano de nuestros colaboradores, nuestros socios de negocios y nuestros clientes, podemos mejorar la calidad de vida de la humanidad. Este reconocimiento solo reafirma nuestro empeño y nos anima, a todos en ECHEZ GROUP, a cumplir metas y superar obstáculos frente a este propósito altruista”, destacó.